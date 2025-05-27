DEM Parti MHP heyetiyle bir araya gelecek! Terörsüz Türkiye süreci masada... AK Parti ile görüşme ne zaman?

Terör örgütü PKK'nın fesih kararı sonrası başlatılan siyasi temas sürecinde DEM Parti, bugün Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile görüşecek.
Görüşme, bugün saat 11.30'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleşecek. Siyasi istişare çerçevesinde yapılacak görüşmede, yeni infaz düzenlemesi, Meclis'te komisyon kurulması önerisi ve terörsüz Türkiye süreci bağlamında değerlendirmeler yapılması bekleniyor.
DEM Parti'nin yarın saat 15.00'te Meclis'te AK Parti'yi ziyaret etmesi bekleniyor.
DEM PARTİ'NİN TEMASLARI 19 MAYIS'TA BAŞLADI
DEM Parti'nin siyasi ziyaretleri, PKK'nın aldığı fesih kararının ardından 19 Mayıs'ta başladı. Heyette eş genel başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Oruç'un yanı sıra grup başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli yer aldı.
İlk durakları DEVA Partisi oldu; ardından Saadet Partisi, CHP, Yeniden Refah ve Gelecek Partileri ziyaret edildi.