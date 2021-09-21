Bizim Aslanlar’ın hocası ayağının tozuyla konuştu! "Para almadan çalışırım"

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda finalde İspanya'yı 6-0 yenerek şampiyon olan Ampute Milli Takımımız dün Polonya'dan yurdu döndü.
BOYNUMUN BORCUYDU
Ampute Milli Takım Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak "19 Eylül Gaziler Günü'nde şampiyon olmak benim boynumun borcuydu. Çok şükür ki mahçup olmadık. Ampute de artık markayız. Bizden sonra da başarılar gelecek" dedi.
Gönüllülük esasına göre çalıştığınız ifade eden Çakmak, "Son Avrupa Şampiyonluğu'nda zaferi getiren son golü atmıştım, şimdi de hoca olarak şampiyonluk nasip oldu. 1 lira almıyorum. A Milli Takım'a geldiğimde de 1 lira almayacağım, gönüllülük esasıyla yapacağım. Gelirsem de herkes kendine çeki düzen verecek. Giderken de ülkemden tazminat almayacağım" ifadelerini kullandı.