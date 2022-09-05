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    • 05.09.2022 12:38
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    • 05.09.2022 12:53
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    İşte Fenerbahçe'den gönderilecekler! Listede şok bir isim de var | Bruma ile yollar ayrılıyor mu?

    Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de 5 maçta 10 puan toplayan Fenerbahçe'de transfer döneminin bitmesine birkaç gün kala gözler gönderilecek isimlere çevrildi. 8 Eylül'e kadar 3 yabancısıyla yollarını ayırmak zorunda olan sarı-lacivertlilerde o isimler netleşti.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Listede şok bir isim de var! İşte Fener’den gönderilecekler

    Fenerbahçe'de transfer döneminin bitmesine çok kısa bir süre kala gözler takımdan gönderilecek isimlere çevrilmiş durumda. Şu anda kadrosunda 17 yabancı bulunan Sarı-Lacivertliler, 8 Eylül'e kadar 3 futbolcuyla yollarını ayırmak zorunda.



    Teknik direktör Jorge Jesus'un planlarında yer almayan Filip Novak veda edilecek ilk isim olacak. Yönetim, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Çek yıldızın menajeriyle görüşmelerini sürdürüyor. Novak 1 yıllık alacaklarının tamamını talep ederken, yönetim daha düşük bir ücret karşılığında sözleşmeyi feshetmek için pazarlık yapıyor. 1-2 gün içinde orta yolun bulunması ve Novak'ın ayrılığı ile ilgili resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.



    Novak sonrası gönderilecek ismin Mauricio Lemos olacağı belirtiliyor. Jorge Jesus'un sürpriz bir şekilde özellikle 3'lü savunmaye geçildikten sonra forma şansı verdiği Uruguaylı stoperle ayrılık görüşmeleri başladı. Jesus'un o sağ stoperde Gustavo Henrique ve sakatlığı geçen Serdar Aziz'i kullanmayı düşündüğü ve bu nedenle Lemos'a yol verileceği öğrenildi.



        Fenerbahçe yönetiminin göndermeyi düşündüğü 3. yabancı ise oldukça flaş bir isim. Sarı-Lacivertliler sezon başında transferi oldukça tartışılan ve performansı beklentilerin çok altında kalan Armindo Bruma ile yolları ayırmanın planını yapıyor.



        Portekizli futbolcunun menajeri Catio Balde ile masaya oturan yönetim şu anda ayrılık formüllerini masaya koymuş durumda. PSV'den zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralanan Bruma'nın transferin devam ettiği ülkelerden birisine kiralık olarak gönderilebileceği ifade ediliyor.



        Ancak Bruma'nın şu anda ayrılığa sıcak bakmadığı öğrenildi. Eğer yıldız futbolcu takımda kalmak isterse bu sezon lisansının çıkarılmaması ve en azından Ocak ayına kadar forma giymemesi gündeme gelebilir.

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        Haberler Spor İşte Fenerbahçe'den gönderilecekler! Listede şok bir isim de var | Bruma ile yollar ayrılıyor mu?
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