Avrupa Şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı yurda döndü! Coşkulu karşılama

Üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldukları için çok mutlu olduğu belirten Şeyhmus Erdinç de, "Bu başarı tesadüf değil. Yaklaşık 145 gündür 247 antrenman, 8 hazırlık maçı, pandemi nedeniyle çok zorlandık. Ama teknik heyetimiz çok sabırlı istekli ve arzuluydu.