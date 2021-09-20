Avrupa Şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı yurda döndü! Coşkulu karşılama
Polonya'da düzenlenen 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı yenerek tarihinde 2. kez Avrupa Şampiyonu olan Milli Takım yurda döndü. Ay-yıldızlı kafile İstanbul Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı. Grup aşamasında Gürcistan'ı 10-0, İtalya'yı 11-0, çeyrek finalde İrlanda'yı 4-0 ve yarı finalde Rusya'yı 5-2 deviren ay-yıldızlılar, final maçında da İspanya'yı 6-0 yenerek toplamda 36 gol kaydederken, yenilgisiz ve üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu olmayı başardı.
2021 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 6-0 mağlup ederek kupaya uzanan Ampute Futbol Milli Takımı, öğle saatlerinde İstanbul'a geldi. Havalimanında, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri M. İlker Haktankaçmaz futbolculara çiçek verdi.
Törende havalimanı işletmecisi İGA CEO'su Kadri Samsunlu ve Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Hüseyin Ağca da yer aldı. Futbolcular bando takımının çaldığı marşlara eşlik ederken, futbolcular kupayı takım olarak havaya kaldırdı. Ampute Milli Takımı ana sponsoru Turkcell, futbolculara 1 milyon TL değerinde başarı ödülü verdi.
"ŞİMDİ 2022'DEKİ DÜNYA KUPASI İÇİN HAZIRLANACAĞIZ"
Ampute Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak, "İşte aradığımız mutluluk bu. Çocuklara değer verilsin ki onlar da yaptıkları işin değerini anlasın. İnanmak budur, başarmak budur. Alkışlar bunların" diye konuştu.
Üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldukları için çok mutlu olduğu belirten Şeyhmus Erdinç de, "Bu başarı tesadüf değil. Yaklaşık 145 gündür 247 antrenman, 8 hazırlık maçı, pandemi nedeniyle çok zorlandık. Ama teknik heyetimiz çok sabırlı istekli ve arzuluydu.
Bizleri çok iyi hazırladılar. Özellikle teknik direktörümüz Gazi Osman Çakmak başta olmak üzere tüm gazilerimizin gaziler gününü kutluyorum. Gaziler gününde bu kupayı getirmekten dolayı çok mutluyum. Şimdi 2022'deki Dünya Kupası için hazırlanacağız ve bu kupayı inşallah Türkiye'ye getireceğiz" diye konuştu.