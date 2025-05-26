SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Şaibeli kurultay CHP'yi kanlı bıçaklı etti! "Ekremciler" ve Kılıçdaroğlu'nun sadık vekilleri küfür kıyamet birbirine girdi: "Şerefsizler"

CHP'nin şaibeli kurultayının iptal edilmesi durumunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönetimi devralması bekleniyor. CHP içindeki Ekremcileri ise panik sardı. İmamoğlu'na yakın simalar Kılıçdaroğlu'na "onursuz" ve "haysiyetsiz" diye hakaretler savurup "Yüzüne tükürülmeli" dedi. Gelişmeye müteakip "Kılıçdaroğlu'nun sadık vekilleri" kazan kaldırdı. "Efendilerinize söyleyin, Kemal Kılıçdaroğlu size büyük lokma gelir" diyen Mahir Polat, "Siz onurunuzu ve şerefinizi üç kuruşa satacak kadar haysiyetsizsiniz" sözleriyle Saraçhane Bülbülleri'ne sert daldı. Kılıçdaroğlu'na yakın diğer vekiller Ekremcilere "Şerefsizce iftira atıyorsunuz. Tek tek not alıyoruz" uyarısında bulundu.

Giriş Tarihi :26 Mayıs 2025 , 18:08 Güncelleme Tarihi :26 Mayıs 2025 , 18:33
Şaibeli kurultay CHP’yi kanlı bıçaklı etti! Ekremciler ve Kılıçdaroğlu’nun sadık vekilleri küfür kıyamet birbirine girdi: Şerefsizler

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı
CHP'nin "şaibeli kurultay" davasında ikinci duruşma Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bugün görüldü.

İptal davası 30 Haziran'a ertelenirken; CHP'nin tüzük oyununu gören mahkeme, CHP Genel Merkezi'ne müzekkere yazılarak, 4-5 Kasım 2023 tarihi itibarıyla geçerli olan parti tüzüğünün istenmesine hükmetti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına da kurultaya ilişkin devam eden soruşturmadaki son durum soruldu.
CHPnin şaibeli kurultayına iptal davası ertelendi! Takvim duruşma tutanaklarına ulaştı: Kılıçdaroğlu yönetimi devralabilirCHPnin şaibeli kurultayına iptal davası ertelendi! Takvim duruşma tutanaklarına ulaştı: Kılıçdaroğlu yönetimi devralabilir



KILIÇDAROĞLU YÖNETİMİ DEVRALABİLİR

Takvim.com.tr duruşma tutunaklarına ulaştı. Davacı olan Lütfü Savaş ve CHP kurultay delegeleri, Özgür Özel, CHP MYK, PM ve YDK üyelerinin görevden uzaklaştırılmasını talep etti. Kemal Kılıçdaroğlu ve kurultay öncesi PM ve YDK üyelerinin tedbiren görevi devralması istendi.

Mahkeme bu talepleri ve beyanları tutanağa geçirdi.

İptal kararının çıkması durumunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönetimi devralması bekleniyor.
ʺEkremcilerʺ ve Kılıçdaroğlu'nun sadık vekilleri küfür kıyamet birbirine girdi (Takvim.com.tr) ʺEkremcilerʺ ve Kılıçdaroğlu'nun sadık vekilleri küfür kıyamet birbirine girdi (Takvim.com.tr)



Kılıçdaroğlu'nun yönetimi devralma ihtimali başta CHP içindeki Ekremcileri ve Saraçhane Bülbülleri'ni çılgına çevirdi.

Nevşin Mengü, Kılıçdaroğlu'nun "Kurultayda yolsuzluk yoktur, ben böyle bir şey görmedim" demesi halinde dosyanın kapanacağını ancak Kılıçdaroğlu'nun bilinçli bir şekilde ifadeye gitmediğini öne sürdü.

SARAÇHANE BÜLBÜLLERİ KILIÇDAROĞLU'NA HAKARETLER SAVURDU: YÜZÜNE TÜKÜRÜLSÜN

İmamoğlu'nu yakınlığıyla bilinen Emrah Gülsunar, "Bu artık sözün bittiği yer" deyip Kemal Kılıçdaroğlu'na "onursuz" ve "haysiyetsiz" sözleriyle hakaret etti. Yüzüne tükürülmesi gerektiğini savundu.

ʺEkremcilerʺ ve Kılıçdaroğlu'nun sadık vekilleri küfür kıyamet birbirine girdi (Takvim.com.tr) ʺEkremcilerʺ ve Kılıçdaroğlu'nun sadık vekilleri küfür kıyamet birbirine girdi (Takvim.com.tr)



SADIK VEKİLLER KAZAN KALDIRDI

Gelişme sonrası CHP içindeki "Kılıçdaroğlu'na sadık vekiller" kazan kaldırdı.

DENİZ DEMİR: ATTIĞINIZ ÇAMUR KILIÇDAROĞLU'NA YAPIŞMAZ, DÖNER SURATINIZA YAPIŞIR!"

Ekremci Emrah Gülsunar'ın paylaşımını alıntılayan CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, "Yüzüne tükürülecek birini arıyorsan dön aynaya bak" ifadelerini kullandı.

Nevşin Mengü'ye de yaylım ateşine tutan Demir, "Son zamanlarda çeşitli kaynaklardan eşzamanlı olarak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıların farkında olduğumuzu, atılan iftira ve hakaretlerin biri bitmeden diğerini başlatan odaklara da şunu hatırlatmakta fayda var: Attığınız çamur Kılıçdaroğlu'na yapışmaz, döner suratınıza yapışır!" şeklinde konuştu.

ʺEkremcilerʺ ve Kılıçdaroğlu'nun sadık vekilleri küfür kıyamet birbirine girdi (Takvim.com.tr) ʺEkremcilerʺ ve Kılıçdaroğlu'nun sadık vekilleri küfür kıyamet birbirine girdi (Takvim.com.tr)

"SİZ ONURUNUZU VE ŞEREFİNİZİ ÜÇ KURUŞA SATACAK KADAR HAYSİYETSİZSİNİZ"

Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat ise Saraçhane Bülbülleri'ne "Siz onurunuzu ve şerefinizi üç kuruşa satacak kadar haysiyetsizsiniz" diyerek sert girişti.

İMAMOĞLU VE FONDAŞLARINA MESAJ: KILIÇDAROĞLU SİZE BÜYÜK LOKMA GELİR

"Efendilerinize söyleyin, Kemal Kılıçdaroğlu size büyük lokma gelir" diyerek hem İmamoğlu'na hem de "Ekremci" fondaşlara mesaj veren Polat, "Siz edep çizgisinden çıktınız! Biz Anladık! Kemal Kılıçdaroğlu sahipsiz de değildir, yalnız da değildir" dedi.

ʺEkremcilerʺ ve Kılıçdaroğlu'nun sadık vekilleri küfür kıyamet birbirine girdi (Takvim.com.tr) ʺEkremcilerʺ ve Kılıçdaroğlu'nun sadık vekilleri küfür kıyamet birbirine girdi (Takvim.com.tr)

ÖZTUNÇ'TAN SARAÇHANE BÜLBÜLLERİ'NE: ŞEREFSİZLER

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Saraçhane Bülbülleri'ne "şerefsizce iftira atıyorlar" diyerek tepki gösterdi:

Bazı sözde gazeteci ve akademisyenlerin 7. genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik şerefsizce yönelttikleri iftira, küfür ve hakaretlerini kınıyorum. CHP'nin mevcut ya da geçmiş genel başkanları sahipsiz ve yalnız değildir. Herkes haddini bilecek. Bir yerlerden para almak için onurlu insanlara hakaret edemezsiniz. Yeter artık.

ʺEkremcilerʺ ve Kılıçdaroğlu'nun sadık vekilleri küfür kıyamet birbirine girdi (Takvim.com.tr) ʺEkremcilerʺ ve Kılıçdaroğlu'nun sadık vekilleri küfür kıyamet birbirine girdi (Takvim.com.tr)

KK'NIN VEKİLLERİNDEN EKREMCİLERE OLAY TEPKİ: HEPİNİZİ TEK TEK NOT EDİYORUZ

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç "Hepinizi tek tek not ediyoruz" paylaşımıyla Ekremcileri hedef aldı:

13 yıl boyunca Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı yapmış Sayın Kemal Kılıçdaroğlu gibi bir siyasetçinin, bir savcıyla pazarlık yapacak karakterde olduğunu ima etmek; sadece hadsizlik değil, aynı zamanda ahlâk dışı bir çabadır!

Bir kez daha altını çiziyoruz: Sözde gazetecilik ve siyasal iletişimcilik kisvesi altında CHP'ye ve onun temel değerlerine yöneltilen bu organize saldırılara sessiz kalmayacağız!

Cumhuriyet Halk Partili olduğunu iddia edip bu alçakça karalamalara sessiz kalanlar, hatta sinsice alkışlayanlar... Hepinizi tek tek not ediyoruz.

ʺEkremcilerʺ ve Kılıçdaroğlu'nun sadık vekilleri küfür kıyamet birbirine girdi (Takvim.com.tr) ʺEkremcilerʺ ve Kılıçdaroğlu'nun sadık vekilleri küfür kıyamet birbirine girdi (Takvim.com.tr)

YARKADAŞ'TAN MENGÜ'YE TEPKİ

CHP'li Barış Yarkadaş ise "Bunun adı gazetecilik değil. Bunun adı okurunu, izleyicisini aptal - salak yerine koymaktır" diyerek Nevşin Mengü'ye tepki gösterdi.

Kemal Kılıçdaroğlundan Ekrem İmamoğlu ve ekibine hırsız göndermesi! Neden aday değilim dedi? Planı başka...Kemal Kılıçdaroğlundan Ekrem İmamoğlu ve ekibine hırsız göndermesi! Neden aday değilim dedi? Planı başka...

KILIÇDAROĞLU'NDAN İMAMOĞLU'NA ÇALANLARIN YÜZÜNE TÜKÜRÜLÜR BEN ÇALMADIM

Daha önce de CHP Genel Başkan yardımcısı Gökhan Zeybek "Kemal Kılıçdaroğlu partinize kayyum olarak atanır mı?" sorusuna "1 milyon 700 bin üyesi, o kurultaya kayyum atanacak kişinin yüzüne tükürür." diyerek yanıt vermiş.

Bu sözler sonrası Kılıçdaroğlu, "Çalanların yüzüne tükürülür, ben çalmadım" sözleriyle Ekrem İmamoğlu ve ekibinin İBB'deki yolsuzluklarını gündeme getirmişti.


TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten MKYK toplantısı sonrası flaş açıklamalar
Şaibeli kurultay CHP’yi kanlı bıçaklı etti! Ekremciler ve Kılıçdaroğlu’nun sadık vekilleri küfür kıyamet birbirine girdi: Şerefsizler
Türk Telekom
Tehlike 15 Temmuz’dan da büyük! TSK’daki kripto FETÖ’cülerin peşine düşüldü: 60 muvazzaf asker için tutuklama talebi
Başkan Erdoğan’dan Etik Eğiticisi Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni’nde önemli açıklamalar
MEMURLARA 3600 EK GÖSTERGE MÜJDESİ! Yeni memurlara maaş değişikliği! AYM’den flaş karar
Galatasaray’dan sürpriz transfer! İmza yakın: Kimse bunu beklemiyordu
Şaibeli 38. Olağan Kurultay davasının detayları ilk kez takvim.com.tr’de! Özgür Özel’den Kemal Kılıçdaroğlu’na mutlak butlan baskısı
Ekrem İmamoğlu’nun özel koruması Mustafa Akın ve para kasaları arasında telefon trafiği! Kameraları neden kapattılar?
Fenerbahçe’den çılgın transfer! 117 milyon euro ödenmişti
Sanatçı İlhan Şeşen hayatını kaybetti! Başkan Erdoğan’dan taziye
CHP’nin şaibeli kurultayına iptal davası ertelendi! Takvim duruşma tutanaklarına ulaştı: Kılıçdaroğlu yönetimi devralabilir
Galatasaray’dan transfer şov! Çifte imza yolda
Dolmabahçe zirvesinin şifreleri! Ana gündem YPG’nin tasfiyesi... El Hol Kampı ve T4 Hava Üssü’ne 5’li mekanizma formülü
ABD’li Büyükelçi Barrack’tan tarihi açıklama: Batı müdahalesi dönemi sona erdi!
City’nin yıldızı Fenerbahçe’ye! Transferde yer yerinden oynayacak
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a eşi Brigitte Macron’dan tokat!
İslam Memiş’ten ’72 saat’ uyarısı: Gram altın 3. dalışa geçecek! Kurban öncesi 4.000 TL altı sarkma...
İSTAÇ’ı bypass ettiler... KİPTAŞ’ta ne işler çevirdiler? İBB’ye 4. dalga operasyonda gözaltına alınan 45 kişi adliyeye sevk edildi
HAVA DURUMU CANLI: Meteoroloji’den İstanbul dahil 34 ile kuvvetli sağanak alarmı! Balkan soğukları yurdu sardı! Fırtına, toz...