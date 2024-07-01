Ralf Rangnick: Avantaja sahip değiliz! Varımızı yoğumuzu ortaya koyacağız...

Her maçı son maçlarıymış gibi düşündüklerini söyleyen Ralf Rangnick , "Yarın yeni bir gün ve yeni bir maç. Yarın sahaya odaklanmamız gerekecek, hataların bu tür maçlarda telafisinin olmadığını unutmamamız gerek. Bu düşünce yapısıyla futbol oynadığımızda bir sonraki aşamaya kalabiliriz. Varımızı yoğumuzu yarın sahaya dökeceğiz. Son birkaç maçta yaptıklarımızı yapmamız gerek. Turnuvanın başında söylediğim bir şey vardı, şampiyon olmak ya da finale kalma imkansız değil. İspanya'yı dün gördük, harika bireysel oyuncuları olduğu gibi, üst düzey teknik bir seviyede erken aşamada presle iyi top çevirerek pozisyon yakalıyorlar. İşin bu boyutunda son derece gerçekçiyiz, tek bir yol var, turnuvada olabildiğince ilerlemek, bunu da bir sonraki maçınıza odaklanarak yapabilirsiniz. Her maçımızı son maçımız gibi düşünüyoruz. Bugüne kadar bize faydalı oldu ve bugün bizi Leipzig'e getirdi. Avusturya son 35 yılda hazırlık maçı olmayan maçlarda Türkiye'yi yenemedi. Dolayısıyla gazetelerin yazabileceği çok şey var. Okuması heyecanlı olabilir ama maçın sonucunu etkilemez. Her şey yarın belli olacak. Yarınki maç için farklı bir durum yok. Takımımla beraber bu şampiyonada özel duygular yaşıyoruz. Berlin'deki coşku saha kenarında devam etsek 2-3 saat de sürebilirdi. Taraftarın takımla bir araya gelip 'Ben Avusturyalıyım' şarkısını söylediğini gördüğünüzde tüyleriniz diken diken oluyor." dedi.

Son 16 turunda heyecan ve baskının hissedilmeye başlandığını aktaran Christoph Baumgartner , "Bu saha Almanya'nın en iyi çimi seçildi, zemin kalitesi harika. Bu stadyumda top oynamak çok güzel bir his. Bundesliga'dan turnuvadaki bu ritme hazırız çok sıra dışı bir durum değil. Son 16 maçları başladığında heyecanı ve baskıyı hissetmeye başlıyorsunuz. Antrenörümüzle çalışmaya başladığımızdan itibaren belirli bir felsefe geliştirdik ve bunu sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Bu felsefe bizim merkez noktamız. Böyle bir şeyi milli takım bünyesinde geliştirmek tabii ki daha zor. Milli takımda biraz daha farklı bir mevkide oynuyorum, Leipzig'de ikinci forvet olarak oynuyorum, milli takımda orta sahanın merkezindeyim" şeklinde konuştu.

NICOLAS SEIWALD: LEİPZİG AVANTAJ

Liepzig Stadyumu'nda oynamanın kendileri için avantaj olduğunu söyleyen Nicolas Seiwald, "Bu stadyumda kendimi çok rahat hissediyorum. Leipzig'de oynamak bizim için bir avantaj, yarını dört gözle bekliyorum. Yarın harika bir maç olacağına inanıyorum. Tek düşüncem yarınki maçımızı kazanmak. Çünkü yolumuza devam etmek istiyoruz. Oyuncu olarak sakin kalmanız gerektiğini biliyoruz. Bu tür maçlarda adrenalin üs düzey olacaktır yine de kafanızın net olması ve doğru düşünmeniz gerek. Duygular doğru kararlara engel olmamalı" sözlerini sarf etti.

Seiwald, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Çeyrek finale kalmak için yarınki maçı kazanmak zorundayız. Sadece iyi oyun değil, neticeyi de almalıyız. Fransa karşısında da iyi oynamıştık ama mağlup olmuştuk. Taraftarımız da turnuva içinde belirleyici bir faktör. Gruptan birinci çıkmamız takımımız için unutulmaz bir gündü."