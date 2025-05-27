Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan "10 Mart mutabakatı" ve "Akkuyu" mesajı! Lavrov'dan "Filistin'de Türkiye ile hemfikiriz" sözleri

Coğrafyamız çok hızlı bir şekilde değişiyor. Böyle bir dönemde Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkiler bölgemizde istikrar ve güvenliğin sağlanmasında her zamankinden daha önemli bir rol oynamakta. Gündemimizde yer alan tüm konuları her seviyede doğrudan ve samimiyetle ele alabiliyoruz. Liderlerimiz arasında yıllara dayanan özenle ve samimiyetle inşa edilmiş sağlam bir ilişki var. Bu iletişim Lavrov'la yaptığımız görüşmelerde çok verimli geçti. Rusya'yla ticaret, yatırım, enerji ve turizm alanlarında son derece önemli bağlarımız bulunuyor. Buna ilişkin bir takım verileri Sayın Lavrov da kendi konuşmasında sizlerle paylaştı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , Rusya 'nın başkenti Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edildi. Fidan, daha sonra mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.







"AKKUYU NÜKLEER ENERJİ SANTRALİ BİR AN ÖNCE FAALİYETE GEÇMELİ"

Rusya'dan doğalgaz tedarikimizin sürdürülmesi ve Akkuyu nükleer enerji santralinin bir an önce faaliyete geçmesi için çaba sarf ediyoruz. İkili ilişkilerimizi jeopolitik sınamalardan etkilenmeyecek biçimde derinleştirmek arzusundayız. Her iki taraf da bu anlayışla devam edeceğiz.

Moskova'da gerçekleştirdiğim görüşmelerde Rusya-Ukrayna Savaşı tabii ki önemli bir yer tuttu. Sayın Putin bizzat yetkilendirdiği bir heyeti İstanbul'a göndererek müzakerelerden nispeten pozitif sonuçlar elde edilmesini mümkün kılmıştır. Görüşmelerde mutabık kalınan takasın geçtiğimiz hafta sonu tamamlanmasından memnuniyet duyuyoruz. İlerleyen süreçte müzakereleri süratli bir şekilde ateşkese ve ardından kalıcı bir barışa evrilmesini de umut ediyoruz.

"TÜRKİYE BARIŞ MÜZAKERELERİNDE EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA HAZIR"



Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın tüm taraflara ifade ettiği üzere Türkiye bu süreçte her türlü desteği vermeye her daim hazırdır. Buradaki temaslarımda müteakip görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğumuzu da ifade ettim. Buna ilaveten Karadeniz'de seyrüsefer emniyetine verdiğimiz önemin de altını bir kez daha çizdim. Bu konuda da Rus dostlarımızla temasta kalmaya devam edeceğiz.

Değerli dostum Lavrov'la uluslararası meseleleri de ele alıyoruz. Son 5 aylık dönemde Suriye'de siyasi ve ekonomik istikrar ile güvenliğin tesisi bakımından önemli gelişmeler yaşandı. Suriye yönetimi yürütülen dezenformasyon kampanyalarına rağmen halkının ve uluslararası toplumun desteğini büyük ölçüde temin etmiş durumda. Suriye yönetiminin terörle ve organize suçlarla mücadele alanlarındaki kabiliyet ve imkanlarını da her geçen gün daha da geliştirdiğini görüyoruz. Tüm askeri grupların ulusal bir ordu ve merkezi bir komuta altında bir araya getirilmesi yönündeki çabaları da destekliyoruz. Amerika ve Avrupa Birliği'nin yaptırımların kaldırılması yönünde aldığı kararlar da son derece önemlidir.

Bu yaptırımların kaldırılmasını teminen Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yoğun bir diplomasi trafiği yürüttük. Bu çabaların sonuç vermesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Bahsettiğim tüm bu konuları bugünkü görüşmemizde Sayın Lavrov'la ele alma imkanımız oldu. Türkiye ve Rusya olarak Suriye'nin birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması için çalışmaya devam edeceğiz. Eş zamanlı olarak Suriye halkının refah ve istikrara kavuşması için çaba harcamayı sürdüreceğiz.