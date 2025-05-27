Google'dan yapay zekayla operasyon mu? "Medyayı bitirecek hırsızlık"

Birlik, yapay zeka destekli sonuçların kullanıcıya doğrudan sunulmasının, klasik bağlantılı arama modelinden farklı olarak yayıncıları hem trafik hem de gelirden mahrum bıraktığını savunuyor. Birliğin CEO'su Danielle Coffey, bu durumu "Google, içeriği zorla alıyor ve geri dönüşü olmadan kullanıyor, bu da hırsızlığın tanımı" diyerek özetledi.

YAYMAN TAKVİM.COM.TR'YE AÇIKLADI: BIÇAK KEMİĞE DAYANDI

Emek hırsızlığının önüne geçilmesini hedefleyen bu düzenlemede haberin eser olarak değerlendirilmesi, telifin eser sahibine ödenmesi öngörülüyor. Bu bağlamda Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, 22 Mayıs'ta TBMM'de Takvim.com.tr'nin sorularını yanıtladı. Yasa hazırlıklarında sona geldiklerini ve Meclis tatil olmadan önce düzenlemeyi yapmak istediklerini dile getiren Yayman, "Bu yasayı artık çıkarmak istiyoruz. Çünkü dijital telifte bıçak kemiğe dayandı" dedi. Yayman, Takvim.com.tr şahsında Turkuvaz Medya Grubu'na teşekkür etti.

"GOOGLE'DAN MEDYAYI BİTİRECEK HIRSIZLIK"

Google'ın ABD'de kullanıma sunduğu yapay zeka destekli arama modu ve medyaya yansımasına ilişkin Sabah Yazarı Mevlüt Tezel "Google'dan medyayı bitirecek hırsızlık" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Tezel, "Eğer ABD ve AB yargısı, Google'ı hizaya getiremezse, medya gelecekte 'tıklanmadan' da para kazanamayacak! Çünkü tıklanan içeriği yapay zeka okuyuculara özet geçecek! Gazeteciler işsiz kalacak, medya çökecek." dedi.

Tezel'in yazısı şu şekilde:

"Google bir süredir test ettiği yapay zeka (AI) destekli arama modunu geçtiğimiz hafta Amerika'da kullanıma sundu.

Ve ABD'deki büyük haber kuruluşlarını temsil eden News/Media Alliance birliği, 'AI Modu' için 'hırsız' dedi.

Çünkü 'AI Modu' arama sonuçlarını sitelere yönlendiren klasik sistemden farklı olarak yapay zeka destekli sonuçları doğrudan kullanıcılara sunuyor.

Donanım Haber'e göre News/Media Alliance, yeni özelliğin yayıncıları hem trafikten hem de gelirden mahrum bırakacağını açıkladı.

Birliğin CEO'su Danielle Coffey tehlikeyi net özetlemiş:

"Bağlantılar, yayıncılara trafik ve gelir sağlayan aramanın son kurtarıcı özelliğiydi.

Şimdi Google içeriği zorla alıyor ve geri dönüşü olmadan kullanıyor, bu da hırsızlığın tanımı." İşte tekel olmanın zararları! Bu öyle bir tekel ki, medyanın sonunu getirecek.

ABD yargısı bu tekeli kırmak için dava üstüne dava açıyor ama Google'ın umurunda değil!

Google, ilk kurulduğunda medya ve yayıncıların içeriğini ücretsiz kullanıp zamanla dev bir küresel tekele dönüştü.

Sonra reklam gelirini kendi dağıtıp pastadan en büyük dilimi kaptı.

Ardından yayıncıların içeriklerini sessizce yapay zekaya yüklediler.

Daha sonra Google'ın basit bir bilgiye bile ulaşmayı zorlaştıran arama çöplüğüne dönüşmesine izin verdiler.

En sonunda bu çöplüğü temizleyen, insanlara kolayca en net arama sonucunu veren yapay zeka destekli 'AI' arama modelini devreye soktular.

Daha kötüsü; haberde de belirtildiği gibi; Google, 'AI' arama özelliklerine içerik dahil edilmeden önce yayıncılardan izin istememe kararı aldı.

Goolgle'ın ABD'de kullanıma sunduğu yapay zeka destekli arama modu tartışmalara sebep oldu

GEÇ KALDIK

Bunun yerine, yayıncılar içeriklerinin 'AI' özelliklerine dahil edilmesini istemiyorsa, tüm arama sonuçlarından tamamen çıkmaları gerekiyor.

Bu da yayıncıların ya tamamen görünmez olmaları ya da içeriklerinin kullanılmasına razı olmaları anlamına geliyor.

Ve Türkiye yine geç kaldı! Biz daha 'Dijital Telif Yasası'nı bile çıkaramadık!

Yasa çıkacak da, medya yöneticileri Google'a pazarlık masasına oturacak da...

'AI' Modu yüzünden yakında pazarlık masasında hiçbir şey kalmayacak!

Eğer ABD ve AB yargısı, Google'ı hizaya getiremezse, medya gelecekte 'tıklanmadan' da para kazanamayacak!

Çünkü tıklanan içeriği yapay zeka okuyuculara özet geçecek!

Gazeteciler işsiz kalacak, medya çökecek.

İşini kaybetmeyen gazeteciler ve haber ajansları da 'AI' Modu için çalışacak!

Sosyal medyada paylaşılan kavga, kaza ve komik videolar da günün manşeti olur artık!

Dijital Telif Yasası Haziran ayında çıkacak deniyordu! Hadi inşallah!"