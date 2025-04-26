İBB’ye yolsuzluk soruşturmasında 2. perde! 500 bin dolarlık rüşvet iddiasının başrolündeki eski CHP’li vekil Turan Aydoğan da gözaltında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay'ın da bulunduğu 53 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ayrıca, İBB iştiraki Medya A.Ş.'nin yöneticisi Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun da gözaltına alınanlar arasında yer aldı. Operasyonda toplam 47 kişinin yakalandığı belirtilirken, gözaltına alınanlara "suç örgütü kurmak ve yönetmek, ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık" gibi suçlamalar yöneltildi.

Operasyonlar kapsamında, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Ramazan Gültekin, Zabıtadan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, İBB Teknoloji Grup Başkanı Erol Özgüner, eski Mezarlık İşleri Dairesi Başkanı Ayhan Koç ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun da gözaltına alındığı bildirildi.

Sabahın erken saatlerinde harekete geçen polis ekipleri, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Şafak Başa ile Arif Gürkan Alpay'ın da aralarında olduğu çok sayıda kişinin evlerinde arama yaptı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

CHP'li eski vekil Turan Aydoğan (X)

GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA ESKİ MİLLETVEKİLİ DE VAR!

Bu sabah gözaltına alınanlar arasında CHP'nin eski Milletvekili Turan Aydoğan da var. Aydoğan hakkında soruşturma kapsamında tanık Hüseyin Aydın'ın ifadesi gündeme bomba gibi düşmüştü.

İddialara göre, Ekrem İmamoğlu'nun 2019'da İBB Başkanlığını kazanmasının ardından, KİPTAŞ, sözleşmeye aykırı kullanım nedeniyle Necmettin Şimşek'e ait bir şirket için tahliye davası açtı. İlk dava reddedilse de, açılan ikinci davada 2020 yılında tahliye kararı çıktı. İstinaf mahkemesi de 13 Mart 2024 tarihinde bu kararı onayladı.

Bu süreçte, Necmettin Şimşek ve aracı Hüseyin Aydın, tahliye kararının uygulanmaması için İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen bir milletvekili olan Turan Aydoğan'a ulaştı.