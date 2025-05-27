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Netanyahu’dan skandal hamle: Mescid-i Aksa’nın altındaki tünelden video paylaştı! İsrail Kudüs’te ne yapıyor?

İsrail Kudüs’ü tamamen işgal etmek ve İslam’ın tüm izlerini silmek için arkeoloji kisvesi altında çalışmalar yaparken Başbakan Binyamin Netanyahu’dan skandal bir hamle geldi. Netanyahu, Mescid-i Aksa’nın altındaki tünellerden bir video paylaştı ve “Kudüs’ün en eski caddelerinden birinden size bir güncelleme” notunu yazdı. Peki İsrail Kudüs’te ne yapıyor?

Giriş Tarihi:
Netanyahu’dan skandal hamle: Mescid-i Aksa’nın altındaki tünelden video paylaştı! İsrail Kudüs’te ne yapıyor?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Mescid-i Aksa'nın altındaki tünellerden skandal bir görüntü verdi. X hesabından paylaşım yapan Netanyahu "Kudüs'ün en eski caddelerinden birinden size bir güncelleme" açıklamasıyla bir video paylaştı.

NETANYAHU'DAN TÜNELDE SKANDAL VİDEO

Netanyahu'nun paylaşımı İsrailli esir ailelerinden de tepki görürken İsrail'in Kudüs'teki kazı çalışmaları ise yeniden gündem oldu.

Netanyahu paylaşımı, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüNetanyahu paylaşımı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

ARKEOLOJİ KİSVESİYLE İŞGAL

İsrail son yıllarda arkeoloji çalışmaları adı altında Kudüs'ün işgalini meşrulaştırmaya çalışıyor.

12 TÜNEL KAZDILAR

Mescid-i Aksa'nın altına şimdiye dek kimisi 450 metre uzunluğunda 12 tünel kazan İsrail, Filistin topraklarında sözde İsrail "Süleyman Mabedi"ni aradığını iddia ediyor. İsrail'in kazılarından dolayı El Aksa Camii'nin çökme tehlikesi altında olduğu belirtiliyor. Kazılar dolayısıyla çok sayıda tarihi eser de yok oldu.

MESCİD-İ AKSA'YI YIKMAK İSTİYORLAR

İsrail açıkça "üçüncü tapınak" için hazırlık yapıyor. Geçtiğimiz yıl Teksas'tan beş kızıl ineği Batı Şeria'ya getiren İsrailli yerleşimciler, Mesih'in geleceğine inandıkları ritüel ile dünyanın sonunun geldiğini müjdelemeye çalışıyor. İsrailli yerleşimcilerin nihai amacı ise Mescid-i Aksa'yı yıkıp Kudüs'te İslam'ın izlerini tamamen silmek.

Terör devleti İsrail Mescid-i Aksa’yı yıkıp tapınak yapacak! Siyonist ritüel için beş kızıl inek getirmişlerdi: ABD basını da ilan ettiTerör devleti İsrail Mescid-i Aksa’yı yıkıp tapınak yapacak! Siyonist ritüel için beş kızıl inek getirmişlerdi: ABD basını da ilan etti

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