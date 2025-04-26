Can Borcu 17. bölüm 3. fragmanı yürekleri ağza getirdi: Yasemin öldü mü?

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Mine Tugay, Ebru Özkan Saban, Bülent İnal ve Cüneyt Mete'yi bir araya getiren Can Borcu'nun 17. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Can Borcu 17. bölüm 3. fragmanı yayınlandı YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? Handan ve Mehmet'in ilişkisi en saf haliyle sürmektedir. Çocuklarına yakalanmaktan son anda kurtulduklarını düşünürler; ancak Rüzgar, onları görmüştür. Bu defa sessizce hareket eden Rüzgar'ın niyeti açıktır: onları ayırmak. Üstelik bu ilişkiye karşı çıkanlara Doğa da katılır. Aralarındaki gerilim, çocuklar arasında büyük bir kavgaya yol açar. Handan ve Mehmet'i yeniden zorlu bir sınav beklemektedir.

Kaynak: atv Doğa, Defne ve Rüzgar arasındaki gerilim giderek büyür ve sonunda herkesi içine çeken bir krize dönüşür. Ateş'in de dahil olmasıyla ortalık karışır. Kaosun sonunda ise Doğa, herkesi şoke eden bir hamle yapar.