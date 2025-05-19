CHP’li İBB’deki yolsuzlukta Ahmet Çiçek etkin pişmanlık kapsamında ifade verdi: Usulsüzlüğün elebaşı Murat Ongun!

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CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 560 milyar TL'lik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan şüpheli Ahmet Çiçek, etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadesinde, 2019'dan itibaren reklam şirketlerinin İBB'yle iş yapması için Murat Ongun ile anlaşması gerektiğini, Ongun'un firmalara işi ne kadara yapacaklarını söylediğini, bu şekilde usulsüz ihale süreçlerinin başladığını savundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.

Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun (Takvim.com.tr) Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Ahmet Çiçek'in 6 Mayıs'ta savcılıkta etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiği öğrenildi. Çiçek ifadesinin ardından, İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince tahliye edildi. "MURAT KAPKİ'NİN SAHİBİ OLDUĞU KAPKİ MEDYA VE BFK İSİMLİ FİRMALARA SAHTE FATURA KESTİM"

Çiçek savcılıktaki ifadesinde, 2019'daki seçimlerin ardından İBB'den reklam alanı kiralamak ve iş almak için İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'la anlaşma yapılması gerektiğini belirtti. Ongun'un onayı olmadan reklam sektöründeki şirketlerin İBB ile iş yapmalarının imkansız olduğunu aktaran Çiçek, "Bu yıllarda Murat Ongun'la birlikte fiyatları belirleme noktasında Eyüp Subaşı (Tutuklu şüpheli) yetkiliydi. Tüm reklam mecralarının fiyat listesini hazırlayarak Murat Ongun'a verdi. Murat Ongun da bu şekilde diğer firmalara 'Bu işi sen şu kadar fiyata yapacaksın.' diye duyurdu. Bu şekilde usulsüz iş alımları ve ihale süreçleri başladı." ifadelerini kullandı.