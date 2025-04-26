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Ankara'da gözaltına alınırken sütyeni görünen gösterici erkek çıktı! Ankara Valiliği açıkladı

İBB'ye yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu için Ankara'da izinsiz gösteri yapanlara polis müdahale etti. Müdahale sırasında ekranlara yansıyan bir görüntüyü CHP medyası ve trolleri kendilerine algı malzemesi yaptılar. Muhalefetin gözaltı sırasında "kadın göstericinin vücudunun bir kısmının görüldüğü" iddiasına Ankara Valiliği'nden bir açıklama geldi. Valilik, gözaltına alınan kişinin 1998 doğumlu M.B. isimli erkek şahıs olduğunu, kadın iç giyimi kullandığını duyurdu.

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Giriş Tarihi :26 Nisan 2025 , 09:54 Güncelleme Tarihi :26 Nisan 2025 , 10:12
Ankara’da gözaltına alınırken sütyeni görünen gösterici erkek çıktı! Ankara Valiliği açıkladı

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Ankara'da İBB'deki yolsuzluk nedeniyle tutuklanan Ekrem İmamoğlu için düzenlenen izinsiz gösterilerde 34 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar arasında bir kişinin görüntüsü CHP yandaşlarının algı operasyonlarına malzeme oldu.

CHP yandaşı medyanın sütyen algısı çöp oldu (Ekran görüntüsü)CHP yandaşı medyanın sütyen algısı çöp oldu (Ekran görüntüsü)

HALK TV'den BirGün'e birçok CHP yandaşı gazeteden tutun CHP'li vekillere kadar muhalefet tek bir yalanın ortağı oldular.

CHP yandaşı medyanın sütyen algısı çöp oldu (Ekran görüntüsü)CHP yandaşı medyanın sütyen algısı çöp oldu (Ekran görüntüsü)

İddiaya göre polisler bir kadın göstericiyi gözaltına alırken orantısız güç kullandığı için iç çamaşırı göründü.

CHP yandaşı medyanın sütyen algısı çöp oldu (Ekran görüntüsü)CHP yandaşı medyanın sütyen algısı çöp oldu (Ekran görüntüsü)

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Servis edilen görüntünün perde arkası ise ortaya çıktı.
Ankara Valiliği, kentte yasa dışı bir eyleme yönelik gözaltı işlemi sırasında "kadın göstericinin vücudunun bir kısmının görüldüğü" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, dün saat 21.00 sıralarında Çankaya ilçesi Konur Sokak'ta yasa dışı eylem yapan 300 kişilik grubun, polisin dağılmaları yönündeki uyarılarını dikkate almayarak yürüyüşe geçmeleri ve polise karşı mukavemet etmeleri üzerine gruba müdahale edildiği belirtildi.

CHP'nin medyanın sütyen algısı çöp oldu (Ekran görüntüsü)CHP'nin medyanın sütyen algısı çöp oldu (Ekran görüntüsü)

KADIN DEĞİL ERKEK

Olayla ilgili 9'u kadın, 21'i erkek olmak üzere toplam 30 kişinin gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı basın ve sosyal medya organlarında, 'erkek polis memurlarının sözde kadın bir şahsı gözaltına aldıkları sırada vücudunun bir kısmının görüldüğü' görsellerin yer aldığı tespit edilmiştir. Konu ile ilgili yapılan görüntü incelemelerinde ve çalışmalarda, gözaltına alınan şahsın 1998 doğumlu M.B. isimli erkek şahıs olduğu, eylem sırasında yüzünü kırmızı kaşkol ile kapattığı, şahsın üzerinde kot pantolon, deri ceket ve tişört olduğu tespit edilmiştir. Ancak gözaltı işlemi sırasında ilgili şahsın polise direnmesi sebebiyle ortaya çıkan görüntülerinde kadın iç giyimi kullandığı anlaşılmıştır."

CHP yandaşı medyanın sütyen algısı çöp oldu (Ekran görüntüsü)CHP yandaşı medyanın sütyen algısı çöp oldu (Ekran görüntüsü)

Açıklamada, daha önce de yasa dışı toplumsal eylemlere karışan söz konusu kişinin, müstehcen görüntülerin yayınlanmasına aracılık etmesi nedeniyle devam eden davaları bulunduğu, 2020 yılında yasa dışı örgüt propagandası yapma suçundan gözaltına alındığı aktarıldı.

Ankara Valiliği, kamuoyunun hassasiyetinin istismar edilerek, kasıtlı olarak yayılan bilgilere itibar edilmemesini istedi.

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