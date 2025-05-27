Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’ten takvim.com.tr’ye özel açıklama! Nevşin Mengü’ye sert sözler: Gazetecilik kisvesi altında ahlaksızlık

Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel (Takvim Foto Arşiv)

İşte Celal Çelik'in konuyla ilgili açıklamaları:

"Nevşin Mengü hani gazeteci kisvesi altında büyük bir ahlaksızlık yapmıştır. Gazetecilik faaliyeti değildir bu. Tamamıyla hani menfaat güdülenme karşılığında o almış olduğu menfaatlerin bir anlamda karşılığını verme iradesi ile hareket ettiğini düşünmekteyim kişisel anlamda. Çünkü azıcık eee adliye muhabirliği yapmış olan azıcık adliyeyi bilen insanlar bilecektir ki hiçbir şekilde ama hiçbir şekilde bir Cumhuriyet Savcısı'nın şikayete tabi olmayan bir suç üzerinden kalkıp da işte mağdur gözüken kişiye sen şikayetçi olmazsan ben dava açmam, gel bu beyanı ver şeklinde bir açıklama yapmayacağını bilir. Bunu yapan sözde hani böyle bir savcı zaten söz konusu olmaz. Çünkü bu suç kapsamında olur. Böyle bir şey asla söz konusu olmadı. Hiçbir şekilde. Bir Cumhuriyet Savcısı, bu soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı'nın muhatabı Kemal Kılıçdaroğlu açısından söylüyorum benim. Yani eğer Kemal Kılıçdaroğlu'na ulaşacaksa, eğer bir talep olacaksa bunu bana iletmeleri gerekir. Dolayısıyla hiçbir zaman böyle bir şey söz konusu olmadı. Olamaz da. Sayın Cumhuriyet Savcılığı yürütmüş olduğu soruşturma üzerinden eğer suç kapsamlı deliller elde etmişse bu delilleri gizleyemeyeceğine göre, hasıraltı edemeyeceğine göre elbette bir takdir yapacaktır. İster dava açar ister açmaz ama onun yani bu durumun Sayın Genel Başkanımız'ın da hiçbir ilgisi söz konusu değildir. Tamamıyla Genel Başkan'ın dışında gelişen bu süreçle ilgili söylüyorum. Yani şaibeli kurultay özelindeki süreçle ilgili. Kemal Bey'in hiç ilgisi olmadığı halde gelişen bu süreçten kaynaklı olarak Sayın Genel Başkana yönelik böylesine bir algı oluşturma iradesi altında yapılan bu ahlaksızlıkları kabul edemeyiz. Bundan ötürü zaten hem Nevşin Mengü hem ona benzer güdülenmiş kişilerle ilgili yasal gereği elbette yapılacaktır."