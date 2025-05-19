CHP’li İBB’deki yolsuzlukta Ahmet Çiçek etkin pişmanlık kapsamında ifade verdi: Usulsüzlüğün elebaşı Murat Ongun!

Murat Kapki (Takvim.com.tr)
Çiçek, ismini hatırlayamadığı bir arkadaşının kendisini arayarak acil paraya ihtiyacı olduğunu, Acarkent'teki değeri o dönem 80 milyon lira olan villasını yaklaşık 40-50 milyon liraya satmak istediğini ve kendisine müşteri bulup bulamayacağını söylediğini kaydetti.
MURAT KAPKİ'NİN OPERASYONDAN HABERİ VARDI
Kapki'ye villayı satın almak isteyip istemediğini sorduğunu aktaran Çiçek, "Kendisi de bana 'Bu aralar nakitte kalmam daha iyi' minvalinde cevap verdi. Normal şartlarda Murat Kapki'nin bu devirde bu teklifin üzerine atlaması ve kabul etmesi gerekiyordu. Tahmin ediyorum ki bu soruşturmadan ve 19 Mart'ta gerçekleşen operasyondan haberi vardı. Zaten kendi ağzından da yine bu soruşturma dosyasından ve yapılacak operasyonlardan haberinin olduğunu bizzat bana söyledi." beyanında bulundu.
CHP DELEGELERİNE DAĞITILAN İPHONE'LAR KAPKİ'DEN ÇIKTI
Çiçek, "Murat Kapki ile yine ofisinde bir gün görüştüğümüz esnada bana yapacağı ödeme yerine 7 adet iPhone 16 Pro Max verdi. Ben de telefonların ne alaka olduğunu sorduğumda bana gülerek 'Bunlar fazla kaldı' dedi. Ben de bu telefonları kabul ettim, hatta bir tanesini de muhasebecime hediye olarak verdim. Tahmin ediyorum ki bu telefonlar haberlerde de yer alan CHP delegelerine dağıtılan ve fazla kalan telefonlardır." ifadelerini kullandı.
"MURAT KAPKİ'YE BAVULLA PARA TAŞIDIM"
Ahmet Çiçek, İBB'ye yönelik ilk operasyon sonrası şüpheli Serkan Öztürk'ün ofisinin Polat Rezidans'ta olduğunu söylediğini belirterek, şöyle devam etti:
"Bu bilgiyi haberlerden bilindiği üzere Ekrem İmamoğlu'nun bu otelde gizli toplantılar yaptığını gördüğümden ve bağlantılı olabileceğinden dolayı savcılığınızda belirtmek isterim. Televizyon kanallarında yer alan Ekrem İmamoğlu'nun gizli toplantı yaptığına dair ve otel kameralarının bantlandığına ilişkin haberlerde yer alan kamera görüntülerinde Murat Kapki isimli şahsı net olarak tespit ettim. Hatta sırtındaki çantası emniyette taktığı çantayla aynıdır. Görüntülerde yer alan bavullarda da para olduğundan eminim çünkü ben de Murat Kapki'ye bavul ile para taşıdığımdan bavulun şişkinliği ve şeklinden bunu anlayabilirim. Bildiklerimi açık ve net bir şekilde savcılığınıza beyan ettim. Yukarıda da bahsettiğim üzere etkin pişmanlıktan faydalanmak istiyorum. Tahliyeme karar verilmesini, aksi takdirde adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye edilmemi talep ediyorum."