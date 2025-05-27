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DEM Parti MHP heyetiyle bir araya gelecek! Terörsüz Türkiye süreci masada... AK Parti ile görüşme ne zaman?

TBMM çatısı altında "Terörsüz Türkiye" temasları sürüyor. DEM Parti heyeti bugün saat 11.30'da TBMM’de MHP ile görüşecek. Görüşmede Terörsüz Türkiye süreci ve yasal düzenlemelerin konuşulacağı değerlendiriliyor. Öte yandan DEM Parti grubunun yarın saat 15.00'te AK Parti'yi ziyaret edeceği öğrenildi.

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Giriş Tarihi :27 Mayıs 2025 , 10:45 Güncelleme Tarihi :27 Mayıs 2025 , 10:57
DEM Parti MHP heyetiyle bir araya gelecek! Terörsüz Türkiye süreci masada... AK Parti ile görüşme ne zaman?

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Terör örgütü PKK'nın fesih kararı sonrası başlatılan siyasi temas sürecinde DEM Parti, bugün Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile görüşecek.

Görüşme, bugün saat 11.30'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleşecek. Siyasi istişare çerçevesinde yapılacak görüşmede, yeni infaz düzenlemesi, Meclis'te komisyon kurulması önerisi ve terörsüz Türkiye süreci bağlamında değerlendirmeler yapılması bekleniyor.

DEM Parti'nin yarın saat 15.00'te Meclis'te AK Parti'yi ziyaret etmesi bekleniyor.

DEM PARTİ'NİN TEMASLARI 19 MAYIS'TA BAŞLADI

DEM Parti'nin siyasi ziyaretleri, PKK'nın aldığı fesih kararının ardından 19 Mayıs'ta başladı. Heyette eş genel başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Oruç'un yanı sıra grup başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli yer aldı.

İlk durakları DEVA Partisi oldu; ardından Saadet Partisi, CHP, Yeniden Refah ve Gelecek Partileri ziyaret edildi.

MHP - DEM Parti görüşmesi (AA)MHP - DEM Parti görüşmesi (AA)

ÖNCEKİ GÖRÜŞMELERDE NE MESAJLAR VERİLDİ?

Yapılan yazılı açıklamalarda, İmralı ile son temaslar ve PKK'nın fesih kararının detaylı biçimde değerlendirildiği aktarıldı. TBMM'nin süreçte üstlenmesi gereken sorumlulukların gündeme getirildiği vurgulandı. CHP ile yapılan görüşmede MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Milli Birlik Komisyonu kurulsun" önerisi de tartışıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Devlet Bey'in bu konuya olumlu yaklaşımı önemli" açıklamasında bulundu.

DEM VE MHP'NİN HANGİ BAŞLIKLARI GÖRÜŞMESİ BEKLENİYOR?

DEM Parti ve MHP arasında yeni infaz düzenlemesi, bayram öncesi olası tahliyeler, milli birlik komisyonu önerisi ve Meclis'in üstleneceği sorumlulukların görüşülmesi bekleniyor.