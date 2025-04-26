Sustalı Ceylan 5. bölüm fragmanı yayınlandı: Sakın hayatını tehlikeye atacak bir şey yapma!

Atv'nin sevilen dizisi Sustalı Ceylan'ın 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına "Sakın hayatını tehlikeye atacak bir şey yapma" sözleri damga vurdu.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yusuf'un tedavi masraflarını karşılayabilmek için Bekri'nin yasadışı iş teklifini kabul eden Ceylan, kararlıdır. Oğlunun eski sağlığına kavuşması için her şeyi göze almıştır.
Kaynak: atv
Ferhat'ın tüm çabalarına rağmen vazgeçmez; vazgeçemez Ceylan. Sonunu bile bile, yaşadığı acıları geri bırakıp oğlu ile yepyeni bir hayat kurabilmek umuduyla, bu karanlık dünyaya adım atar. Dönüşü yoktur artık!
Kaynak: atv
Daha ilk görevinde büyük bir tehlike ile yüzleşip ölümle burun buruna gelir. Bekri Vezirli'nin güvenini kazanmak, sandığı kadar kolay olmayacaktır.