Diyarbakır’daki infazda korkunç detaylar! Baba ve oğlunu önce kolonya ile yakmaya çalışmış! Telefonunu uçak moduna almış...

Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı kırsal Kuşburnu mahallesinde 19 Mayıs günü hayvancılıkla uğraşan 49 yaşındaki baba Remzi Sati ve 15 yaşındaki oğlu Muhammed Sati'nin araçlarında yanmış halde cesetleri bulundu.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturmada, jandarma Sati'nin ortağı Ali Mert İldeniz ile birlikte 6 kişiyi gözaltına aldı. Mahkeme tarafından tutuklanan 3 kişi arasında yer alan Ali Mert İldeniz, 735 saat kamera incelemesinin ardından cinayetle ilgili önemli delilere ulaşan jandarmaya suçunu itiraf etti.

ÖNEMLİ BİLGİLERE ULAŞILDI Oğlu ile birlikte vahşice öldürülen Remzi Sati'nin ortağı 25 yaşındaki Ali Mert İldeniz, 200 bin lira alacağı olduğunu ve Sati'yi konuşmak için çağırdığını itiraf ederek, "Olayın olduğu yere gelen Remzi ve oğlu Muhammed'i üzerindeki tabanca ile öldürdüm. Ardından delilleri yok etmek amacıyla ikisini de kamyonetle birlikte yaktım" itirafında bulundu.

8 HAYVANI DAHA SATMIŞ Ancak gerçek ailenin anlattığına göre bambaşkaydı. Aile, İldeniz'in Remzi Sati'ya ait olan bir hayvanı ondan izinsiz olarak sattığını anlattı. Sati, buna rağmen İldeniz'i affetmişti. Ancak cani adamın cinayetin ardından aileye ait olan 8 hayvanı daha sattığı ortaya çıktı.