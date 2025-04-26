İBB’ye yolsuzluk soruşturmasında 2. perde! 500 bin dolarlık rüşvet iddiasının başrolündeki eski CHP’li vekil Turan Aydoğan da gözaltında

Ekrem İmamoğlu ve Turan Aydoğan (Bordo gömlekli)
500 BİN DOLARLIK RÜŞVET İDDİASI
Hüseyin Aydın'ın ifadesine göre, Turan Aydoğan ile yapılan görüşmelerde, tahliye işleminin durdurulması için toplam 500 bin dolar talep edildi. İlk aşamada 200 bin doların T.A.'ya teslim edildiği, kalan 300 bin doların ise sürecin ilerleyişine göre alınacağı iddia edildi.
Ancak 2024 Temmuz sonunda cebri icra yoluyla tahliye işlemi başlatılınca, Aydın, Turan Aydoğan'a durumu sordu. Turan Aydoğan'ın "Rahat olun, tahliye durdurulacak" dediği ancak kısa süre içinde tahliyenin gerçekleştiği öğrenildi.
Bunun üzerine Hüseyin Aydın, ödenen 200 bin doların iadesini talep etti. Ancak uzun süre oyalandığını ve paranın iade edilmediğini belirten Aydın, avukat R.A. adına düzenlenmiş bir senet verildiğini, fakat Turan Aydoğan'ın bu senedi imzalamayı siyasi kimliğini gerekçe göstererek reddettiğini söyledi.
Ekrem İmamoğlu ve Turan Aydoğan
SES KAYITLARI DELİL OLDU
Aydın, yaşananlara dair elinde delil olması amacıyla bazı görüşmeleri gizlice kaydettiğini ve bu kayıtları soruşturma dosyasına sunduğunu da aktardı. Kayıtlarda, Turan Aydoğan'ın alınan paranın rüşvet niteliğinde olduğunu kabul ettiği öne sürüldü.
Aydın ifadesinde, bu süreçte hem kendisinin hem de arkadaşı Necmettin Şimşek'in mağdur olduğunu vurguladı. Ayrıca, olayın ortaya çıkmasının ardından Turan Aydoğan'ın yurt dışına kaçabileceğinden endişe duyduğunu ve adalete güvendiğini ifade etti.