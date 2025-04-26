Fenerbahçe Divan Kurulu Toplantısı’na damga vuran an! Ali Koç’un karşına adaylığını koydu! Hakan Bilal Kutlualp kimdir?

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapıldı.
Fenerbahçe'nin konsolide borcunun 28 Şubat 2025 itibarıyla borç ve yükümlülükleri toplamı 19 milyar 206 milyon TL (508 milyon euro) olduğu açıklandı.
ALİ KOÇ'UN KARŞISINA YENİ RAKİP!
Fenerbahçe Kongre Üyesi Hakan Bilal Kutlualp, başkanlığa aday olduğunu açıkladı.
Kutlualp'in açıklamaları şöyle:
"Muhalefet insanların kulağına güzel bir laf değil. Muhalefet demokrasilerde gereklidir ve yasaldır. O yüzde bu kürsüye gelen arkadaşlarımızı çok güzel dinledik. Bizim Fenerbahçeliler olarak paylaşamayacağımız bir şey yok. Paylaşacağımız çok şampiyonluklarımız var. Bugün kalkıp ben son 7 yılı eleştirip insanları bir daha üzmek niyetinde değilim. Herkes her şeyi biliyor. Aynı şeyleri anlatıp kürsüyü fazla işgal etmek istemiyorum. Benden sonra gelecek arkadaşların konuşma sürelerine tecavüz etmek gibi bir niyetim yok. Futbol niyetler üzerinden değerlendirilen bir şey değil, büyük bir tutku. Maalesef sonuçlar üzerinden değerlendirilen bir olgudur bu. Ben aslında gelecekte neler yapmalıyız diye konuşmak istiyorum. Aslında çok kritik bir noktadayız. Yapılan haksızlıkları bütün camiamız biliyor. Şimdi bizim rakibimizle aramızdaki şampiyonluk farkı 6'ya çıkma tehlikesine koşuyor. 5. yıldızı takma gibi bir travmayla karşı karşıya kalabiliriz. Bu travmayı Fenerbahçe camiasının kolay kolay kaldırabileceğine inanmıyorum. Bu Fenerbahçe sevgisini azaltır mı? Hayır!
Şimdi bu önümüzdeki dönemde 5. yıldızları takarlarsa bunlar, öyle gözüküyor. Yapıyı falan da gördüğüm üzere takacaklar gibi gözüküyor. Yapı var mı? Dibine kadar var. 20 sene içerisinde elimizdeki istatistiklere baktığımız zaman biz 6 kere şampiyon olmuşuz. Ortalama 3.3 yılda 1 şampiyon olmuşuz. Bunu referans alsam biz 20 sene gerideyiz. Şimdi bu büyüyen camiaya her dikilen gömlek dar gelmeye başlıyor. Ben tüzükte önümüzdeki günlerde değişiklik yapılmasını kendi fikrim olarak anlatıyorum. Başkanlık sürelerini 2 dönemle sınırlayalım. Bu camialarda Faruk Ilgaz'lar Aziz Yıldırım'lar Ali Koç'lar bitmez.
2 dönem için seçilen başkan ilk döneminde şampiyon olamazsa veya Avrupa'da bir final oynayamazsa otomatik olarak 2. döneminde aday olamaması kriteri bence çok önemli bir kriter. O zaman ne olacak sistem devamlı yenisini getirecektir. Bu stressiz yönetimlere de imkan verecektir. Zaten camiada bu nedenle gereksiz şekilde gerilimler ve stresler oluşuyor. Size sistem müsade ettiği için ya da olanaklar şartlar müsade ettiği için bu hızlı geçen hayatı boşa harcayamazsınız. Kimsenin iyi niyetinden şüphemiz yok.
Şimdi hep başkanımızın şikayetçi olduğu hoşnut olmadığı bir durum vardı 'Neden aday olmuyorsunuz?' derdi. Demokrasilerde sistem tıkandığı zaman ne yaparsınız güven oyuna gidersiniz. Eğer başkan ve yönetim aynı düşünüyorsa. Siz bir güven oyuna gidin, olağanüstü kongre kararı alın. 'Aday yok' diyordunuz, ben adayım."
HAKAN BİLAL KUTLUALP KİMDİR?
Hakan Bilal Kutlualp, 1966 yılında İstanbul'da doğmuş, işletme fakültesi mezunu bir iş insanı ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski yöneticilerinden biridir.
Turizm, tekstil ve muz ticareti sektörlerinde faaliyet gösteren Kutlualp, Fenerbahçe camiasında "Muz Kralı" olarak biliniyor.
Özellikle Alex de Souza, Anelka, Appiah ve Pierre van Hooijdonk gibi yıldız oyuncuların transferlerinde önemli roller üstlendi.
Kutlualp, 2002-2004 ve 2004-2005 yıllarında Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nda görev yaptı; bu dönemde, kulübün transfer politikalarında etkili bir figür olarak öne çıktı.
Fanatik bir Fenerbahçeli olan Kutlualp, 34 FB 1907 plakalı aracıyla da dikkat çekiyor bir taraftarın düğün arabası talebini karşılayarak taraftarlar arasında sevgi kazanan jestiyle de gündeme gelmişti.
KAPASİTE YÜKSELTİLECEK
Toplantıda konuşma yapan Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, stadyum projesiyle ilgili bilgilendirmede bulundu.
Seyirci sayısının artırılmasının ilk hedef olduğunu belirterek, yapılan sunumda Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin kapasitesinin 64 bin 160'a çıkarılacağı belirtildi.
Bu projede stadyum çatısı havaya kaldırılacak ve kale arkası tribünlerine ek kat eklenecek.
"2026 NİSAN'DA BAŞLAMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"
Proje hakkında konuşan Hamdi Akın şu ifadeleri kullandı:
2026 Nisan'da başlamayı düşünüyoruz. Nisan ayında başlayıp 4-5 aya ihtiyacımız var. Çelik konstrüksiyon dışarıda başlayacak. Bir yerde depolanacak. Krikolarla çatı kalktıktan sonra pat diye onları monte edeceğiz. 4 ay gibi görünecek ama 1-1.5 sene sürecek. Montajı 4 ay sürecek.