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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Ülkücü Şehitler Anıtı ziyaretinde önemli açıklamalar

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Aylar sonra ilk kez burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Aziz şehitlerimizin kutlu mirasları nesilden nesile aktarılacak." dedi. "Her şeyin bir vakti vardır." diyen Bahçeli, "Toprağımızda izi olmayanların, tarlası omuzunda oradan buraya gezenlerin maske takıp MHP'yi haksız şekilde suçlaması şehitlerimizin aziz hatırasına saygısızlıktır." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :27 Mayıs 2025 , 14:22 Güncelleme Tarihi :27 Mayıs 2025 , 14:33
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den Ülkücü Şehitler Anıtı ziyaretinde önemli açıklamalar

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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

Bahçeli ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu.

MHP Lideri Devlet Bahçeli Ülkücü Şehitler Anıtı ziyaretinde dua etti. (Ekran görüntüsü)MHP Lideri Devlet Bahçeli Ülkücü Şehitler Anıtı ziyaretinde dua etti. (Ekran görüntüsü)

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Hepinizi kemali hürmetle selamlıyorum.

Hepinizi kemali hürmetle selamlıyorum. Şehitlik en yüce makamın adıdır. Karanlıktan medet umanlar unutulmuşluğa terk edilmişken, şehitlerimiz aydınlık içindedir. Aziz şehitlerimizin kutlu mirasları ve emanetleri nesilden nesile anlatılacaktır. Ülkücü şehitler kahramanlık timsalidir. Vatana millete ce davaya bağlılıkları muhakkaktı. Hayatlarını ülkü ve ilkelerine adamışlardı. Tuzu kurular gibi sırça köşklerde ahkam kesmediler. Nabza göre şerbet vermediler. Dışta fakir, içte zengin olmayı bildiler.

HER ŞEYİN BİR VAKTİ VARDIR
Egolarını erdemlerinin önüne geçirmediler. Her şeyin bir vakti vardır. Toprağımızda izi olmayanların, tarlası omuzunda oradan buraya gezenlerin maske takıp MHP'yi haksız şekilde suçlaması şehitlerimizin aziz hatırasına saygısızlıktır. O vakit Türkiye Yüzyılı ile simgelenmektedir, yeni bir kardeşlik yüzyılı gelmektedir.

Şehitlerimizin kutlu emanetleri, ömrümüzün tam özündedir.

Şehitler ölmemiştir. Bütün şehitlerimizi, Alparslan Türkeş beyi, hayatlarını kaybetmiş tüm ülküdaşlarımı saygıyla hürmetle anıyorum. Şehitlerimizin ruhu şad olsun diyorum.

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