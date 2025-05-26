SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe'den çılgın transfer! 117 milyon euro ödenmişti

Fenerbahçe'de gelecek sezon transfer çalışmaları devam ediyor. Güçlü bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertliler birçok önemli yıldızı takibine aldı. Bu doğrultuda listenin ilk sırasına dünya yıldızı bir isim geldi. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Mayıs 2025 , 09:15 Güncelleme Tarihi :26 Mayıs 2025 , 09:15
Fenerbahçe’den çılgın transfer! 117 milyon euro ödenmişti

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süper Lig'de şampiyon belli olsa da sezon resmi olarak haziran ayının başında tamamlanacak.

Galatasaray'ın ardından ikinci olması kesinleşen ve Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edebilmek için 2 ön eleme oynayacak Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları başladı.

Jose Mourinho'nun geleceği tartışılmaya devam ederken, yerine son olarak Alman Edin Terzic aday gösterildi. Ancak Sabah'ın haberine göre Portekizli hoca, sarı-lacivertli takımla olan bir yıllık sözleşmesini tamamlayacak gibi çalışmalarını sürdürüyor

Fenerbahçe’den çılgın transfer! 117 milyon euro ödenmişti

BENFICA, LAZIO, NAPOLI GIBI TAKIMLARLA GÖRÜŞÜLÜYOR

Başkan Ali Koç ve yönetimle rutin toplantılarına devam eden tecrübeli teknik adam yeni sezon planlamasını hazırladı.

Buna göre 5 Ağustos'ta Şampiyonlar Ligi ön elemesinde maça çıkacak Fenerbahçe, 1 Temmuz'da Samandıra'da top başı yapacak. Ardından 12 günlük bir kamp için Mourinho'nun ülkesi Portekiz'e gidilecek. Burada Benfica ya da onun ayarında bir takımla hazırlık maçı oynandıktan sonra İstanbul'a dönülecek. Ön eleme karşılaşmasına kadar Napoli ya da Lazio ile bir özel maç yapılacak. Bunun için de temaslar sürüyor.

Fenerbahçe’den çılgın transfer! 117 milyon euro ödenmişti

KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK OLACAK

Şampiyonluk özlemini bu sezon da dindiremeyen Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu öncesi kadroda köklü değişikliklere hazırlanıyor.

Yabancı kontenjanındaki fazlalık nedeniyle harekete geçen sarı-lacivertli yönetim, 6 yabancı futbolcuyla yolları ayırma kararı aldı. Ancak bu isimlerden üçüne henüz resmi bir teklif ulaşmadı.

Fenerbahçe’den çılgın transfer! 117 milyon euro ödenmişti

GERİ DÖNEN KİRALIKLAR KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Kiralık sözleşmeleri sona eren ve takıma geri dönen Lincoln Henrique, Miha Zajc ve Omar Fayed'in yeni sezonda kadroda düşünülmediği belirtildi. Aynı şekilde, sözleşmeleri devam etse de Rodrigo Becao, Alexander Djiku ve ara transfer döneminde gelen Diego Carlos da teknik heyetin gelecek planlamasında yer almıyor.

Fenerbahçe’den çılgın transfer! 117 milyon euro ödenmişti

MENAJERLERLE GÖRÜŞME TALEBİ

Kulüp yönetimi, bu altı oyuncunun menajerlerini İstanbul'a çağırarak sportif direktör Mario Branco ile görüşme yapılmasını talep etti. Şu ana dek Lincoln, Zajc ve Becao'ya herhangi bir resmi teklifin ulaşmadığı kaydedilirken, Diego Carlos'a ise Brezilya'dan ilgi olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe’den çılgın transfer! 117 milyon euro ödenmişti

4 YILDIZA DAHA VEDA

Öte yandan Fenerbahçe, kadro revizyonu kapsamında sözleşmeleri sona eren Allan Saint-Maximin, Filip Kostic, Edin Dzeko ve Bright Osayi-Samuel ile de yollarını ayırma kararı aldı.

Fenerbahçe’den çılgın transfer! 117 milyon euro ödenmişti

NESYRI'YE AVRUPA KANCASI

Sezon başında 20 milyon Euro bonservis bedeliyle Sevilla'dan transfer edilen En-Nesyri'nin, Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşuluyor.

Premier Lig ekipleri ve Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr'ın Faslı yıldızı kadrosuna katmak istediği aktarılan haberlerde ifade ediliyordu.

Fenerbahçe’den çılgın transfer! 117 milyon euro ödenmişti

TARZI ÇOK BEĞENİLİYOR

Son olarak La Liga'dan Villareal ve Real Betis'in 27 yaşındaki yıldızı gündemine aldığı öne sürülüyor...

İspanya temsilcilerinin, yıl sonunda tarzını çok beğendikleri 1.88'lik forvet için Sarı-Lacivertliler'in kapısını çalacağı öğrenildi. Bu görüşmelerde bütün transfer şartlarının sorulacağı belirtiliyor.

Fenerbahçe’den çılgın transfer! 117 milyon euro ödenmişti

28 GOL ATMAYI BAŞARDI

Güncel piyasa değeri Transfermarkt verilerine göre 24 milyon Euro olan yıldız futbolcuyu, Fenerbahçe'nin 35-40 milyon Euro arası bir fiyata satmak istediği gelen bilgiler arasında yer alıyor. En-Nesyri, tüm kulvarlarda 50 maçta Sarı Lacivertli formayı giydi ve 28 gol, 7 asist yaptı.

Fenerbahçe’den çılgın transfer! 117 milyon euro ödenmişti

SKRINIAR MOURINHO'YA BAĞLI

Ara transfer döneminde PSG'den kiralanan Milan Skriniar, kısa sürede Fenerbahçe'nin savunma hattına uyum sağladı.

30 yaşındaki Slovak stoperin takımda kalma ihtimali, teknik direktör Jose Mourinho'nun geleceğine bağlı.

Fenerbahçe’den çılgın transfer! 117 milyon euro ödenmişti

MOURINHO ETKİSİ BELİRLEYİCİ

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun vazgeçilmezleri arasında yer alan Skriniar, Fransız ekibinde forma bulmasının zor olması nedeniyle İstanbul'da kalmaya sıcak bakıyor. Tecrübeli savunmacının, Mourinho'nun görevde kalması halinde Çubuklu formayı bir sezon daha giymek istediği öğrenildi. Yüksek bonservis bedeli nedeniyle en uygun formülün yeniden kiralama olacağı değerlendiriliyor.

Fenerbahçe’den çılgın transfer! 117 milyon euro ödenmişti

PSG İLE SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR

Milan Skriniar'ın PSG ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan deneyimli stoper, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 21 maçta görev aldı ve bu karşılaşmalarda 3 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe’den çılgın transfer! 117 milyon euro ödenmişti

SEZON SONU BEKLENİYOR

Oyuncunun menajeri Roberto Sistici, Slovak basınına yaptığı açıklamada, sezon tamamlanmadan kesin bir karar almanın doğru olmayacağını söyledi. Sistici, "Sezon sona erdikten sonra tüm şartlar değerlendirilecek. Ancak kulüp ve teknik heyetin, Milan'ın performansından memnun olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’den çılgın transfer! 117 milyon euro ödenmişti

ÇILGIN TRANSFER PLANI

Fenerbahçe'de gelecek sezon transfer çalışmaları devam ediyor. Güçlü bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertliler birçok önemli yıldızı takibine aldı. Kanarya'da son olarak Manchester City'den Jack Grealish gündeme geldi.

Fenerbahçe’den çılgın transfer! 117 milyon euro ödenmişti

BONSERVİSSİZ PLAN

Jack Grealish konusunda ise İngiliz basınında önemli haberler dikkat çekiyor. Manchester City'de sözleşmesi 2027'de bitecek olan Grealish'le bu sezonun sonunda yolların ayrılması planlanıyor. Fenerbahçe'nin de bonservis bedeli ödemeden 29 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istediği savunuldu. İngiliz yıldız bu sezon 32 resmi maça çıkarken 4 gol atıp, 5 asist yaptı ve bin 521 dakika sahada kaldı.

Fenerbahçe’den çılgın transfer! 117 milyon euro ödenmişti

VEDA MESAJLARI

Son günlerde adı Fenerbahçe ile geçen Jack Grealish için Manchester City taraftarları veda mesajları paylaşmaya başladı. Sosyal medyada birçok City taraftarı, büyük başarılar kazanan Grealish'i son kez izlediklerini vurguladı.

Fenerbahçe’den çılgın transfer! 117 milyon euro ödenmişti

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
ABD Başkanı Trump’tan Moskova ve Kiev yönetimine tepki: Putin tamamen çıldırdı!
Eski polis yeni casus | Zindaşti’nin içinden Mossad ajanı çıktı! Şebeke üyelerine 640 yıla kadar hapis istemi
Türk Telekom
Türkiye’nin resmi taşınmaz değerleme uygulaması geliyor: Piyasadaki fiyat manipülasyonunun önüne geçilecek!
Fenerbahçe’den çılgın transfer! 117 milyon euro ödenmişti
HAVA DURUMU CANLI: Meteoroloji’den İstanbul dahil 34 ile kuvvetli sağanak alarmı! Balkan soğukları yurdu sardı! Fırtına, toz...
Emlak vergisi için son hafta | Kimler muaf tutuluyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
Milyonlarca öğrenci için sınav maratonu başlıyor | Başarıyı getiren 6 kahramanı TAKVİM anlattı!
Yeni emekli olanlar bayram ikramiyesi alacak mı? Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekliye 4 bin TL için geri sayım başladı
Galatasaray’dan transfer şov! Çifte imza yolda
22 toplantının sadece 3’ünde kameralar bantlanmış! Ekrem İmamoğlu’nun oteldeki toplantılarından yeni görüntüler ortaya çıktı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif’i kabul etti! Dolmabahçe’de kritik görüşme! İşte masadaki konular
Kanarya EuroLeague şampiyonu! AS Monaco Basket - Fenerbahçe Beko: 70-81 | MAÇ SONUCU
İmamoğlu kripto FETÖ’cülere mi güveniyor? İBB’de tarihin en büyük yolsuzluğundan TSK’daki köstebeklere... Karanlık işler girift ilişkiler
City’nin yıldızı Fenerbahçe’ye! Transferde yer yerinden oynayacak
Beşiktaşlılar çoktan cevapladı! Kim Milyoner Olmak İster’de Süper Lig sorusu: Adana Demirspor’u 10-0 yenen Beşiktaş’ta kim kaç gol atmıştır?
TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması atv ekranlarında gerçekleşti! İşte 370 puanla kazanan okul...
7. Etnospor Kültür Festivali’nin son günü! Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’ndan takvim.com.tr’ye özel açıklama: Bizim zamanımızda yoktu
Sakat kurultayda son viraj! Mutlak butlan kararı çıkarsa ne olacak? Özgür Özel’in iptal endişesi... Kılıçdaroğlu’nun planı
Hangi Türk boyundan geldiğinizi biliyor musunuz? Şehir şehir, sokak sokak soyağacı il haritası şekillendi: Kayı, Bayat, Kargın...