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Fenerbahçe'ye dünya yıldızından müjdeli haber: Görüşmeye hazırız! Branco almaya gidiyor

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Takıma kaliteli bir orta saha takviyesi yapmak isteyen sarı lacivertlilere dünya yıldızı isimden müjdeli haber geldi. Bu doğrultuda sportif direktör yıldız isimle görüşmeler yapmak için Almanya'ya gidiyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 06 Ağustos 2024, 15:06 Güncelleme 06 Ağustos 2024, 15:06
Fenerbahçe’ye dünya yıldızından müjdeli haber: Görüşmeye hazırız! Branco almaya gidiyor

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Fenerbahçe’ye dünya yıldızından müjdeli haber: Görüşmeye hazırız! Branco almaya gidiyor

İsviçre'nin Lugano ekibiyle 2. ön eleme turunda karşı karşıya gelen Kanarya, ilk maçı 4-3 ikinci maçı ise 2-1 kazanarak adını bir üst tura yazdırdı.

Fenerbahçe’ye dünya yıldızından müjdeli haber: Görüşmeye hazırız! Branco almaya gidiyor

FRED ŞOKU!

Lugano ile oynanan rövanş karşılaşmasında sakatlanan ve 30. dakikada yerini İsmail Yüksek'e bırakmak zorunda kalan Fred'den kötü haber geldi.

Fenerbahçe’ye dünya yıldızından müjdeli haber: Görüşmeye hazırız! Branco almaya gidiyor

Brezilyalı yıldızın sağ diz iç yan bağlarında zorlama tespit edilirken, Fred'in sahalara dönmesinin 4 haftayı bulabileceği kaydedildi.

Fenerbahçe’ye dünya yıldızından müjdeli haber: Görüşmeye hazırız! Branco almaya gidiyor

Hali hazırda bir orta saha transfer için arayışlarını sürdüren Kanarya, Fred'den gelen kötü haberle beraber arayışlarını hızlandırdı.

Fenerbahçe’ye dünya yıldızından müjdeli haber: Görüşmeye hazırız! Branco almaya gidiyor

Fenerbahçe'nin 6 numaranın yanı sıra Fred'in yedeği olabilecek bir 8 numara transferi için de girişimlerde bulunacağı öğrenildi.

Fenerbahçe’ye dünya yıldızından müjdeli haber: Görüşmeye hazırız! Branco almaya gidiyor

ŞİŞKİNLİK AZALTILACAK

Panik transferi yapmak istemeyen Fenerbahçe'de ilk olarak kadro şişkinliğinin azaltılması planlanıyor. Orta sahada bol alternatifi olan Kanarya'da bir çok isimle yollar ayrılacak.

Fenerbahçe’ye dünya yıldızından müjdeli haber: Görüşmeye hazırız! Branco almaya gidiyor

Teknik direktör Jose Mourinho'nun forma şansı vermediği Miguel Crespo, ayrılacaklar listesinin başını çekiyor. Portekizli teknik adamın memnun kalmadığı bir diğer isim Miha Zajc için de teklifler değerlendirilecek.

Fenerbahçe’ye dünya yıldızından müjdeli haber: Görüşmeye hazırız! Branco almaya gidiyor

6 numarada İsmail Yüksek ile rekabete girmesi planlanan Rade Krunic, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da hayal kırıklığı yaratmaya devam etti.

Fenerbahçe’ye dünya yıldızından müjdeli haber: Görüşmeye hazırız! Branco almaya gidiyor

Lugano karşılaşmalarında taraftarların protestosuna da maruz kalan Krunic için de yol göründü. Fenerbahçe, bir 6 numara transferinin ardından Boşnak oyuncuyla yollarını ayıracak.

Fenerbahçe’ye dünya yıldızından müjdeli haber: Görüşmeye hazırız! Branco almaya gidiyor

GORETZKA MÜJDESİ!

Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala sarı-lacivertli ekip son bombayı patlatmak istiyor. Bayern Münih'in yıldızı Leon Goretzka'yı transfer listesine ekleyen Fenerbahçe'ye, Alman devinden müjdeli bir haber geldi.

Fenerbahçe’ye dünya yıldızından müjdeli haber: Görüşmeye hazırız! Branco almaya gidiyor

"GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ"

Fenerbahçe, orta saha için Leon Goretzka'yı da listeye eklemişti. Alman yıldız için Bayern Münih cephesinden, "Görüşmeye hazırız. Oyuncuyu ikna edin" mesajının geldiği öğrenildi.

Fenerbahçe’ye dünya yıldızından müjdeli haber: Görüşmeye hazırız! Branco almaya gidiyor

Alman devi, 29 yaşındaki futbolcuyu gözden çıkardı. Ancak Goretzka, yaptığı son açıklamada kalmak ve forma için mücadele etmek istediğini söylemişti.

Fenerbahçe’ye dünya yıldızından müjdeli haber: Görüşmeye hazırız! Branco almaya gidiyor

BRANCO ALMANYA'YA GİDECEK

Sportif direktör Mario Branco'nun Almanya'ya giderek dünyaca ünlü oyuncu ve menajeriyle bir görüşme yapması bekleniyor. Goretkza'nın buradaki tutumuna göre bu transfer için resmi girişimlerin başlayıp başlamayacağı netlik kazanacak.

Fenerbahçe’ye dünya yıldızından müjdeli haber: Görüşmeye hazırız! Branco almaya gidiyor

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