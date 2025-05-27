Papara'ya büyük çaplı yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi.
Soruşturma kapsamında Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı ve 12 şirket çalışanı gözaltına alındı. Karslı hakkında "örgüt lideri" olduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
Papara'ya büyük çaplı yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi.
Soruşturma kapsamında Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı ve 12 şirket çalışanı gözaltına alındı. Karslı hakkında "örgüt lideri" olduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
YATLAR, KATLAR, VİLLALAR... NE VARSA EL KONDU
Soruşturma kapsamında Papara Holding Anonim Şirketi başta olmak üzere 13 şüpheliye ait 1 yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve 1 villaya yönelik mal varlıklarına el koyma kararı alındı.
ŞİRKETLERE KAYYUM ATANDI
PPR Holding Anonim Şirketi olmak üzere toplam 8 şirkete el konuldu.
El konulan PPR Holding A.Ş. ve diğer şirketlere alınan İstanbul nöbetçi sulh ceza hakimliği kararı ile TMSF kayyum olarak atandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında Papara Elektronik Para A.Ş.'nin yasa dışı bahis ve kumar suçlarının finansmanı için önemli bir aracı haline geldiği, kuruluşun faaliyetlerinin ödemelerinin güvenliğini tehdit etme riski taşıdığı bildirildi.