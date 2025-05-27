Diyarbakır’daki infazda korkunç detaylar! Baba ve oğlunu önce kolonya ile yakmaya çalışmış! Telefonunu uçak moduna almış...

Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı kırsal Kuşburnu mahallesinde 19 Mayıs günü hayvancılıkla uğraşan 49 yaşındaki baba Remzi Sati ve 15 yaşındaki oğlu Muhammed Sati'nin araçlarında yanmış halde cesetleri bulundu.
SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturmada, jandarma Sati'nin ortağı Ali Mert İldeniz ile birlikte 6 kişiyi gözaltına aldı. Mahkeme tarafından tutuklanan 3 kişi arasında yer alan Ali Mert İldeniz, 735 saat kamera incelemesinin ardından cinayetle ilgili önemli delilere ulaşan jandarmaya suçunu itiraf etti.
ÖNEMLİ BİLGİLERE ULAŞILDI
Oğlu ile birlikte vahşice öldürülen Remzi Sati'nin ortağı 25 yaşındaki Ali Mert İldeniz, 200 bin lira alacağı olduğunu ve Sati'yi konuşmak için çağırdığını itiraf ederek, "Olayın olduğu yere gelen Remzi ve oğlu Muhammed'i üzerindeki tabanca ile öldürdüm. Ardından delilleri yok etmek amacıyla ikisini de kamyonetle birlikte yaktım" itirafında bulundu.
8 HAYVANI DAHA SATMIŞ
Ancak gerçek ailenin anlattığına göre bambaşkaydı. Aile, İldeniz'in Remzi Sati'ya ait olan bir hayvanı ondan izinsiz olarak sattığını anlattı. Sati, buna rağmen İldeniz'i affetmişti. Ancak cani adamın cinayetin ardından aileye ait olan 8 hayvanı daha sattığı ortaya çıktı.
KOLONYA İLE YAKMAYA ÇALIŞTI
Sati'nin baba ve oğlunu ilk başta kolonya ile yakmaya çalıştığı ancak başarısız olduğu öğrenildi. Sati'nin daha sonra ise baba ve oğlunu benzinle yakarak öldürdüğü ortaya çıktı.
UÇAK MODUNA ALDI
Sati'nin vahşet anında telefonunu uçak moduna alarak, izini kaybetmeye çalıştığı da belirlendi.
HEDEF ŞAŞIRTMAYA ÇALIŞTI
Ali Mert İldeniz'in cinayetin ardından bir benzin istasyonuna giderek görüntü verdiği de ortaya çıktı. İldeniz, aklınca başka bir yerde olduğunu göstererek hedef şaşırtacaktı.
"HİÇBİR ŞEY KALMAMIŞ"
Babasını ve kardeşini kaybeden İlayda Sati, "Hiçbir şey kalmamış ki yakmışlar ya, küçücük çocuk. Nasıl eliniz gitti? Nasıl vicdanınız sızlamadı? Biz sarılamıyoruz, öpemiyoruz veda edemiyoruz. Düğüne gider gibi çıktılar. Şu an cenazeleri bile gelemiyor" diyerek gözyaşlarına boğuldu.
Eşini ve oğlunu kaybeden Filiz Sati ise; oğlunun olay günü eşi ile birlikte gitmek istemediğine işaret ederek "'Baba ben gelmiyorum' dedi. Babası da dedi 'geleceksin' Beraber gittiler. Gidiş o gidiş. Artık gelmediler.Öyle bir vahşet yaşatmışlar ki, onları bile görmek olmadı. " dedi.