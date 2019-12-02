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’de yırtık var

Cumartesi gecesi ile oynanan maç öncesinde hissetmiş ve 11'den çıkartılmıştı. Dün yapılan kontrallerde ise Sarı-Lacivertliler'e kötü haber geldi. Hasan Ali Kaldırım'ın kasığında kısmı yırtık tesbit edieldi. Tedavisine başlanan Hasan Ali, cuma gecesi imaçında forma giyemeyecek.

Hasan Ali’de yırtık var
Cumartesi gecesi ile oynanan maç öncesinde hissetmiş ve 11'den çıkartılmıştı. Dün yapılan kontrallerde ise Sarı-Lacivertliler'e kötü haber geldi. Hasan Ali Kaldırım'ın kasığında kısmı yırtık tesbit edieldi. Tedavisine başlanan Hasan Ali, cuma gecesi imaçında forma giyemeyecek.

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