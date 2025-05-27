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Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu! PPR Holding ve 8 şirkete kayyum atandı: Ahmed Faruk Karslı ve 12 kişi gözaltına alındı

Yasa dışı bahis ve kumarın finansmanıyla etkin mücadele sürüyor. Papara Elektronik Para A.Ş.'ye yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı "örgüt lideri" iddiasıyla soruşturma başlatıldı. PPR Holding Anonim Şirketi olmak üzere toplam 8 şirkete el konuldu, şirketlere kayyum atandı. 13 şüpheliye ait 1 yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve 1 villaya yönelik mal varlıklarına da el kondu.

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Giriş Tarihi :27 Mayıs 2025 , 08:27 Güncelleme Tarihi :27 Mayıs 2025 , 09:14
Papara’ya yasa dışı bahis operasyonu! PPR Holding ve 8 şirkete kayyum atandı: Ahmed Faruk Karslı ve 12 kişi gözaltına alındı

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Papara'ya büyük çaplı yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi.

Yasa dışı bahis operasyonu



Soruşturma kapsamında Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı ve 12 şirket çalışanı gözaltına alındı. Karslı hakkında "örgüt lideri" olduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı (X)Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı (X)

YATLAR, KATLAR, VİLLALAR... NE VARSA EL KONDU

Soruşturma kapsamında Papara Holding Anonim Şirketi başta olmak üzere 13 şüpheliye ait 1 yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve 1 villaya yönelik mal varlıklarına el koyma kararı alındı.

Papara Elektronik Para A.Ş.'ye yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi (Takvim.com.tr) Papara Elektronik Para A.Ş.'ye yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi (Takvim.com.tr)

ŞİRKETLERE KAYYUM ATANDI

PPR Holding Anonim Şirketi olmak üzere toplam 8 şirkete el konuldu.

El konulan PPR Holding A.Ş. ve diğer şirketlere alınan İstanbul nöbetçi sulh ceza hakimliği kararı ile TMSF kayyum olarak atandı.

Papara Elektronik Para A.Ş.'ye yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi (Takvim.com.tr) Papara Elektronik Para A.Ş.'ye yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi (Takvim.com.tr)

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında Papara Elektronik Para A.Ş.'nin yasa dışı bahis ve kumar suçlarının finansmanı için önemli bir aracı haline geldiği, kuruluşun faaliyetlerinin ödemelerinin güvenliğini tehdit etme riski taşıdığı bildirildi.

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