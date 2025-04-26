Mutluyuz filmi nerede çekildi? Mutluyuz filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Bu akşam televizyonda Mutluyuz filmi, seyirciler ile buluşuyor. Filmi izleyenler, "Mutluyuz filmi nerede çekildi?", "Mutluyuz filmi konusu nedir?", "Mutluyuz filmi oyuncuları kimler?" sorularını araştırıyor. İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu 'nun başrollerini paylaştığı Mutluyuz filmi, boşanma aşamasındaki Ferhat ve Aslı'nın, yaşadıkları terk edilme sonrası yollarının yeniden kesişmesini anlatıyor. Peki Mutluyuz filmi nerede çekildi?

(Kaynak: Mutluyuz)

Mutluyuz filmi nerede çekildi?

Mutluyuz filmi, Akdeniz'in masmavi kıyılarıyla Toros Dağları'nın buluştuğu Kemer bölgesinde çekildi.

Mutluyuz filmi konusu nedir?

Mutluyuz filmi, boşanmanın eşiğine gelmiş bir çiftin hikayesini merkeze alıyor. Yakın arkadaş olan Ferhat ve Aslı, sevgilileri tarafından beklenmedik şekilde terk edilince birbirlerine yönelirler. Ancak evliliklerinin üçüncü yılında aralarındaki sorunlar artar. Ferhat, ilişkilerini kurtarmak amacıyla Aslı'yı sürpriz bir tatile çıkardığını söyler, fakat asıl planı onları çift terapisine götürmektir. Başka çiftlerle birlikte katıldıkları bu terapi süreci, ikilinin başına birbirinden komik ve eğlenceli olayların gelmesine neden olur.