Galatasaray’dan sürpriz transfer! İmza yakın: Kimse bunu beklemiyordu

"Osimhen'i burada kalmaya ikna edecek o kadar çok şey var ki... Bu da bizi ümitlendiriyor. Tabii bir de bunun maddi tarafı var. Kulübümüz de elinden geleni yapıyor. Top artık Osimhen'de.

Bunun benzerini Mauro Icardi'de de yaşadık. O da Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddedip Galatasaray'ı seçti. Icardi de sakatlıktan dönüyor. Böyle iki forvetimiz olduğu yerde büyük mutluluk olacak. Bununla ilgili süreç devam ediyor. İnşallah olacak. Ümidim öyle."

AYRILIKLARI KESİNLEŞTİ Buruk, Muslera ve Mertens'in de veda ettiğini açıklayarak; "Transfer yapacağız. Eksik mevkilerimiz var. Çok değerli oyuncular aramızdan ayrılacak. Muslera gibi Mertens gibi bu şampiyonluklarda çok büyük payı olan iki oyuncumuz aramızdan ayrılacak. Bizi çok duygulandırıyor. Her kutlama her maç... Bu duyguyu yoğun yaşıyoruz. Yerlerine önemli transferler yapmamız gerekecek." dedi.

İLK TRANSFER TAMAM GİBİ Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray, geleceğe dönük önemli bir hamleyle gündeme geldi. Sarı-kırmızılı ekibin, TFF 3. Lig temsilcisi Ayvalıkgücü Belediyespor'un genç golcüsü Ali Habeşoğlu ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.