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İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında 2. perde! 500 bin dolarlık rüşvet iddiasının başrolündeki eski CHP'li vekil Turan Aydoğan da gözaltında

İBB'ye yolsuzluk soruşturması kapsamında bugün 47 kişi daha gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında tanık olarak ifade veren Hüseyin Aydın'ın 500 bin dolar rüşvet istediğini iddia ettiği eski CHP'li vekil Turan Aydoğan da gözaltına alınanlar arasında.

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Giriş Tarihi :26 Nisan 2025 , 11:08 Güncelleme Tarihi :26 Nisan 2025 , 11:20
İBB’ye yolsuzluk soruşturmasında 2. perde! 500 bin dolarlık rüşvet iddiasının başrolündeki eski CHP’li vekil Turan Aydoğan da gözaltında

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay'ın da bulunduğu 53 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

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Sabahın erken saatlerinde harekete geçen polis ekipleri, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Şafak Başa ile Arif Gürkan Alpay'ın da aralarında olduğu çok sayıda kişinin evlerinde arama yaptı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

47 KİŞİ YAKALANDI

Operasyonlar kapsamında, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Ramazan Gültekin, Zabıtadan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, İBB Teknoloji Grup Başkanı Erol Özgüner, eski Mezarlık İşleri Dairesi Başkanı Ayhan Koç ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun da gözaltına alındığı bildirildi.

İBB'ye ikinci dalga yolsuzluk operasyonu!

Ayrıca, İBB iştiraki Medya A.Ş.'nin yöneticisi Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun da gözaltına alınanlar arasında yer aldı. Operasyonda toplam 47 kişinin yakalandığı belirtilirken, gözaltına alınanlara "suç örgütü kurmak ve yönetmek, ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık" gibi suçlamalar yöneltildi.

CHP'li eski vekil Turan Aydoğan (X)CHP'li eski vekil Turan Aydoğan (X)

GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA ESKİ MİLLETVEKİLİ DE VAR!
Bu sabah gözaltına alınanlar arasında CHP'nin eski Milletvekili Turan Aydoğan da var. Aydoğan hakkında soruşturma kapsamında tanık Hüseyin Aydın'ın ifadesi gündeme bomba gibi düşmüştü.

İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında 2. perde!

İddialara göre, Ekrem İmamoğlu'nun 2019'da İBB Başkanlığını kazanmasının ardından, KİPTAŞ, sözleşmeye aykırı kullanım nedeniyle Necmettin Şimşek'e ait bir şirket için tahliye davası açtı. İlk dava reddedilse de, açılan ikinci davada 2020 yılında tahliye kararı çıktı. İstinaf mahkemesi de 13 Mart 2024 tarihinde bu kararı onayladı.

Bu süreçte, Necmettin Şimşek ve aracı Hüseyin Aydın, tahliye kararının uygulanmaması için İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen bir milletvekili olan Turan Aydoğan'a ulaştı.

Ekrem İmamoğlu ve Turan Aydoğan (Bordo gömlekli)Ekrem İmamoğlu ve Turan Aydoğan (Bordo gömlekli)

500 BİN DOLARLIK RÜŞVET İDDİASI

Hüseyin Aydın'ın ifadesine göre, Turan Aydoğan ile yapılan görüşmelerde, tahliye işleminin durdurulması için toplam 500 bin dolar talep edildi. İlk aşamada 200 bin doların T.A.'ya teslim edildiği, kalan 300 bin doların ise sürecin ilerleyişine göre alınacağı iddia edildi.

Ancak 2024 Temmuz sonunda cebri icra yoluyla tahliye işlemi başlatılınca, Aydın, Turan Aydoğan'a durumu sordu. Turan Aydoğan'ın "Rahat olun, tahliye durdurulacak" dediği ancak kısa süre içinde tahliyenin gerçekleştiği öğrenildi.

Bunun üzerine Hüseyin Aydın, ödenen 200 bin doların iadesini talep etti. Ancak uzun süre oyalandığını ve paranın iade edilmediğini belirten Aydın, avukat R.A. adına düzenlenmiş bir senet verildiğini, fakat Turan Aydoğan'ın bu senedi imzalamayı siyasi kimliğini gerekçe göstererek reddettiğini söyledi.

Ekrem İmamoğlu ve Turan Aydoğan Ekrem İmamoğlu ve Turan Aydoğan

SES KAYITLARI DELİL OLDU

Aydın, yaşananlara dair elinde delil olması amacıyla bazı görüşmeleri gizlice kaydettiğini ve bu kayıtları soruşturma dosyasına sunduğunu da aktardı. Kayıtlarda, Turan Aydoğan'ın alınan paranın rüşvet niteliğinde olduğunu kabul ettiği öne sürüldü.

Aydın ifadesinde, bu süreçte hem kendisinin hem de arkadaşı Necmettin Şimşek'in mağdur olduğunu vurguladı. Ayrıca, olayın ortaya çıkmasının ardından Turan Aydoğan'ın yurt dışına kaçabileceğinden endişe duyduğunu ve adalete güvendiğini ifade etti.

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