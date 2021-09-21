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    Bizim Aslanlar’ın hocası ayağının tozuyla konuştu! "Para almadan çalışırım"

    Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası’nda şampiyon olan “Bizim Aslanlar” dün yurda döndü. Teknik direktör Osman Çakmak, “A Milli Takım hocası olursam 1 lira bile almam” dedi.

    Para almadan çalışırım
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    Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda finalde İspanya'yı 6-0 yenerek şampiyon olan Ampute Milli Takımımız dün Polonya'dan yurdu döndü.

    BOYNUMUN BORCUYDU
    Ampute     Milli Takım Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak "19 Eylül Gaziler Günü'nde şampiyon olmak benim boynumun borcuydu. Çok şükür ki mahçup olmadık. Ampute de artık markayız. Bizden sonra da başarılar gelecek" dedi.

    Gönüllülük esasına göre çalıştığınız ifade eden Çakmak, "Son Avrupa Şampiyonluğu'nda zaferi getiren son golü atmıştım, şimdi de hoca olarak şampiyonluk nasip oldu. 1 lira almıyorum. A Milli Takım'a geldiğimde de 1 lira almayacağım, gönüllülük esasıyla yapacağım. Gelirsem de herkes kendine çeki düzen verecek. Giderken de ülkemden tazminat almayacağım" ifadelerini kullandı.

        İLK ÖĞRENDİĞİMİZ DİSİPLİN OLDU
        Şampiyon         takımımızın hocası Osman Çakmak, "Oyuncular benim silah arkadaşlarım. Gazilerimiz var. Bu nedenle sahada büyük avantajımız oluyor. Asker kökenli olduğumuz için disiplin ilk önceliğimiz" dedi.

        TÜRKİYE 'BİZİM ASLANLAR'I KONUŞUYOR
        Finalde İspanya'yı 6-0 yenen 'Bizim Aslanlar' üst üste 2. kez Avrupa şampiyonu olmayı başardı.

        TURKCELL'DEN 1 MİLYON LİRA BAŞARI ÖDÜLÜ GELDİ
        Tarihi bir başarıya imza atan Ampute Futbol Milli Takımı'na bayraklar ve bando eşliğinde coşkulu bir karşılama töreni düzenlendi. Bedensel Engelli Spor Federasyonu'nun ana sponsoru Turkcell, Ampute Futbol Milli Takımına 1 Milyon TL'lik başarı ödülü verdi.

            İŞTE AVRUPA FATİHLERİ
            KALECİLER:
            Bülent Çetin
            Selim Karadağ
            Furkan Aslan

            SAVUNMA:
            Okan Şahiner
            İsmail Korkmaz
            Feyyaz Gözüaçık
            Muhittin Kurt
            Fuat Taştan
            Ahmet Akkaya

            ORTA SAHA:
            Savaş Kaya
            Serkan Dereli
            Rüstem Kurhan
            Alican Kuruyamaç
            Şeyhmus Erdinç
            Rahmi Özcan
            Fatih Şentürk
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                Haberler Spor Bizim Aslanlar’ın hocası ayağının tozuyla konuştu! "Para almadan çalışırım"
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