İsrail okula saldırdı tüm ailesi diri diri yandı! 6 yaşındaki küçük kız cehennemden kurtuldu

İsrail'in Gazze'ye bir okula düzenlediği son saldırıda küçük bir Filistinli kızın alevlerden kaçmaya çalıştığı anlar tüm dünyayı sarsmıştı. İsrail güçleri tarafından hedef alınan binada onlarca ailenin öldürüldüğü bilinirken küçük bir kız ise yanan sınıftan kaçmaya çalışırken görüntülenmişti.

İSRAİL SALDIRISINDA DİRİ DİRİ YANDILAR

İsrail'in Fahmi el-Cerhawi kız okuluna düzenlediği saldırıda yanan sınıftan çıkmaya çalışan küçük bir kız görüntülendi.

Sağlık yetkililerinin pazar gece yarısı düzenlenen saldırının ardından aralarında çocukların da bulunduğu 31 kişinin ciddi şekilde yanmış cesetlerine ulaşıldığını söylediği bildirildi.

Gazze'de okul yangınından kurtulmaya çalışan küçük kız, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

KÜÇÜK WARD CEHENNEMDEN KURTULDU

Küçük kızın isminin Ward Jalal El-Şeyh Halil olduğu ve yaklaşık altı yaşında olduğu belirtildi. İsrail saldırısından büyük bir mucizeyle kurtulan Ward'ın altı kardeşi ve annesinin yangında hayatını kaybettiği, babasının ise durumunun kritik olduğu bildirildi.

İsrail'in okula yönelik saldırısını gösteren video dünya çapında büyük öfkeye yol açtı.

Gazze'de okul yangınından kurtulmaya çalışan küçük kız, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

TÜM AİLESİNİ KAYBETTİ

Arap basınında sağlık görevlilerinin küçük kıza "Annen nerede" diye sorduğu, kızın ise yanan binayı göstererek "Annem oradaydı" dediğini belirtti. Kızın kardeşlerinin yerini ise bilmediği belirtildi.

Binadan kurtulduktan sonra çekilen görüntülerde ise küçük Ward'ın bir adamın kucağında oturduğu ve "Bir füze geldi ve bina yandı. Ailemi öldürdüler" dediği görüldü.

Gazze'de okul yangınından kurtulmaya çalışan küçük kız, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

GAZZE'DE GÜVENLİ ALAN YOK

Saldırıdan kısa bir süre sonra BM Filistinli Mülteciler Ajansı, sığınakların "güvenlik arayan yerinden edilmiş insanlarla dolup taştığını" ve "hiçbir yerin güvenli olmadığını ve hiçbir bölgenin düşmanlıklardan kurtulamadığını" söyledi.

Unrwa, "Birçok aile terk edilmiş, tamamlanmamış veya hasarlı binalarda barınırken, çocuklar ve hamile kadınlar da dahil olmak üzere diğerleri açıkta uyuyor" dedi.