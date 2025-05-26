Şaibeli kurultay CHP'yi kanlı bıçaklı etti! "Ekremciler" ve Kılıçdaroğlu'nun sadık vekilleri küfür kıyamet birbirine girdi: "Şerefsizler"

CHP'nin "şaibeli kurultay"
davasında ikinci duruşma Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bugün görüldü.
İptal davası 30 Haziran'a ertelenirken; CHP'nin tüzük oyununu gören mahkeme, CHP Genel Merkezi'ne müzekkere yazılarak, 4-5 Kasım 2023 tarihi itibarıyla geçerli olan parti tüzüğünün istenmesine hükmetti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına da kurultaya ilişkin devam eden soruşturmadaki son durum soruldu.
KILIÇDAROĞLU YÖNETİMİ DEVRALABİLİR
Takvim.com.tr duruşma tutunaklarına ulaştı. Davacı olan Lütfü Savaş
ve CHP kurultay delegeleri, Özgür Özel
, CHP MYK, PM ve YDK üyelerinin görevden uzaklaştırılmasını talep etti. Kemal Kılıçdaroğlu
ve kurultay öncesi PM ve YDK üyelerinin tedbiren görevi devralması istendi.
Mahkeme bu talepleri ve beyanları tutanağa geçirdi.
İptal kararının çıkması durumunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönetimi devralması bekleniyor.
ʺEkremcilerʺ ve Kılıçdaroğlu'nun sadık vekilleri küfür kıyamet birbirine girdi (Takvim.com.tr)
Kılıçdaroğlu'nun yönetimi devralma ihtimali başta CHP içindeki Ekremcileri ve Saraçhane Bülbülleri'ni çılgına çevirdi.
Nevşin Mengü
, Kılıçdaroğlu'nun "Kurultayda yolsuzluk yoktur, ben böyle bir şey görmedim"
demesi halinde dosyanın kapanacağını ancak Kılıçdaroğlu'nun bilinçli bir şekilde ifadeye gitmediğini öne sürdü.
SARAÇHANE BÜLBÜLLERİ KILIÇDAROĞLU'NA HAKARETLER SAVURDU: YÜZÜNE TÜKÜRÜLSÜN
İmamoğlu'nu yakınlığıyla bilinen Emrah Gülsunar
, "Bu artık sözün bittiği yer"
deyip Kemal Kılıçdaroğlu
'na "onursuz"
ve "haysiyetsiz"
sözleriyle hakaret etti. Yüzüne tükürülmesi gerektiğini savundu.
ʺEkremcilerʺ ve Kılıçdaroğlu'nun sadık vekilleri küfür kıyamet birbirine girdi (Takvim.com.tr)
SADIK VEKİLLER KAZAN KALDIRDI
Gelişme sonrası CHP içindeki "Kılıçdaroğlu'na sadık vekiller" kazan kaldırdı.
DENİZ DEMİR: ATTIĞINIZ ÇAMUR KILIÇDAROĞLU'NA YAPIŞMAZ, DÖNER SURATINIZA YAPIŞIR!"
Ekremci Emrah Gülsunar'ın paylaşımını alıntılayan CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, "Yüzüne tükürülecek birini arıyorsan dön aynaya bak" ifadelerini kullandı.
Nevşin Mengü'ye de yaylım ateşine tutan Demir, "Son zamanlarda çeşitli kaynaklardan eşzamanlı olarak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıların farkında olduğumuzu, atılan iftira ve hakaretlerin biri bitmeden diğerini başlatan odaklara da şunu hatırlatmakta fayda var: Attığınız çamur Kılıçdaroğlu'na yapışmaz, döner suratınıza yapışır!" şeklinde konuştu.