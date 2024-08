LILLE - FENERBAHÇE maçı CANLI İZLE 🔴 UEFA Şampiyonlar Ligi Lille - FB EXXEN-TV8.5 şifresiz, bedava canlı izle ekranı

LİLLE - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Lille - Fenerbahçe maçı 6 Ağustos Salı günü saat 21.30'da oynanacak. Karşılaşma EXXEN'de naklen canlı yayınlanacak.

LİLLE - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

adresinden maçı canlı olarak takip edebilirsiniz.

LİLLE FENERBAHÇE MAÇI TV8.5'TAN YAYINLANACAK MI?

Maçın TV8.5 üzerinden yayınlanacağına dair bir açıklama gelmedi. Karşılaşmanın sadece EXXEN üzerinde yer alması bekleniyor.

TV.85 YAYIN AKIŞI

00:00 Kick Off

01:15 U. Craiova - Maribor

02:00 Arjantin - Kolombiya

04:30 Nijerya - Fildişi Sahili

06:15 Ajax - Az Alkmaar

08:15 Futbol Nostalji

11:00 Psv - Ajax

13:15 Kick Off

14:30 Kick Off

16:00 Bir Zamanlar

17:00 Gol Kralı Luuk De Jong...

17:20 Gol Kralı Vangelis...

18:00 Fenerbahçe - Lugano

20:15 Maç Başlıyor

21:45 U. Craiova - Maribor

22:15 Devre Arası

22:30 Futbol Nostalji

23:15 Maçın Ardından

00:45 Lille – Fenerbahçe (Şampiyonlar Ligi Ön Eleme 3.Turu 1.Maç)