Kadraj Galeri Kadraj İkon Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı İL İL kura isim listesi 2025: İŞKUR temizlik görevlisi, güvenlik alımı kura sonuçları ASİL-YEDEK sorgulama ekranı

Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı İL İL kura isim listesi 2025: İŞKUR temizlik görevlisi, güvenlik alımı kura sonuçları ASİL-YEDEK sorgulama ekranı

Sağlık Bakanlığı'nın 3.658 kişilik sürekli işçi alımı için İŞKUR üzerinden tamamlanan başvuru süreci sonrası gözler kura çekimine çevrildi. Binlerce adayın büyük bir heyecanla beklediği kura çekimi, noter huzurunda Ankara'da gerçekleştirilecek ve Bakanlık tarafından canlı yayınla kamuoyuna duyurulacak. Atama sürecine ilk adım olan kura sonuçlarıyla birlikte adaylar hangi şehir ve pozisyonda görevlendirileceklerine dair ilk bilgilere ulaşmış olacak. Peki kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen isim listesi!

Giriş Tarihi: 27.05.2025 06:22 Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 06:24
Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura listesi 2025 | İŞKUR temizlik görevlisi, güvenlik işçi alımı kura sonuçları ASİL-YEDEK isim listesi

Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilde gerçekleştirilecek 3 bin 658 sürekli işçi alımı için başvuru süreci tamamlandı. Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, klinik destek elemanı ve şoför gibi farklı kadrolarda yapılacak alımlara yoğun ilgi gösterilirken, başvurular 5-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında İŞKUR'un e-şube sistemi üzerinden alındı. Başvuruların sona ermesiyle birlikte süreçte en kritik aşama olan kura çekimine sıra geldi.

Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura listesi 2025 | İŞKUR temizlik görevlisi, güvenlik işçi alımı kura sonuçları ASİL-YEDEK isim listesi

Kura Çekimi 27 Mayıs Salı Günü Yapılacak

Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı resmi kılavuza göre kura çekimi, 27 Mayıs 2025 Salı günü noter huzurunda ve canlı yayınla gerçekleştirilecek. Kura, başvuru yapılan pozisyonlar için adil ve şeffaf bir şekilde yapılacak olup, mülakat olmaksızın yalnızca kurada ismi çıkan adaylar istihdam edilecek.

Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura listesi 2025 | İŞKUR temizlik görevlisi, güvenlik işçi alımı kura sonuçları ASİL-YEDEK isim listesi

Kura Sonuçları Aynı Gün Açıklanacak

Kura çekiminin tamamlanmasının hemen ardından, kurada başarılı olan adayların isimleri canlı yayınla ilan edilecek. Sonuçların Sağlık Bakanlığı ve İŞKUR'un resmi internet siteleri üzerinden erişime açılması bekleniyor. Kurada ismi çıkan adaylar, evrak teslimi ve arşiv araştırması gibi işlemleri tamamladıktan sonra, Kurban Bayramı sonrasında görevlerine başlayacak.

Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura listesi 2025 | İŞKUR temizlik görevlisi, güvenlik işçi alımı kura sonuçları ASİL-YEDEK isim listesi

Nihai Liste Açıklandı: Kimler Kuraya Katılacak?

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ve büyük merakla beklenen nihai liste de belli oldu. Bu liste, başvurusu kabul edilen ve kura çekimine katılmaya hak kazanan adaylardan oluşuyor.

Ancak önemli bir not: nihai listede yer almak, işe alındığınız anlamına gelmiyor. Bu liste yalnızca kuraya katılacak adayları kapsıyor. Kura sonucunda belirlenen asil adaylar mülakat yapılmaksızın doğrudan atanacak.

Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura listesi 2025 | İŞKUR temizlik görevlisi, güvenlik işçi alımı kura sonuçları ASİL-YEDEK isim listesi

Nihai Liste Nasıl Sorgulanır? Adım Adım Kontrol Rehberi

Adaylar, başvurularının durumunu ve nihai listeye girip girmediklerini İŞKUR'un e-şube platformu üzerinden aşağıdaki adımlarla öğrenebilir:

https://esube.iskur.gov.tr adresine gidin.

"İş Arayan" girişi yaparak T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle sisteme giriş yapın.

"İş Başvurularım" sekmesine tıklayın.

Sağlık Bakanlığı başvurunuzu seçin.

"Nihai Aday Listesi" bağlantısından listeye ulaşın ve indirebilirsiniz.