İBB Başkanvekili Nuri Aslan adliyede tehditler savurdu: Yakarım bak ortalığı!

İBB'YE 4. DALGA! Soruşturmanın 4. dalga operasyonunda KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, Altan Gözcü, Bülent Yılmaz, Murat Erenler, Nezahat Kurt, Ogün Soytekin ve Serpil Altıntaş'ın da aralarında bulunduğu toplam 25 kişi tutuklandı.

"BENİM DELİ DAMARIMI ATTIRMAYIN"

Görevlilerle tartışan Aslan, "Benim deli damarımı attırmayın. Yakarım bak ortalığı! İstifa ederim!" ifadelerini kullandı.

İBB Başkanvekili Buri Aslan adliyede tehditler savurdu

O anlar kameraya yansırken çevredeki güvenlikler ve personel olayın büyümemesi için müdahale etti.

4. DALGADA TUTUKLANAN VE ADLİ KONTROL UYGULANANLAR

Öte yandan nöbetçi sulh ceza hakimliği gözaltında 36 şüpheliden 25'nin tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik, 11 şüphelinin ise "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atma"yı içeren adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasını kararlaştırdı.

Tutuklanmasına karar verilen 25 şüphelinin isimleri, şu şekilde:

"İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel, İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar, İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık, İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, muhasebe müdürü Murat Bıyık, Ekrem İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın, Yapı Merkez İnşaat sahipleri Mustafa Başar Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ile Özge Arıoğlu, muhasebeci Murat Sinan Sepetçi, iş insanları Sarp Yalçınkaya, Seza Büyükçulha, Berat Çağrı Kapki ve İlker Hamal, iş kadınları Nezahat Kurt ile Serpil Altıntaş, çalışanlar Güngör Gürman, Altan Gözcü, Bülent Yılmaz ve Ogün Soytekin, İBB memuru ve harita mühendisi Yakup Öner'in makam şoförü Kamuran Ataç ve Adem Soytekin'in koruması Murat Erenler."

Hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan 11 zanlının isimleri ise şöyle:

"İBB Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdür Yardımcısı Burak Alp, İBB Raylı Sistemler Şube Müdür Yardımcısı - İhale Komisyonu Üyesi Akif Gündüz, İBB Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdür Yardımcısı Ekrem Yıldırım, İBB Avrupa Yakası Raylı Sistemler Şube Müdürü Ahmet Önal, İBB Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürü Murat Er, İBB Raylı Sistemler Şube Müdür Yardımcısı Osman Şahin, Yapı Merkezi İnş ve San AŞ'de inşaat mühendisi Mustafa Erkan Saatçi, eski Kültür AŞ Sanat Yönetimi çalışanı Habibe İlknur Kaya ve iş insanları Yusuf Şahin, şirket Genel Müdürü Abdussamet Baydar ile Murat Şeyhmus Sarıboğa."