Ralf Rangnick: Avantaja sahip değiliz! Varımızı yoğumuzu ortaya koyacağız...

HER MAÇI SON MAÇ GİBİ DÜŞÜNMEMİZ FAYDALI OLDU

Her maçı son maçlarıymış gibi düşündüklerini söyleyen Ralf Rangnick, "Yarın yeni bir gün ve yeni bir maç. Yarın sahaya odaklanmamız gerekecek, hataların bu tür maçlarda telafisinin olmadığını unutmamamız gerek. Bu düşünce yapısıyla futbol oynadığımızda bir sonraki aşamaya kalabiliriz. Varımızı yoğumuzu yarın sahaya dökeceğiz. Son birkaç maçta yaptıklarımızı yapmamız gerek. Turnuvanın başında söylediğim bir şey vardı, şampiyon olmak ya da finale kalma imkansız değil. İspanya'yı dün gördük, harika bireysel oyuncuları olduğu gibi, üst düzey teknik bir seviyede erken aşamada presle iyi top çevirerek pozisyon yakalıyorlar. İşin bu boyutunda son derece gerçekçiyiz, tek bir yol var, turnuvada olabildiğince ilerlemek, bunu da bir sonraki maçınıza odaklanarak yapabilirsiniz. Her maçımızı son maçımız gibi düşünüyoruz. Bugüne kadar bize faydalı oldu ve bugün bizi Leipzig'e getirdi. Avusturya son 35 yılda hazırlık maçı olmayan maçlarda Türkiye'yi yenemedi. Dolayısıyla gazetelerin yazabileceği çok şey var. Okuması heyecanlı olabilir ama maçın sonucunu etkilemez. Her şey yarın belli olacak. Yarınki maç için farklı bir durum yok. Takımımla beraber bu şampiyonada özel duygular yaşıyoruz. Berlin'deki coşku saha kenarında devam etsek 2-3 saat de sürebilirdi. Taraftarın takımla bir araya gelip 'Ben Avusturyalıyım' şarkısını söylediğini gördüğünüzde tüyleriniz diken diken oluyor." dedi.