LILLE - FENERBAHÇE maçı CANLI İZLE 🔴 UEFA Şampiyonlar Ligi Lille - FB EXXEN-TV8.5 şifresiz, bedava canlı izle ekranı

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Lille ile karşı karşıya gelecek. Fransız rakibi karşısında deplasmanda galibiyet arayacak olan sarı-lacivertli ekip, rövanş öncesi avantaj sağlamayı hedefliyor. Peki, Fenerbahçe-Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
LİLLE - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Lille - Fenerbahçe maçı 6 Ağustos Salı günü saat 21.30'da oynanacak. Karşılaşma EXXEN'de naklen canlı yayınlanacak.
LİLLE - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE
https://www.exxen.com/tr adresinden maçı canlı olarak takip edebilirsiniz.
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LİLLE FENERBAHÇE MAÇI TV8.5'TAN YAYINLANACAK MI?
Maçın TV8.5 üzerinden yayınlanacağına dair bir açıklama gelmedi. Karşılaşmanın sadece EXXEN üzerinde yer alması bekleniyor.
TV.85 YAYIN AKIŞI
00:00 Kick Off
01:15 U. Craiova - Maribor
02:00 Arjantin - Kolombiya
04:30 Nijerya - Fildişi Sahili
06:15 Ajax - Az Alkmaar
08:15 Futbol Nostalji
11:00 Psv - Ajax
13:15 Kick Off
14:30 Kick Off
16:00 Bir Zamanlar
17:00 Gol Kralı Luuk De Jong...
17:20 Gol Kralı Vangelis...
18:00 Fenerbahçe - Lugano
20:15 Maç Başlıyor
21:45 U. Craiova - Maribor
22:15 Devre Arası
22:30 Futbol Nostalji
23:15 Maçın Ardından
00:45 Lille – Fenerbahçe (Şampiyonlar Ligi Ön Eleme 3.Turu 1.Maç)
LİLLE - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Lille: Chevalier, Santos, Diakite, Alexsandro, Gudmondsson, Andre, Bouaddi, Zhegrova, Gomes, Haraldsson, David.
Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Szymanski, Osayi, Tadic, Maximin, Dzeko.