Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı İL İL kura isim listesi 2025: İŞKUR temizlik görevlisi, güvenlik alımı kura sonuçları ASİL-YEDEK sorgulama ekranı

Nihai Liste Açıklandı: Kimler Kuraya Katılacak?

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ve büyük merakla beklenen nihai liste de belli oldu. Bu liste, başvurusu kabul edilen ve kura çekimine katılmaya hak kazanan adaylardan oluşuyor.

Ancak önemli bir not: nihai listede yer almak, işe alındığınız anlamına gelmiyor. Bu liste yalnızca kuraya katılacak adayları kapsıyor. Kura sonucunda belirlenen asil adaylar mülakat yapılmaksızın doğrudan atanacak.