Bizim Aslanlar’ın hocası ayağının tozuyla konuştu! "Para almadan çalışırım"

Gönüllülük esasına göre çalıştığınız ifade eden Çakmak, "Son Avrupa Şampiyonluğu'nda zaferi getiren son golü atmıştım, şimdi de hoca olarak şampiyonluk nasip oldu. 1 lira almıyorum. A Milli Takım'a geldiğimde de 1 lira almayacağım, gönüllülük esasıyla yapacağım. Gelirsem de herkes kendine çeki düzen verecek. Giderken de ülkemden tazminat almayacağım" ifadelerini kullandı.