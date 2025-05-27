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Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'ten takvim.com.tr'ye özel açıklama! Nevşin Mengü'ye sert sözler: Gazetecilik kisvesi altında ahlaksızlık

CHP’nin şaibeli kurultayının iptal edilme ve mutlak butlan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden CHP liderliği koltuğuna oturma ihtimali konuşulmaya başlandı. İBB soruşturmalarında adı Medya A.Ş tarafından fonlanan isimler arasında yer alan Nevşin Mengü’nün Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki açıklamaları ve İmamoğlu’na yakın isimlerin hakaretleri parti içini karıştırmıştı. Kılıçdaroğlu’na yakın vekiller peş peşe tepkilerini göstermişti. Konuyla ilgili takvim.com.tr’ye özel açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, “Nevşin Mengü gazetecilik kisvesi altında ahlaksızlık yapmıştır. Aldığı menfaatlerin karşılığını veriyor. Bundan ötürü zaten hem Nevşin Mengü hem ona benzer güdülenmiş kişilerle ilgili yasal gereği elbette yapılacaktır."  dedi.

Giriş Tarihi :27 Mayıs 2025 , 11:43 Güncelleme Tarihi :27 Mayıs 2025 , 12:03
Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’ten takvim.com.tr’ye özel açıklama! Nevşin Mengü’ye sert sözler: Gazetecilik kisvesi altında ahlaksızlık

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CHP'nin "şaibeli kurultay" davasında ikinci duruşması dün Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü.

İptal davası 30 Haziran'a erteledi, CHP'nin tüzük oyununu gören mahkeme, CHP Genel Merkezi'ne müzekkere yazılarak, 4-5 Kasım 2023 tarihi itibarıyla geçerli olan parti tüzüğünün istenmesine hükmetti.

Davacı olan Lütfü Savaş ve CHP kurultay delegeleri, Özgür Özel, CHP MYK, PM ve YDK üyelerinin görevden uzaklaştırılmasını talep etti. Kemal Kılıçdaroğlu ve kurultay öncesi PM ve YDK üyelerinin tedbiren görevi devralması istendi.

Eğer mahkemeden mutlak butlan kararı çıkarsa Kemal Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Başkanı koltuğuna yeniden oturabilecek.

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Mutlak butlan olasılığı başta CHP içindeki Ekremcileri ve Saraçhane Bülbülleri'ni çılgına çevirdi.

Youtube yayınında Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Nevşin Mengü, Kılıçdaroğlu'nun "Kurultayda yolsuzluk yoktur, ben böyle bir şey görmedim" demesi halinde dosyanın kapanacağını ancak Kılıçdaroğlu'nun bilinçli bir şekilde ifadeye gitmediğini öne sürdü.

İmamoğlu'nu yakınlığıyla bilinen Emrah Gülsunar, "Bu artık sözün bittiği yer" deyip Kemal Kılıçdaroğlu'na "onursuz" ve "haysiyetsiz" sözleriyle hakaret etti. Yüzüne tükürülmesi gerektiğini savundu.

Nevşin Mengü'nün iddiası ve Ekremci Emrah Gülsunar'ın Kılıçdaroğlu'na hakareti (Takvim.com.tr)Nevşin Mengü'nün iddiası ve Ekremci Emrah Gülsunar'ın Kılıçdaroğlu'na hakareti (Takvim.com.tr)

KEMALCİLER ÇILDIRDI
Nevşin Mengü'nün açıklaması ve ardından Ekremcilerin Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan hakaretleri Kemalci vekilleri kızdırdı. Peş peşe açıklamalar yapan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler "Not ediyoruz, "Aynaya bak" ifadelerini kullandı.

"GAZETECİLİK KİSVESİ ALTINDA AHLAKSIZLIK YAPTI"

Giderek büyüyen kavga hakkında Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, takvim.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu.

"Nevşin Mengü gazetecilik kisvesi altında ahlaksızlık yapmıştır. Gazetecilik faaliyeti değildir bu" diyen Celal Çelik, Mengü'nün almış olduğu menfaatlerin karşılığını verdiğini söyledi.

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"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"

Çelik, "Savcı bu konu hakkında Kemal Kılıçdaroğlu için benimle görüşür ancak böyle bir görüşme dahi olmadı" derken hem Nevşin Mengü için hem de konuyla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan isimlere suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel (Takvim Foto Arşiv)Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel (Takvim Foto Arşiv)

İşte Celal Çelik'in konuyla ilgili açıklamaları:

"Nevşin Mengü hani gazeteci kisvesi altında büyük bir ahlaksızlık yapmıştır. Gazetecilik faaliyeti değildir bu. Tamamıyla hani menfaat güdülenme karşılığında o almış olduğu menfaatlerin bir anlamda karşılığını verme iradesi ile hareket ettiğini düşünmekteyim kişisel anlamda. Çünkü azıcık eee adliye muhabirliği yapmış olan azıcık adliyeyi bilen insanlar bilecektir ki hiçbir şekilde ama hiçbir şekilde bir Cumhuriyet Savcısı'nın şikayete tabi olmayan bir suç üzerinden kalkıp da işte mağdur gözüken kişiye sen şikayetçi olmazsan ben dava açmam, gel bu beyanı ver şeklinde bir açıklama yapmayacağını bilir. Bunu yapan sözde hani böyle bir savcı zaten söz konusu olmaz. Çünkü bu suç kapsamında olur. Böyle bir şey asla söz konusu olmadı. Hiçbir şekilde. Bir Cumhuriyet Savcısı, bu soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı'nın muhatabı Kemal Kılıçdaroğlu açısından söylüyorum benim. Yani eğer Kemal Kılıçdaroğlu'na ulaşacaksa, eğer bir talep olacaksa bunu bana iletmeleri gerekir. Dolayısıyla hiçbir zaman böyle bir şey söz konusu olmadı. Olamaz da. Sayın Cumhuriyet Savcılığı yürütmüş olduğu soruşturma üzerinden eğer suç kapsamlı deliller elde etmişse bu delilleri gizleyemeyeceğine göre, hasıraltı edemeyeceğine göre elbette bir takdir yapacaktır. İster dava açar ister açmaz ama onun yani bu durumun Sayın Genel Başkanımız'ın da hiçbir ilgisi söz konusu değildir. Tamamıyla Genel Başkan'ın dışında gelişen bu süreçle ilgili söylüyorum. Yani şaibeli kurultay özelindeki süreçle ilgili. Kemal Bey'in hiç ilgisi olmadığı halde gelişen bu süreçten kaynaklı olarak Sayın Genel Başkana yönelik böylesine bir algı oluşturma iradesi altında yapılan bu ahlaksızlıkları kabul edemeyiz. Bundan ötürü zaten hem Nevşin Mengü hem ona benzer güdülenmiş kişilerle ilgili yasal gereği elbette yapılacaktır."

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