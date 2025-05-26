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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a eşi Brigitte Macron'dan tokat!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Güneydoğu Asya turunun ilk ayağı kapsamında pazar günü Vietnam’a geldi. Fransız lideri taşıyan uçağın kapısının açıldığı anlarda Brigitte Macron tarafından tokatlandığı görüldü.

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Giriş Tarihi :26 Mayıs 2025 , 10:44 Güncelleme Tarihi :26 Mayıs 2025 , 11:32
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a eşi Brigitte Macron’dan tokat!

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Güneydoğu Asya turunun ilk ayağı kapsamında pazar günü Vietnam'a geldi.

Macron, eşi Brigitte tarafından böyle tokatlandı



MACRON'A TOKAT
Bu, bir Fransız liderin on yıldır bölgeye yaptığı ilk ziyaret olarak kayıtlara geçti.

Macron ve eşi Brigitte Macron'u taşıyan uçağın Vietnam'a indiği anlarda kameralara yansıyan görüntüsü ise dünyayı şoke etti.

Macron (REUTERS)Macron (REUTERS)

EŞİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Uçağın kapısının açıldığı anlarda bir elin Macron'un yüzünde patladığı görüldü.

Macron ve eşi Brigitte Macron (AFP)Macron ve eşi Brigitte Macron (AFP)

Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntülerde Hanoi'ye inen uçağın kapısının açılmasıyla kırmızı ceketli kişinin eliyle Macron'u yüzünden ittirdiği görülüyor. Kameraları fark eden Macron ise gülümseyerek el sallıyor.

Görüntünün devamında kırmızı ceket giyen kişinin, çiftin uçağın merdivenlerinden inmeye başlamasıyla Brigitte Macron olduğu anlaşılıyor.

Fransız kamu yayıncısı Franceinfo'nun haberinde Elysee Sarayı'nın verdiği demeçte görüntülerin asılsız olduğunun iddia edildiği ancak Macron'un yakın çevresinin görüntüyü "çiftler arasında sıradan bir kavga" yerine "suç ortaklığı anı" olarak değerlendirdiği belirtildi.

Macron ve eşi Brigitte Macron (AFP)Macron ve eşi Brigitte Macron (AFP)

Macron'un çevresinden bir kaynak da görüntülere ilişkin açıklamasında, "Başkan ve eşinin seyahat öncesi gülerek rahatladıkları bir andı. Komplo teorisyenlerine üzerinde düşünecekleri bir şey vermeye yetmedi." ifadelerini kullandı.

Elysee Sarayı ise konuyla ilgili henüz resmi açıklama yapmadı.

Sosyal medyada olayı değerlendiren Fransızlar, "Fransız halkının büyük çoğunluğunun hayalini gerçekleştirdi." diyerek Macron'a tepki gösterdi.

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