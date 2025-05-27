DEM Parti MHP heyetiyle bir araya gelecek! Terörsüz Türkiye süreci masada... AK Parti ile görüşme ne zaman?

Görüşme, bugün saat 11.30'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleşecek. Siyasi istişare çerçevesinde yapılacak görüşmede, yeni infaz düzenlemesi, Meclis'te komisyon kurulması önerisi ve terörsüz Türkiye süreci bağlamında değerlendirmeler yapılması bekleniyor. DEM Parti'nin yarın saat 15.00'te Meclis'te AK Parti'yi ziyaret etmesi bekleniyor.

MHP - DEM Parti görüşmesi (AA)

ÖNCEKİ GÖRÜŞMELERDE NE MESAJLAR VERİLDİ?

Yapılan yazılı açıklamalarda, İmralı ile son temaslar ve PKK'nın fesih kararının detaylı biçimde değerlendirildiği aktarıldı. TBMM'nin süreçte üstlenmesi gereken sorumlulukların gündeme getirildiği vurgulandı. CHP ile yapılan görüşmede MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Milli Birlik Komisyonu kurulsun" önerisi de tartışıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Devlet Bey'in bu konuya olumlu yaklaşımı önemli" açıklamasında bulundu.

DEM VE MHP'NİN HANGİ BAŞLIKLARI GÖRÜŞMESİ BEKLENİYOR?

DEM Parti ve MHP arasında yeni infaz düzenlemesi, bayram öncesi olası tahliyeler, milli birlik komisyonu önerisi ve Meclis'in üstleneceği sorumlulukların görüşülmesi bekleniyor.