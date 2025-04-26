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Sustalı Ceylan 5. bölüm fragmanı yayınlandı: Sakın hayatını tehlikeye atacak bir şey yapma!

Erkek egemen bir dünyada kendi kimliğini bulmaya çalışan ve hayatını sıfırdan inşa etme mücadelesi veren bir kadının destansı yolculuğunu ekrana taşıyan Sustalı Ceylan’ın 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Atv ekranlarında izleyici ile buluşan dizinin yeni bölüm fragmanına “Sakın hayatını tehlikeye atacak bir şey yapma” sözleri damga vurdu.

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Giriş Tarihi :26 Nisan 2025 , 09:31 Güncelleme Tarihi :26 Nisan 2025 , 09:31
Sustalı Ceylan 5. bölüm fragmanı yayınlandı: Sakın hayatını tehlikeye atacak bir şey yapma!

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Atv'nin sevilen dizisi Sustalı Ceylan'ın 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına "Sakın hayatını tehlikeye atacak bir şey yapma" sözleri damga vurdu.

Sustalı Ceylan 5. bölüm fragmanı yayınlandı

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yusuf'un tedavi masraflarını karşılayabilmek için Bekri'nin yasadışı iş teklifini kabul eden Ceylan, kararlıdır. Oğlunun eski sağlığına kavuşması için her şeyi göze almıştır.

Kaynak: atvKaynak: atv

Ferhat'ın tüm çabalarına rağmen vazgeçmez; vazgeçemez Ceylan. Sonunu bile bile, yaşadığı acıları geri bırakıp oğlu ile yepyeni bir hayat kurabilmek umuduyla, bu karanlık dünyaya adım atar. Dönüşü yoktur artık!

Kaynak: atvKaynak: atv

Daha ilk görevinde büyük bir tehlike ile yüzleşip ölümle burun buruna gelir. Bekri Vezirli'nin güvenini kazanmak, sandığı kadar kolay olmayacaktır.