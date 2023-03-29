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    Adım adım Raul Jimenez

    Beşiktaş, sezon sonunda Wolverhampton’dan ayrılması beklenen Meksikalı golcü için yeniden harekete geçti.

    Adım adım Raul Jimenez
    Süper Lig'in 27. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor. Yönetim, ara transfer döneminde de gündemine aldığı Raul Jimenez için yeniden harekete geçti. Meksika basınından TV Azteca'da yer alan habere göre; Beşiktaş ile Roma, sezon sonunda Wolverhampton'dan ayrılması beklenen 31 yaşındaki golcüyü kadrosuna katmak istiyor. Bu sezon Wolverhampton formasıyla 18 maça çıkan Raul Jimenez, 3 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

    ANDREA PİRLO İÇİN BEŞİKTAŞ İDDİASI
    LA Gazetta dello     Sport, Andrea Pirlo ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya attı. Habere göre, Beşiktaş başkanlığı için aday olacak isimlerden biri, Andrea Pirlo'yu göreve getirmek istiyor. Pirlo ile ilgili bu haberin etkisi Türkiye'de de olacak gibi görünüyor.


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