Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı (X)



YATLAR, KATLAR, VİLLALAR... NE VARSA EL KONDU



Soruşturma kapsamında Papara Holding Anonim Şirketi başta olmak üzere 13 şüpheliye ait 1 yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve 1 villaya yönelik mal varlıklarına el koyma kararı alındı.



Papara Elektronik Para A.Ş.'ye yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi (Takvim.com.tr)



ŞİRKETLERE KAYYUM ATANDI



PPR Holding Anonim Şirketi olmak üzere toplam 8 şirkete el konuldu.



El konulan PPR Holding A.Ş. ve diğer şirketlere alınan İstanbul nöbetçi sulh ceza hakimliği kararı ile TMSF kayyum olarak atandı.