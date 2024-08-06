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LILLE - FENERBAHÇE maçı CANLI İZLE 🔴 UEFA Şampiyonlar Ligi Lille - FB EXXEN-TV8.5 şifresiz, bedava canlı izle ekranı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda heyecan dorukta. Fenerbahçe, ilk maçında Fransız ekibi Lille ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekip, güçlü rakibi karşısında avantaj elde etmek için sahaya çıkacak. Fenerbahçe-Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maçın detayları...

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Giriş Tarihi 06 Ağustos 2024, 18:07 Güncelleme 06 Ağustos 2024, 18:13
LILLE - FENERBAHÇE maçı CANLI İZLE 🔴 UEFA Şampiyonlar Ligi Lille - FB EXXEN-TV8.5 şifresiz, bedava canlı izle ekranı

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Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Lille ile karşı karşıya gelecek. Fransız rakibi karşısında deplasmanda galibiyet arayacak olan sarı-lacivertli ekip, rövanş öncesi avantaj sağlamayı hedefliyor. Peki, Fenerbahçe-Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

LİLLE - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Lille - Fenerbahçe maçı 6 Ağustos Salı günü saat 21.30'da oynanacak. Karşılaşma EXXEN'de naklen canlı yayınlanacak.

LİLLE - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

https://www.exxen.com/tr adresinden maçı canlı olarak takip edebilirsiniz.

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LİLLE FENERBAHÇE MAÇI TV8.5'TAN YAYINLANACAK MI?

Maçın TV8.5 üzerinden yayınlanacağına dair bir açıklama gelmedi. Karşılaşmanın sadece EXXEN üzerinde yer alması bekleniyor.

TV.85 YAYIN AKIŞI

00:00 Kick Off
01:15 U. Craiova - Maribor
02:00 Arjantin - Kolombiya
04:30 Nijerya - Fildişi Sahili
06:15 Ajax - Az Alkmaar
08:15 Futbol Nostalji
11:00 Psv - Ajax
13:15 Kick Off
14:30 Kick Off
16:00 Bir Zamanlar
17:00 Gol Kralı Luuk De Jong...
17:20 Gol Kralı Vangelis...
18:00 Fenerbahçe - Lugano
20:15 Maç Başlıyor
21:45 U. Craiova - Maribor
22:15 Devre Arası
22:30 Futbol Nostalji
23:15 Maçın Ardından
00:45 Lille – Fenerbahçe (Şampiyonlar Ligi Ön Eleme 3.Turu 1.Maç)

LİLLE - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Lille: Chevalier, Santos, Diakite, Alexsandro, Gudmondsson, Andre, Bouaddi, Zhegrova, Gomes, Haraldsson, David.

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Szymanski, Osayi, Tadic, Maximin, Dzeko.

RUMEN HAKEM DÜDÜK ÇALACAK

Lugano'yu eleyerek Şampiyonlar Ligi yolundaki ilk engelini atlatan Fenerbahçe, 3. Tur ilk maçında bugün Fransız ekibi Lille'e konuk oluyor. Paris Olimpiyatları nedeniyle Hainaut Stadı'nda oynanacak olan bu mücadele saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşma Exxen'den canlı olarak yayınlanacak. Düdük ise Rumen hakem Istvan Kovacs'ta olacak. Kovacs'ın yardımcılıklarını, aynı ülkeden Mihai Marica ile George Florin Neacsu yapacak.

KANARYA AVANTAJ İÇİN SAHADA

Sarı-lacivertli temsilcimizde tek hedef; bugün sahadan iyi bir skorla ayrılıp, rövanş öncesinde avantajı kapmak. Teknik direktör Jose Mourinho da oyuncularıyla yaptığı toplantıda galibiyet istediğini söyledi. Lille'den daha iyi bir takım olduklarının altını çizen Portekizli çalıştırıcı, "Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek için rövanş öncesi sahadan istediğimiz bir skorla ayrılmalıyız" dedi. Mourinho, şu ana dek oynadığı tüm eleme maçlarını da kazandı.

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