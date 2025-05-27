Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı İL İL kura isim listesi 2025: İŞKUR temizlik görevlisi, güvenlik alımı kura sonuçları ASİL-YEDEK sorgulama ekranı
Sağlık Bakanlığı'nın 3.658 kişilik sürekli işçi alımı için İŞKUR üzerinden tamamlanan başvuru süreci sonrası gözler kura çekimine çevrildi. Binlerce adayın büyük bir heyecanla beklediği kura çekimi, noter huzurunda Ankara'da gerçekleştirilecek ve Bakanlık tarafından canlı yayınla kamuoyuna duyurulacak. Atama sürecine ilk adım olan kura sonuçlarıyla birlikte adaylar hangi şehir ve pozisyonda görevlendirileceklerine dair ilk bilgilere ulaşmış olacak. Peki kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen isim listesi!
Giriş Tarihi: 27.05.2025 06:22
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 06:24