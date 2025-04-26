PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Mutluyuz filmi nerede çekildi? Mutluyuz filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Televizyon ekranlarında bu akşam izleyiciyle buluşacak olan Mutluyuz filmi, nerede çekildi ve konusu nedir soruları merak ediliyor. Seyirciler, "Mutluyuz filmi nerede çekildi?" "Mutluyuz filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?" sorularını araştırıyor. İşte Mutluyuz filmi hakkında bilgiler…

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Nisan 2025 , 16:25 Güncelleme Tarihi :26 Nisan 2025 , 16:25
Mutluyuz filmi nerede çekildi? Mutluyuz filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bu akşam televizyonda Mutluyuz filmi, seyirciler ile buluşuyor. Filmi izleyenler, "Mutluyuz filmi nerede çekildi?", "Mutluyuz filmi konusu nedir?", "Mutluyuz filmi oyuncuları kimler?" sorularını araştırıyor. İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Mutluyuz filmi, boşanma aşamasındaki Ferhat ve Aslı'nın, yaşadıkları terk edilme sonrası yollarının yeniden kesişmesini anlatıyor. Peki Mutluyuz filmi nerede çekildi?

(Kaynak: Mutluyuz)(Kaynak: Mutluyuz)

Mutluyuz filmi nerede çekildi?

Mutluyuz filmi, Akdeniz'in masmavi kıyılarıyla Toros Dağları'nın buluştuğu Kemer bölgesinde çekildi.

Mutluyuz filmi konusu nedir?

Mutluyuz filmi, boşanmanın eşiğine gelmiş bir çiftin hikayesini merkeze alıyor. Yakın arkadaş olan Ferhat ve Aslı, sevgilileri tarafından beklenmedik şekilde terk edilince birbirlerine yönelirler. Ancak evliliklerinin üçüncü yılında aralarındaki sorunlar artar. Ferhat, ilişkilerini kurtarmak amacıyla Aslı'yı sürpriz bir tatile çıkardığını söyler, fakat asıl planı onları çift terapisine götürmektir. Başka çiftlerle birlikte katıldıkları bu terapi süreci, ikilinin başına birbirinden komik ve eğlenceli olayların gelmesine neden olur.

(Kaynak: Mutluyuz)(Kaynak: Mutluyuz)

Mutluyuz filmi oyuncu kadrosu

İbrahim Büyükak - Ferhat

Yasemin Sakallıoğlu - Asli

Başak Parlak

Anıl İlter

Tolga Evren

Rahmi Dilligil

Efe Deprem

Banu Fotocan