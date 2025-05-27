SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

6 ok, binbir entrika! CHP'de İmamoğlu sorgulaması başladı: Özgür Özel'in adaylık planı... Mansur Yavaş'ın "100 bin imza" hazırlığı

Şaibeli kurultayla mahkemelere düşen, İBB'deki yolsuzlukların açığa çıkmasıyla günden güne çamura batan CHP'de sular durulmuyor. Özgür Özel "En büyük Ekremci" gibi gözükürken, siyasi mevta olacak İmamoğlu'nun tabutuna ilk çiviyi çakmaya hazırlanıyor. Sokak sokak, meydan meydan yapılan mitingleri "liderliğini pekiştirme" fırsatı olarak gören Özel, diploması yetersiz, sabıkası kabarık İmamoğlu'nun aday olamacağını çok iyi biliyor. Öte yandan CHP tabanında da İmamoğlu sorgulaması başladı. Peşi sıra gelen etkin pişmanlık itiraflarıyla "Bu kadar vurgunu nasıl izah edeceğiz" endişesi hakim oldu. CHP'deki mevcut konjoktürde aday yapılmayacağını idrak eden Mansur Yavaş ise "100 bin imza" hesapları yapıyor.

Giriş Tarihi :27 Mayıs 2025 , 10:22 Güncelleme Tarihi :27 Mayıs 2025 , 10:34
6 ok, binbir entrika! CHP’de İmamoğlu sorgulaması başladı: Özgür Özel’in adaylık planı... Mansur Yavaş’ın 100 bin imza hazırlığı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Şaibe ve yolsuzluklarla anılan Cumhuriyet Halk Partisi içinde binbir entrika dönüyor.

Usulsüz yatay geçiş yaptığı için diploması iptal edilen, İBB'de organize bir vurgun "Eko"sistemi kurduğu için tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun Silivri Cezaevi'nde olması en çok CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yaradı.

Bu süreçte "en büyük Ekremci" gibi gözüküp sokakları ve meydanları kaşıyan Özel, deyim yerindeyse "Ekrem ağrıları"ndan kurtulmuş oldu. Konjonktürü lehine görüp birbiri ardına "özgür"leşme hamlelerini sıraladı.

ʺEn büyük Ekremciʺ gibi görünen Özel, diploması yetersiz, sabıkası kabarık İmamoğlu'nun aday olamacağını çok iyi biliyor (Takvim.com.tr)ʺEn büyük Ekremciʺ gibi görünen Özel, diploması yetersiz, sabıkası kabarık İmamoğlu'nun aday olamacağını çok iyi biliyor (Takvim.com.tr)

ÖZEL'İN "ÖZGÜR"LEŞME HAMLELERİ

Genel Merkez'e yakınlığıyla bilinen Ankara vekili Umut Akdoğan, İmamoğlu'nun avukatları ile kurduğu iletişim ağını ifşa etti. İBB tutuklularının hem iletişim kanalları koptu hem de cezaevleri değişti. Daha sonra Özgür Özel, "İmamoğlu Silivri'de telefondan bizi izliyor" itirafında bulundu. Bu itirafın sıradan bir gaf olmadığı, Özgür Özel tarafından bilinçli ve kasıtlı bir şekilde dile getirildiği CHP içinde İmamoğlu'na yakın çevrelerce değerlendirildi.

Öte yandan Özgür Özel'in tutukluluğu süren İmamoğlu'nu siyasi denklemden düşürmeye ve eş zamanlı olarak ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı da etkisiz bir "yedek figür" konumuna itmeye yönelik bir strateji izlemeye başladı görülüyor.

Özgür Özel'in tutukluluğu süren İmamoğlu'nu siyasi denklemden düşürmeye dönük adımlar attığı görülüyor (Takvim.com.tr)Özgür Özel'in tutukluluğu süren İmamoğlu'nu siyasi denklemden düşürmeye dönük adımlar attığı görülüyor (Takvim.com.tr)


İMAMOĞLU'NU ISKARTAYA ÇIKARDI, YAVAŞ'I EKREMCİLERİN ÖNÜNE ATTI

Silivri'de mikrofonlar önünde "Adayımız İmamoğlu" diyen Özel, İmamoğlu tutuklu kalmaya devam eder veya siyasi yasak gelirse Cumhurbaşkanı adaylarının Mansur Yavaş olabileceğini belirtti.

Bu açıklama; Özel'in bir yandan İmamoğlu'nun "Cumhurbaşkanı adayı" apoletini söktüğünü hem de siyasi yasak üzerinden devre dışı kalabileceğini kabullendiğini ortaya koydu.

Diğer yandan ise Yavaş'ı Ekremcilerin karşısına sürerek yıpratılmasına zemin hazırladığı ve "yedek oyuncu" pozisyonuna soktuğu görüldü.

Mansur Yavaş, CHP'siz yola devam etme planları yapıyor (Takvim.com.tr)Mansur Yavaş, CHP'siz yola devam etme planları yapıyor (Takvim.com.tr)

MANSUR YAVAŞ CHP'SİZ YOLA DEVAM EDECEK

Mansur Yavaş'ın CHP'deki mevcut konjonktürde anketlerde önde olsa bile aday yapılmayacağını bildiği için farklı formül arayışlarına girdiği kulislerde konuşuluyor.

ABB Başkanı'nın 100 bin imza toplayıp İYİ Parti, Zafer Partisi ve diğer küçük partilerin çatı adayı olabileceği belirtiliyor.

İmamoğlu'nun en yakınındaki Ertan Yıldız, etkin pişmanlıktan yararlanıp tüm para trafiğinin İmamoğlu'nda döndüğünü itiraf etti (Takvim.com.tr)İmamoğlu'nun en yakınındaki Ertan Yıldız, etkin pişmanlıktan yararlanıp tüm para trafiğinin İmamoğlu'nda döndüğünü itiraf etti (Takvim.com.tr)


CHP'DE İMAMOĞLU SORGULAMASI BAŞLADI... "BU KADAR VURGUNU NASIL İZAH EDECEĞİZ" ENDİŞESİ

Bir yandan da CHP içinde İmamoğlu'nun şaibeli işleri ve İBB'deki vurgun düzeni sorgulanır olmaya başladı.

Özellikle İmamoğlu'nun en yakını konumundaki Ertan Yıldız'ın itirafları CHP'yi karıştırdı. Parti içinde "Ertan Yıldız İmamoğlu'nun en önemli adamıydı. Biz bunu millete nasıl izah ederiz" sesleri yükselmeye başladı.

İBB'ye yönelik devam eden operayonlar ve gün aşırı gelen itiraflarla CHP'nin yolsuzluk damgasının sadece İmamoğlu'na değil partiye de yapıştığını gördü.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
6 ok, binbir entrika! CHP’de İmamoğlu sorgulaması başladı: Özgür Özel’in adaylık planı... Mansur Yavaş’ın 100 bin imza hazırlığı
Papara’ya yasa dışı bahis operasyonu! PPR Holding ve 8 şirkete kayyum atandı: Ahmed Faruk Karslı ve 12 kişi gözaltına alındı
Türk Telekom
Trump’tan Putin’e yaptırım tehdidi! ABD basını bir hafta içinde dedi: Ya ateşkes ya da…
ABD Türkiye Büyükelçisi Thomas Barrak’tan çok konuşulacak Orta Doğu paylaşımı: Ya masada misafirsin ya menüdesin
Ceza infaz düzenlemesinde şartlı tahliye detayı: Psikopat ve suç işleme eğilimindekiler çıkamayacak
İBB Başkanvekili Nuri Aslan adliyede tehditler savurdu: Yakarım bak ortalığı!
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Galatasaray’a! Transfer bitti
Türk demokrasi tarihinin utanç vesikası: 27 Mayıs darbesi
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a eşi Brigitte Macron’dan tokat!
Şaibeli kurultay CHP’yi kanlı bıçaklı etti! Ekremciler ve Kılıçdaroğlu’nun sadık vekilleri küfür kıyamet birbirine girdi: Şerefsizler
Galatasaray’dan sürpriz transfer! İmza yakın: Kimse bunu beklemiyordu
KOBİ’ler işlerini büyütecek | KOSGEB’den finansman desteği! Kimler faydalanabilir?
İBB’deki kirli rüşvet ağı tek tek çözülüyor! İmamoğlu’nun el konulan cep telefonu daire başkanının evinden çıktı! Bakın ne dedi
Fenerbahçe’den çılgın transfer! 117 milyon euro ödenmişti
SON DAKİKA: Meteoroloji’den o bölgelere alarm verildi! Toz taşınımı etrafı sardı, gözlerimize kirpiklerimize kadar dolacak!
Şaibeli 38. Olağan Kurultay davasının detayları ilk kez takvim.com.tr’de! Özgür Özel’den Kemal Kılıçdaroğlu’na mutlak butlan baskısı
Galatasaray’dan transfer şov! Çifte imza yolda
Tehlike 15 Temmuz’dan da büyük! TSK’daki kripto FETÖ’cülerin peşine düşüldü: 61 muvazzaf asker tutuklandı
Sanatçı İlhan Şeşen hayatını kaybetti! Başkan Erdoğan’dan taziye