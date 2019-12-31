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ile 1 yıl daha

'ta gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi konumuna gelen 'nın sözleşmesi 1 yıl daha uzatılacak. 36 yaşındaki yıldız sonrasında teknik ekibe katılacak.

Atiba ile 1 yıl daha
Beşiktaş'ta gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi konumuna gelen Atiba'nın sözleşmesi 1 yıl daha uzatılacak. 36 yaşındaki yıldız sonrasında teknik ekibe katılacak.

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