6 ok, binbir entrika! CHP'de İmamoğlu sorgulaması başladı: Özgür Özel'in adaylık planı... Mansur Yavaş'ın "100 bin imza" hazırlığı

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Şaibe ve yolsuzluklarla anılan Cumhuriyet Halk Partisi içinde binbir entrika dönüyor.



Usulsüz yatay geçiş yaptığı için diploması iptal edilen, İBB'de organize bir vurgun "Eko"sistemi kurduğu için tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun Silivri Cezaevi'nde olması en çok CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yaradı.



Bu süreçte "en büyük Ekremci" gibi gözüküp sokakları ve meydanları kaşıyan Özel, deyim yerindeyse "Ekrem ağrıları"ndan kurtulmuş oldu. Konjonktürü lehine görüp birbiri ardına "özgür"leşme hamlelerini sıraladı.

ʺEn büyük Ekremciʺ gibi görünen Özel, diploması yetersiz, sabıkası kabarık İmamoğlu'nun aday olamacağını çok iyi biliyor (Takvim.com.tr) ÖZEL'İN "ÖZGÜR"LEŞME HAMLELERİ



Genel Merkez'e yakınlığıyla bilinen Ankara vekili Umut Akdoğan, İmamoğlu'nun avukatları ile kurduğu iletişim ağını ifşa etti. İBB tutuklularının hem iletişim kanalları koptu hem de cezaevleri değişti. Daha sonra Özgür Özel, "İmamoğlu Silivri'de telefondan bizi izliyor" itirafında bulundu. Bu itirafın sıradan bir gaf olmadığı, Özgür Özel tarafından bilinçli ve kasıtlı bir şekilde dile getirildiği CHP içinde İmamoğlu'na yakın çevrelerce değerlendirildi.



Öte yandan Özgür Özel'in tutukluluğu süren İmamoğlu'nu siyasi denklemden düşürmeye ve eş zamanlı olarak ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı da etkisiz bir "yedek figür" konumuna itmeye yönelik bir strateji izlemeye başladı görülüyor.