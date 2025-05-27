Laçın Uluslararası Havalimanı için geri sayım! Açılışı Başkan Erdoğan, Aliyev ve Şerif yapacak

ERDOĞAN ALİYEV VE ŞERİF AÇACAK Törene, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif katılacak.

2021 yılında temeli atılan havalimanı, Laçın kent merkezine 30, Şuşa'ya 70, Kelbecer'e ise 60 kilometre mesafede bulunuyor. Pist uzunluğu 3 bin metre, genişliği 60 metre olan havalimanında, saatte 200 yolcuya hizmet verebilecek terminal binası yer alıyor.

AZERBAYCAN'IN EN YÜKSEK RAKIMLI HAVALİMANI 1800 metre rakımlı bölgede yer alan havalimanı, dağlık arazide kayalar oyularak ve bölge düzleştirilerek inşa edildi. Laçın Uluslararası Havalimanı , Azerbaycan 'ın en yüksek rakımlı havalimanı olma özelliğini taşıyor.

Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov'un 26 Mayıs'ta imzaladığı kararnameyle Laçın Havalimanı'na "uluslararası havalimanı" statüsü verildi. Söz konusu statüyle ilgili bilgi, uluslararası kuruluşlara da iletildi. Böylece Azerbaycan'daki uluslararası havalimanlarının sayısı 9'a yükseldi.

Laçın Uluslararası Havalimanı'nın, bölgedeki turizm ve ticaretin gelişimine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Başkan Erdoğan ve Aliyev Zengilan Havalimanının açılışına katıldı (AA, Takvim.com.tr Arşiv)

BAŞKAN ERDOĞAN, FUZULİ VE ZENGİLAN HAVALİMANLARININ DA AÇILIŞINI YAPMIŞTI

Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı bölgelerde inşa edilen ilk havalimanı olan Fuzuli Uluslararası Havalimanı, 26 Ekim 2021'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev'in katılımıyla hizmete açılmıştı.

Erdoğan ve Aliyev ayrıca, 20 Ekim 2022'de Zengilan Uluslararası Havalimanı'nın da açılışını yapmıştı.