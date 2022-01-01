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    • Spor
    • 01.01.2022 12:29
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    • 01.01.2022 12:46
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    Galatasaray ara transferde Yusuf Barasi için harekete geçti

    Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray sezon başındaki gibi yine genç ve geleceği parlak isimlerin peşinde. Sarı-Kırmızılılar uzun süredir scout ekibi ve teknik heyetin takip ettiği Yusuf Barasi için harekete geçti.

    takvim.com.tr
    ONUR ÖZKAN
    G.Saray 18’lik gurbetçi için atağa geçti

    Yönetimin 18 yaşındaki gurbetçi futbolcu için Alkmaar'la temas kurduğu ve resmi teklif yaptığı belirlendi. Forvet ve sol kanatta görev yapabilen Yusuf Barasi'nin Hollanda kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

    Genç futbolcunun Galatasaray'a gelmeye çok sıcak baktığı ve Alkmaar'ın yeni sözleşme teklifini kabul etmediği ifade edildi.

    Bu sezon Alkmaar U21 takımında 17 maça çıkan ve 5 gol, 1 asistlik performans sergileyen Yusuf Barasi 3 kez de Hollanda 1. Ligi Eiredivisie'de boy gösterdi. Genç yetenek 3 maçta 53 dakika görev yaptı.
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        Haberler Spor Galatasaray ara transferde Yusuf Barasi için harekete geçti
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