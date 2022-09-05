İşte Fenerbahçe'den gönderilecekler! Listede şok bir isim de var | Bruma ile yollar ayrılıyor mu?

Fenerbahçe'de transfer döneminin bitmesine çok kısa bir süre kala gözler takımdan gönderilecek isimlere çevrilmiş durumda. Şu anda kadrosunda 17 yabancı bulunan Sarı-Lacivertliler, 8 Eylül'e kadar 3 futbolcuyla yollarını ayırmak zorunda.
Teknik direktör Jorge Jesus'un planlarında yer almayan Filip Novak veda edilecek ilk isim olacak. Yönetim, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Çek yıldızın menajeriyle görüşmelerini sürdürüyor. Novak 1 yıllık alacaklarının tamamını talep ederken, yönetim daha düşük bir ücret karşılığında sözleşmeyi feshetmek için pazarlık yapıyor. 1-2 gün içinde orta yolun bulunması ve Novak'ın ayrılığı ile ilgili resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.
Novak sonrası gönderilecek ismin Mauricio Lemos olacağı belirtiliyor. Jorge Jesus'un sürpriz bir şekilde özellikle 3'lü savunmaye geçildikten sonra forma şansı verdiği Uruguaylı stoperle ayrılık görüşmeleri başladı. Jesus'un o sağ stoperde Gustavo Henrique ve sakatlığı geçen Serdar Aziz'i kullanmayı düşündüğü ve bu nedenle Lemos'a yol verileceği öğrenildi.