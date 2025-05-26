Şaibeli kurultay CHP'yi kanlı bıçaklı etti! "Ekremciler" ve Kılıçdaroğlu'nun sadık vekilleri küfür kıyamet birbirine girdi: "Şerefsizler"

ʺEkremcilerʺ ve Kılıçdaroğlu'nun sadık vekilleri küfür kıyamet birbirine girdi (Takvim.com.tr) "SİZ ONURUNUZU VE ŞEREFİNİZİ ÜÇ KURUŞA SATACAK KADAR HAYSİYETSİZSİNİZ" Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat ise Saraçhane Bülbülleri'ne "Siz onurunuzu ve şerefinizi üç kuruşa satacak kadar haysiyetsizsiniz" diyerek sert girişti. İMAMOĞLU VE FONDAŞLARINA MESAJ: KILIÇDAROĞLU SİZE BÜYÜK LOKMA GELİR "Efendilerinize söyleyin, Kemal Kılıçdaroğlu size büyük lokma gelir " diyerek hem İmamoğlu'na hem de "Ekremci" fondaşlara mesaj veren Polat, "Siz edep çizgisinden çıktınız! Biz Anladık! Kemal Kılıçdaroğlu sahipsiz de değildir, yalnız da değildir" dedi.

ʺEkremcilerʺ ve Kılıçdaroğlu'nun sadık vekilleri küfür kıyamet birbirine girdi (Takvim.com.tr)

ÖZTUNÇ'TAN SARAÇHANE BÜLBÜLLERİ'NE: ŞEREFSİZLER



CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Saraçhane Bülbülleri'ne "şerefsizce iftira atıyorlar" diyerek tepki gösterdi:



Bazı sözde gazeteci ve akademisyenlerin 7. genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik şerefsizce yönelttikleri iftira, küfür ve hakaretlerini kınıyorum. CHP'nin mevcut ya da geçmiş genel başkanları sahipsiz ve yalnız değildir. Herkes haddini bilecek. Bir yerlerden para almak için onurlu insanlara hakaret edemezsiniz. Yeter artık.



ʺEkremcilerʺ ve Kılıçdaroğlu'nun sadık vekilleri küfür kıyamet birbirine girdi (Takvim.com.tr)



KK'NIN VEKİLLERİNDEN EKREMCİLERE OLAY TEPKİ: HEPİNİZİ TEK TEK NOT EDİYORUZ



CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç "Hepinizi tek tek not ediyoruz" paylaşımıyla Ekremcileri hedef aldı:



13 yıl boyunca Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı yapmış Sayın Kemal Kılıçdaroğlu gibi bir siyasetçinin, bir savcıyla pazarlık yapacak karakterde olduğunu ima etmek; sadece hadsizlik değil, aynı zamanda ahlâk dışı bir çabadır!

Bir kez daha altını çiziyoruz: Sözde gazetecilik ve siyasal iletişimcilik kisvesi altında CHP'ye ve onun temel değerlerine yöneltilen bu organize saldırılara sessiz kalmayacağız!

Cumhuriyet Halk Partili olduğunu iddia edip bu alçakça karalamalara sessiz kalanlar, hatta sinsice alkışlayanlar... Hepinizi tek tek not ediyoruz.