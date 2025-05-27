Gaziantep'te 10 yaşındaki otizmli Onur Özdemir nerede? 60 kilometrelik alan didik didik edildi! Kaymakamdan açıklama
Gaziantep Araban'da 10 yaşındaki otizmli Onur Özdemir sırra kadem bastı. 3 gün önce kaybolan minik Onur 60 kilometrelik alanda 500 kişi tarafından aranıyor. Araban Kaymakamı Özgür İşçimen, 'Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Osmaniye, Kilis, Niğde ve Kayseri'den AFAD ekipleri hızlıca olay bölgesine sevk edildi' dedi.
Gaziantep'in Araban ilçesinde kaybolan 10 yaşındaki otizmli çocuğu bulmak için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.
Murat ve Aynur Özdemir çiftinin 24 Mayıs'ta kırsal Hasanoğlu Mahallesi'nde kaybolan 10 yaşındaki otizmli oğulları Onur Özdemir'i arama çalışmaları sürdürülüyor.
Bölgedeki çalışmalara AFAD, jandarma, köy korucuları ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama-kurtarma ekipleri katılıyor.