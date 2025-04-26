Fenerbahçe Divan Kurulu Toplantısı’na damga vuran an! Ali Koç’un karşına adaylığını koydu! Hakan Bilal Kutlualp kimdir?

Fenerbahçe'nin konsolide borcunun 28 Şubat 2025 itibarıyla borç ve yükümlülükleri toplamı 19 milyar 206 milyon TL (508 milyon euro) olduğu açıklandı.

ALİ KOÇ'UN KARŞISINA YENİ RAKİP!

Fenerbahçe Kongre Üyesi Hakan Bilal Kutlualp, başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Kutlualp'in açıklamaları şöyle:

"Muhalefet insanların kulağına güzel bir laf değil. Muhalefet demokrasilerde gereklidir ve yasaldır. O yüzde bu kürsüye gelen arkadaşlarımızı çok güzel dinledik. Bizim Fenerbahçeliler olarak paylaşamayacağımız bir şey yok. Paylaşacağımız çok şampiyonluklarımız var. Bugün kalkıp ben son 7 yılı eleştirip insanları bir daha üzmek niyetinde değilim. Herkes her şeyi biliyor. Aynı şeyleri anlatıp kürsüyü fazla işgal etmek istemiyorum. Benden sonra gelecek arkadaşların konuşma sürelerine tecavüz etmek gibi bir niyetim yok. Futbol niyetler üzerinden değerlendirilen bir şey değil, büyük bir tutku. Maalesef sonuçlar üzerinden değerlendirilen bir olgudur bu. Ben aslında gelecekte neler yapmalıyız diye konuşmak istiyorum. Aslında çok kritik bir noktadayız. Yapılan haksızlıkları bütün camiamız biliyor. Şimdi bizim rakibimizle aramızdaki şampiyonluk farkı 6'ya çıkma tehlikesine koşuyor. 5. yıldızı takma gibi bir travmayla karşı karşıya kalabiliriz. Bu travmayı Fenerbahçe camiasının kolay kolay kaldırabileceğine inanmıyorum. Bu Fenerbahçe sevgisini azaltır mı? Hayır!

Şimdi bu önümüzdeki dönemde 5. yıldızları takarlarsa bunlar, öyle gözüküyor. Yapıyı falan da gördüğüm üzere takacaklar gibi gözüküyor. Yapı var mı? Dibine kadar var. 20 sene içerisinde elimizdeki istatistiklere baktığımız zaman biz 6 kere şampiyon olmuşuz. Ortalama 3.3 yılda 1 şampiyon olmuşuz. Bunu referans alsam biz 20 sene gerideyiz. Şimdi bu büyüyen camiaya her dikilen gömlek dar gelmeye başlıyor. Ben tüzükte önümüzdeki günlerde değişiklik yapılmasını kendi fikrim olarak anlatıyorum. Başkanlık sürelerini 2 dönemle sınırlayalım. Bu camialarda Faruk Ilgaz'lar Aziz Yıldırım'lar Ali Koç'lar bitmez.