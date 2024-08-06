Fenerbahçe’ye dünya yıldızından müjdeli haber: Görüşmeye hazırız! Branco almaya gidiyor

6 numarada İsmail Yüksek ile rekabete girmesi planlanan Rade Krunic, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da hayal kırıklığı yaratmaya devam etti.

Lugano karşılaşmalarında taraftarların protestosuna da maruz kalan Krunic için de yol göründü. Fenerbahçe, bir 6 numara transferinin ardından Boşnak oyuncuyla yollarını ayıracak.

GORETZKA MÜJDESİ!



Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala sarı-lacivertli ekip son bombayı patlatmak istiyor. Bayern Münih'in yıldızı Leon Goretzka'yı transfer listesine ekleyen Fenerbahçe'ye, Alman devinden müjdeli bir haber geldi.

"GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ" Fenerbahçe, orta saha için Leon Goretzka'yı da listeye eklemişti. Alman yıldız için Bayern Münih cephesinden, "Görüşmeye hazırız. Oyuncuyu ikna edin" mesajının geldiği öğrenildi.