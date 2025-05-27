Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’ten takvim.com.tr’ye özel açıklama! Nevşin Mengü’ye sert sözler: Gazetecilik kisvesi altında ahlaksızlık

CHP'nin "şaibeli kurultay" davasında ikinci duruşması dün Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü.
İptal davası 30 Haziran'a erteledi, CHP'nin tüzük oyununu gören mahkeme, CHP Genel Merkezi'ne müzekkere yazılarak, 4-5 Kasım 2023 tarihi itibarıyla geçerli olan parti tüzüğünün istenmesine hükmetti.
Davacı olan Lütfü Savaş ve CHP kurultay delegeleri, Özgür Özel, CHP MYK, PM ve YDK üyelerinin görevden uzaklaştırılmasını talep etti. Kemal Kılıçdaroğlu ve kurultay öncesi PM ve YDK üyelerinin tedbiren görevi devralması istendi.
Eğer mahkemeden mutlak butlan kararı çıkarsa Kemal Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Başkanı koltuğuna yeniden oturabilecek.
Mutlak butlan olasılığı başta CHP içindeki Ekremcileri ve Saraçhane Bülbülleri'ni çılgına çevirdi.
Youtube yayınında Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Nevşin Mengü, Kılıçdaroğlu'nun "Kurultayda yolsuzluk yoktur, ben böyle bir şey görmedim" demesi halinde dosyanın kapanacağını ancak Kılıçdaroğlu'nun bilinçli bir şekilde ifadeye gitmediğini öne sürdü.
İmamoğlu'nu yakınlığıyla bilinen Emrah Gülsunar, "Bu artık sözün bittiği yer" deyip Kemal Kılıçdaroğlu'na "onursuz" ve "haysiyetsiz" sözleriyle hakaret etti. Yüzüne tükürülmesi gerektiğini savundu.
Nevşin Mengü'nün iddiası ve Ekremci Emrah Gülsunar'ın Kılıçdaroğlu'na hakareti (Takvim.com.tr)
KEMALCİLER ÇILDIRDI
Nevşin Mengü'nün açıklaması ve ardından Ekremcilerin Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan hakaretleri Kemalci vekilleri kızdırdı. Peş peşe açıklamalar yapan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler "Not ediyoruz, "Aynaya bak" ifadelerini kullandı.
"GAZETECİLİK KİSVESİ ALTINDA AHLAKSIZLIK YAPTI"
Giderek büyüyen kavga hakkında Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, takvim.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu.
"Nevşin Mengü gazetecilik kisvesi altında ahlaksızlık yapmıştır. Gazetecilik faaliyeti değildir bu" diyen Celal Çelik, Mengü'nün almış olduğu menfaatlerin karşılığını verdiğini söyledi.