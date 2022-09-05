İşte Fenerbahçe'den gönderilecekler! Listede şok bir isim de var | Bruma ile yollar ayrılıyor mu?





Teknik direktör Jorge Jesus'un planlarında yer almayan Filip Novak veda edilecek ilk isim olacak. Yönetim, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Çek yıldızın menajeriyle görüşmelerini sürdürüyor. Novak 1 yıllık alacaklarının tamamını talep ederken, yönetim daha düşük bir ücret karşılığında sözleşmeyi feshetmek için pazarlık yapıyor. 1-2 gün içinde orta yolun bulunması ve Novak'ın ayrılığı ile ilgili resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.