Sustalı Ceylan 4. bölümde neler yaşandı? İlk işinde polislere yakalandı...

Ancak Necmi'nin bunu reddetmesi üzerine, Ceylan bıçağı Necmi'nin boğazına dayadı. Necmi, ilk kez Ceylan'ın gözlerindeki kararlılığı görünce büyük bir şok yaşadı. Bu sırada başka bir cephede, Nur'u takip eden Cevahir, onu bir tacizciden kurtardı ve yaşadığı gerçeği Ceylan'a anlatması için Nur'u ikna etmeye çalıştı. Cevahir ayrıca, Yusuf'a böbreğini vermek istedi. Ancak Ceylan, bu büyük fedakarlığa izin vermedi.

Kaynak: atv

Cevahir bunun üzerine babasına rest çekti: "Sen babasıysan, ben de abisiyim!" diyerek Yusuf'un hayatı için kendi babasını tehdit etti. Ferhat, Ceylan'ın karanlık işlere bulaşmasını engellemeye çalıştıysa da Bekri buna mani oldu. Oğlunun hayatı için her şeyi göze alan Ceylan, Bekri'nin kuryesi oldu. Ancak ilk görevinde hana adım atar atmaz sivil polisler tarafından yakalandı.

Artık Ceylan için dönüş yok!

Oğlunun hayatı için çıktığı bu karanlık yolculukta onu nasıl bir son bekliyor?

Sustalı Ceylan, güçlü hikayesi ve duygusal sahneleriyle 2 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de atv'de!