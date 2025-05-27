Usta sanatçıya veda! İlhan Şeşen son yolculuğuna uğurlanıyor!

Kanser tedavisi gören usta sanatçı İlhan Şeşen 76 yaşında vefat etti. Acı haberi, Şeşen'in ailesi sosyal medya üzerinden duyurdu.
Sanatçının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Sevgili eşim, canım babamız, biricik dedem İlhan Şeşen'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Eşi Arzu, oğlu Fırat, kızı Melis ve torunu Nefes" ifadelerine yer verildi.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR!
Bugün son yolculuğuna uğurlanan İlhan Şeşn için Caddebostan Kültür Merkezi Kadıkyöy'de anma töreni düzenlendi.
Cenaze namazı ise öğlen saat 13:10'da Şakirin Camii Karacaahmet Üsküdar'da kılınacak. İlhan Şeşen Üsküdar'daki Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.
İLHAN ŞEŞEN KİMDİR?
Manisa'da 1948'de dünyaya gelen İlhan Şeşen, 1968'de dans müziği orkestralarında şarkıcılık yaparak müziğe başladı. Sanatçı, 1971'de Kavga adlı ilk 45'liğini çıkardı. Hukuk fakültesini bitirdikten sonra 10 yıl serbest avukat olarak çalışan Şeşen, 1983'te avukatlığı bırakarak yeğenleri Gökhan ve Burhan Şeşen ile Grup Gündoğarken'i kurdu.
İlhan Şeşen, Ayşegül Aldinç'in "Farketmez", Nükhet Duru'nun "Aşık Oluyorum Eyvah", Leman Sam'ın "Rüzgar" ve "Ayrılığa Dayanamam", İzel-Ercan'ın "Geri Dön", Kerim Tekin'in "Yine Beni Sev", Metiner'in "Gördüğüme Sevindim", Yonca Lodi'nin "Aşk Layık Olanda Kalmalı" ve "Fal", Kenan Doğulu'nun "Ellerimde Çiçekler" şarkılarını yazıp besteledi.
Sanatçının oyuncu olarak rol aldığı birçok yapım arasında ise "Mühürlü Güller", "Aliye", "Çocuğun Var Derdin Var", "Gönülçelen" ve "Anadolu Kartalları" yer aldı.