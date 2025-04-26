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İBB’ye ikinci dalga yolsuzluk operasyonu! İSKİ Genel Müdürü ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı gözaltına alındı

CHP'li İBB’ye yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay ve İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa hakkında gözaltına alındı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Nisan 2025 , 07:49 Güncelleme Tarihi :26 Nisan 2025 , 08:02
İBB’ye ikinci dalga yolsuzluk operasyonu! İSKİ Genel Müdürü ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı gözaltına alındı

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CHP'li İBB'ye ikinci dalga yolsuzluk operasyonu yapıldı.

47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, operasyon kapsamında İSKİ Genel Müdürü Şafak Basa ve yardımcısı Begüm Çelikdelen gözaltına alındı.

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa. (Takvim.com.tr) İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa. (Takvim.com.tr)

Ayrıca İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay da gözaltına alınan isimler arasında.

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