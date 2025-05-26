Galatasaray’dan sürpriz transfer! İmza yakın: Kimse bunu beklemiyordu

Okan Buruk yönetiminde bir sezonu daha zirvede tamamlayan Galatasaray, beşinci yıldızı göğsüne taktı.
Okan Buruk yönetiminde bir sezonu daha zirvede tamamlayan Galatasaray, beşinci yıldızı göğsüne taktı.
Cimbom, Avrupa'da da başarı elde etmek amacıyla birçok yıldız futbolcuyla temas halinde. Ancak gündeme gelen son isim herkesi şaşırtacak.
5 YILDIZLI KUTLAMA!
Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak sezonu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray, büyük zaferini Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenen görkemli bir organizasyonla kutladı. İki güne yayılan etkinliklere binlerce taraftar katılırken, müzik, gösteri ve unutulmaz anlarla dolu coşkulu bir şölen yaşandı.
Etkinliklerin ilk günü, Göztepe - Galatasaray karşılaşmasının dev ekrandan toplu izlenmesiyle başladı. İkinci gün, Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle başlayan şehir turuyla devam etti. Sarayburnu'nda takımı bekleyen tekneye geçen futbolcular ve teknik heyet, burada aileleriyle birlikte boğaz turu yaptıktan sonra Yenikapı'ya ulaştı. Yağmura rağmen yaklaşık 1 milyon taraftar alanı terk etmedi.
Kutlama alanında sahne alan sanatçılar şarkılarını seslendirdi. DJ performanslarıyla Suat Ateşdağlı ve Avangart Tabldot sahne aldı. Futbolcular ve teknik ekip, seçtikleri şarkılar eşliğinde sahneye çıkarak taraftarları selamladı.
MUSLERA VE MERTENS VEDA ETTİ
Kutlamalarda takımdan ayrılması beklenen Dries Mertens, eşi Kat Kerkhofs ve oğlu Ciro ile birlikte sahneye çıktı. Ailecek gözyaşlarını tutamayan Mertens'e büyük sevgi gösterildi. Fernando Muslera ise takım arkadaşlarının arasından geçerek sahneye geldiği anlarda gözyaşlarını tutamadı.
Dev ekranda kurtarış görüntüleri gösterilen Muslera'ya tribünler "Bu taraftar seninle gurur duyuyor" tezahüratıyla veda etti. Takım arkadaşları deneyimli kaleciyi havaya atarak onurlandırdı.
BİZİMLE KAL OSIMHEN
Galatasaray'ın yıldızları da sahne şovlarıyla dikkat çekti. Victor Osimhen, "Yarim Yarim" şarkısıyla sahneye çıkarken, taraftarlardan "Bizimle kal Osimhen" tezahüratları yükseldi. Mauro Icardi ise Simge'nin "Aşkın Olayım" şarkısı ve peleriniyle sahneye çıktı; tribünlere üçlü çektirdi. Lucas Torreira dans ederek sahneye çıkarken, Yunus Akgün "Çocukluk Aşkımsın", Barış Alper Yılmaz ise merhum sanatçı Volkan Konak'ın "Aleni Aleni" şarkısıyla taraftarı selamladı.
MORATA KATILAMADI
Törenin sonunda Galatasaray kaptanı Fernando Muslera, TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve yönetim üyelerinden aldığı kupayı takım arkadaşlarıyla birlikte havaya kaldırdı. Kutlamalar, tüm takımın sahnede "Pode Sentar" şarkısıyla dans etmesiyle sona erdi. Alvaro Morata ise çocuğunun özel durumu nedeniyle kutlamalarda yer alamadı.
SIRA ARTIK TRANSFERLERDE
Sezonun çifte kupa ile tamamlanmasının garantilenmesinin ardından Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Süper Kupa, Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edebilecek bir kadro için temaslar yoğunlaştı.
OKAN BURUK KARAR AŞAMASINDA
Sarı kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk, kadrosunu netleştirmek ve mücadele edebilmek adına yönetimle istişare halinde.
Raporunu oluşturan deneyimli çalıştırıcı, takımdan ayrılmasını istediği futbolcularla ilgili olarak tüm konuların değerlendirilerek ayrılıkların gerçekleşmesini talep etti.
TORREIRA'DAN BOCA İTİRAFI
Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyerek 5. yıldızı takan Galatasaray'da yıldız futbolcu Lucas Torreira, La Cocina de Kesman YouTube kanalına açıklamalarda bulundu. Adı daha önce Boca Juniors ile anılmasına rağmen sözleşmesini uzatan Uruguaylı yıldız şu ifadeleri kullandı:
Bıkmadan tekrar edeceğim. Neredeyse tamamen Fernando Muslera sayesinde Galatasaray'a geldim. Ona 'Nando, beni artık arama' diyordum. Tatildeydim, sürekli arayıp Galatasaray'ın beni istediğini, antrenörün benimle görüşmek istediğini söylüyordu. Türkiye'ye gitme planım yoktu ama sonra Galatasaray'la sözleşme imzaladım. Asla pişman değilim. Bana kupa kaldırma şansı verdiler. Çok mutluyum.
Avrupa'da neredeyse 10 yıldır oynuyorum. Güney Amerika'da, özellikle Uruguay'da birinci ligde hiç oynayamadım. Bu benim için bir eksiklik. Ama gerçekten bilmiyorum…
Futbolcular olarak geleceği planlamakta iyi değiliz. Çünkü futbolda her şey çok değişken, 6 ayda bir takım ya da ülke değiştiriyorsun. Bugün için hem anım hem geleceğim Galatasaray. En çok istediğim şey burada olmaktan keyif almak. Gelecek yıl ne olur bilmiyorum ama şu an buradayım ve mutluyum.
Boca dünyasını seviyorum, hoşuma gidiyor. Orada oynamayı isterdim. Bu, benim çocukluğumdan beri içimde olan bir arzu. Hiçbir zaman teklif almadım, bu yüzden umutlandırmak istemem ama kariyerimin bir noktasında olacak gibi hissediyorum.
OKAN BURUK'TAN OSIMHEN AÇIKLAMASI
Galatasaray Teknik direktörü Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması geldi. Buruk şunları söyledi;
"Osimhen'i burada kalmaya ikna edecek o kadar çok şey var ki... Bu da bizi ümitlendiriyor. Tabii bir de bunun maddi tarafı var. Kulübümüz de elinden geleni yapıyor. Top artık Osimhen'de.
Bunun benzerini Mauro Icardi'de de yaşadık. O da Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddedip Galatasaray'ı seçti. Icardi de sakatlıktan dönüyor. Böyle iki forvetimiz olduğu yerde büyük mutluluk olacak. Bununla ilgili süreç devam ediyor. İnşallah olacak. Ümidim öyle."
AYRILIKLARI KESİNLEŞTİ
Buruk, Muslera ve Mertens'in de veda ettiğini açıklayarak; "Transfer yapacağız. Eksik mevkilerimiz var. Çok değerli oyuncular aramızdan ayrılacak. Muslera gibi Mertens gibi bu şampiyonluklarda çok büyük payı olan iki oyuncumuz aramızdan ayrılacak. Bizi çok duygulandırıyor. Her kutlama her maç... Bu duyguyu yoğun yaşıyoruz. Yerlerine önemli transferler yapmamız gerekecek." dedi.
İLK TRANSFER TAMAM GİBİ
Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray, geleceğe dönük önemli bir hamleyle gündeme geldi. Sarı-kırmızılı ekibin, TFF 3. Lig temsilcisi Ayvalıkgücü Belediyespor'un genç golcüsü Ali Habeşoğlu ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.
İddialara göre Galatasaray, 20 yaşındaki 1.90 boyundaki forvet oyuncusunu 4 yıllığına kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılıların, kamp performansına göre genç oyuncuyu gelişimi için gelecek sezon 1. Lig ekibine kiralık olarak göndermeyi planladığı öğrenildi.
Hatayspor altyapısında yetişen ve 2022 yılında Somaspor'dan Ayvalıkgücü'ne transfer olan Ali Habeşoğlu, bu sezon 3. Lig'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Ligde 21 gol atan genç santrfor, Play-Off maçında Küçükçekmece Sinopspor'a karşı yaptığı hat-trickle adından söz ettirmişti. Bu başarısı, U20 Milli Takımı'na davet edilmesini sağladı.
Ayvalıkgücü ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunan Ali Habeşoğlu, takımının Kahramanmaraş İstiklalspor'a 3-1 yenilerek 2. Lig hayalini gerçekleştiremediği Play-Off finalinde de forma giydi.