Cumartesi gecesi Göztepe ile oynanan maç öncesinde Hasan Ali ağrı hissetmiş ve 11'den çıkartılmıştı. Dün yapılan kontrallerde ise Sarı-Lacivertliler'e kötü haber geldi. Hasan Ali Kaldırım'ın kasığında kısmı yırtık tesbit edieldi. Tedavisine başlanan Hasan Ali, cuma gecesi Gençlerbirliği imaçında forma giyemeyecek.
- Spor
- 02.12.2019
- Gazete
Hasan Ali’de yırtık var
Cumartesi gecesi Göztepe ile oynanan maç öncesinde Hasan Ali ağrı hissetmiş ve 11'den çıkartılmıştı. Dün yapılan kontrallerde ise Sarı-Lacivertliler'e kötü haber geldi. Hasan Ali Kaldırım'ın kasığında kısmı yırtık tesbit edieldi. Tedavisine başlanan Hasan Ali, cuma gecesi Gençlerbirliği imaçında forma giyemeyecek.
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