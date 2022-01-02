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    Cimbom’dan Barasi hamlesi

    Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray sezon başındaki gibi yine genç ve geleceği parlak isimlerin peşinde. Sarı-Kırmızılılar uzun süredir scout ekibi ve teknik heyetin takip ettiği Yusuf Barasi için harekete geçti. Yönetimin 18 yaşındaki gurbetçi futbolcu için Alkmaar’la temas kurduğu ve resmi teklif yaptığı belirlendi.

    Cimbom’dan Barasi hamlesi

    Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray sezon başındaki gibi yine genç ve geleceği parlak isimlerin peşinde. Sarı-Kırmızılılar uzun süredir scout ekibi ve teknik heyetin takip ettiği Yusuf Barasi için harekete geçti. Yönetimin 18 yaşındaki gurbetçi futbolcu için Alkmaar'la temas kurduğu ve resmi teklif yaptığı belirlendi.

    17 MAÇTA 5 GOLÜ VAR
    Forvet ve sol kanatta görev yapabilen Yusuf'un Hollanda kulübü ile sözleşmesi sezon sonu bitecek. Genç futbolcunun Galatasaray'a çok sıcak baktığı ve Alkmaar'ın yeni sözleşme teklifini kabul etmediği ifade edildi. Bu sezon Alkmaar U21 takımında 17 maça çıkan ve 5 gol, 1 asistlik performans sergileyen Yusuf Barasi 3 kez de Hollanda 1. Ligi Eiredivisie'de boy gösterdi. Genç yetenek 3 maçta 53 dakika görev yaptı.

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