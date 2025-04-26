Papa Franciscus’un cenaze töreni bugün! Türkiye’yi TBMM Başkanı Kurtulmuş temsil ediyor

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un cenaze töreni bugün Vatikan'da düzenlenecek. Yaklaşık 2 saat sürmesi beklenen cenaze töreninin ardından Papa'nın naaşı Roma'daki Meryem Ana Bazilikası'na defnedilecek. ABD Başkanı Donald Trump'ın da Papa'nın cenaze töreni için Vatikan'a gideceği bilinirken Türkiye'yi ise TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş temsil edecek.
Papa'nın cenaze töreninde hangi ülkeyi kim temsil edecek? Roma'da bulunacaklarını teyit eden VIP konukların listesi şu şekilde:
Arjantin: Başkan Javier Milei.
Brezilya: Başkan Luiz Inacio Lula da Silva ve eşi Janja.
Honduras: Başkan Xiomara Castro.
Birleşmiş Milletler: BM Genel Sekreteri Antonio Guterres.
ABD: Başkan Donald Trump ve eşi Melania.
Avusturya: Şansölye Christian Stocker.
Belçika: Kral Philippe ve Kraliçe Mathilde, Başbakan Bart De Wever ile birlikte.
Bulgaristan: Başbakan Rossen Jeliazkov.
Hırvatistan: Başkan Zoran Milanoviç, Başbakan Andrej Plenkoviç.
Çekya: Başbakan Petr Fiala.
Danimarka: Kraliçe Mary.
Estonya: Cumhurbaşkanı Alar Karis.
Avrupa Birliği: AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa.
Finlandiya: Başkan Alexander Stubb.
Fransa: Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron.
Almanya: Başkan Frank-Walter Steinmeier ve görevden ayrılan Şansölye Olaf Scholz
Yunanistan: Başbakan Kyriakos Mitsotakis.
Macaristan: Başkan Tamas Sulyok ve Başbakan Viktor Orban.
İrlanda: Cumhurbaşkanı Michael Higgins ve eşi Sabina, ayrıca Taoiseach (başbakan) Micheal Martin.
Kosova: Başkan Vjosa Osmani.
Letonya: Başkan Edgars Rinkevics.
Litvanya: Başkan Gitanas Nauseda.
Moldova: Başkan Maia Sandu.
Monako: Prens Albert II ve Prenses Charlene.
Hollanda: Başbakan Dick Schoof, Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp.
Kuzey Makedonya: Başkan Gordana Siljanovska-Davkova.
Norveç: Veliaht Prens Haakon ve Veliaht Prenses Mette-Marit, Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide.
Polonya: Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve eşi.
Portekiz: Başkan Marcelo Rebelo de Sousa ve Başbakan Luis Karadağ.
Romanya: Geçici Başkan Ilie Bolojan.
Rusya: Kültür Bakanı Olga Lyubimova.
Slovakya: Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini.
Slovenya: Başkan Natasa Pirc Musar ve Başbakan Robert Golob.
İspanya: Kral VI. Felipe ve Kraliçe Letizia.
İsveç: Kral Carl XVI Gustaf ve eşi Kraliçe Silvia, Başbakan Ulf Kristersson.
Ukrayna: Başkan Volodimir Zelenskiy ve eşi Olena Zelenska.
İngiltere Devlet Başkanı Kral III. Charles ve Başbakan Keir Starmer'ı temsilen Prens William.
İsrail: Yaron Sideman, Vatikan Büyükelçisi.
Yeşil Burun Adaları: Cumhurbaşkanı Jose Maria Neves.
Orta Afrika Cumhuriyeti: Başkan Faustin-Archange Touadera.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti: Devlet Başkanı Felix Tshisekedi.
Gabon: Başkan Brice Clotaire Oligui Nguema
Hindistan: Başkan Droupadi Murmu.
Filipinler: Devlet Başkanı Ferdinand Marcos ve eşi Liza Marcos.
Papa Franciscus'un cenaze töreni yerel saatle 10:00'da (BST 09:00) başlayacak. Binlerce kişi Aziz Petrus Bazilikası'nın dışında kuyrukta bekliyor.
Takvim.com.tr Papa'nın cenaze töreni ile ilgili tüm detayları dakika dakika aktarıyor.