Atiba ile 1 yıl daha

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi konumuna gelen Atiba'nın sözleşmesi 1 yıl daha uzatılacak. 36 yaşındaki yıldız sonrasında teknik ekibe katılacak. Beşiktaş'ta gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi konumuna gelen Atiba'nın sözleşmesi 1 yıl daha uzatılacak. 36 yaşındaki yıldız sonrasında teknik ekibe katılacak.
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