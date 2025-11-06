"West Side" itirafları dosyada! Hasan İmamoğlu iskan rüşveti 4 daire aldı: Eşi intihara sürüklenen Arzu Uçar'a 6 yıldır tapu vermediler

West Side projesindeki ortaklardan itiraf: İskana karşılık Adem Soytekin ve Hasan İmamoğlu'na daireler verildi West Side projesindeki ortaklardan Beyaz İnşaat'ın sahibi Muzaffer Beyaz: İskan ödemesini halletmesi için Adem Soytekin 'e 7 dükkan 5 daire verildi. Bu projede 3 daire Hasan İmamoğlu 'nun üzerine yapıldı. Mehmet Murat Çalık bina ruhsatı için 3 tane daireyi bu şekilde devretmemizi istedi. Daha sonra bu para proje yöneticileriyle kendilerine iade edildi. "İMAMOĞLU BANA "BU DAİRELERİ İLERİDE AVUKATLARIM KULLANIR" DEDİ" Muzaffer Beyaz, "Sen bu 1+1 daireleri ne yapacaksın?" diye Ekrem İmamoğlu 'na soru sorduğunu; İmamoğlu'nun da "İleride avukatlarım kullanır" yanıtı verdiğini anlattı. ADEM SOYTEKİN'E 7 DAİRE 5 DÜKKAN VERİLDİ, 4'Ü HASAN İMAMOĞLU'NA DEVREDİLDİ West Side projesindeki ortaklardan Mes Madencilik firmasının yetkili Erhan Ünal: Adem Soytekin'in firması ASOY İnşaat'a belediye tarafından talep edilen tutara karşılık 7 dükkan 5 daire devri yapıldı. Bu dairelerden 4 tanesi Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na devredilmiştir. Dairelerin bedel ödemesi göstermelik olarak ortaklığımızın hesap havuzuna gönderilmiş sonrasında elden geri alınmıştır. West Side projesindeki ortaklardan Beyaz İnşaat firmasının genel müdürü Engin Dülger: Ruhsat alma aşamasında Beylikdüzü Belediyesi'nin bazı talepleri oldu. Bu taleplerden bir kısmı Hasan İmamoğlu adına devredilmesi istendi.

"HASAN İMAMOĞLU OFİSE GELİP PARALARI ELDEN ALDI"



West Side projesindeki ortaklardan Beyaz İnşaat firmasının yetkilisi Seyfi Beyaz: Adem Soytekin belediye ile görüşüp taleplerin karşılanması için pazarlıklar yapardı. Bu görüşmelerden sonucunda toplam 10.000.000 TL karşılığında 7 dükkan 5 daire verdik. 3.500.000 TL bedeli çekle ödedik. Bahsettiğim 5 dairenin 3'ü ya da 4'ü Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu adına yapılmıştır. Bu devre istinaden ortaklığımıza ait bankas hesabına göstermelik para yatırıldı. Daha sonra bu para ofisimize gelinip elden teslim alınmıştır. Hatırladığım kadarıyla Tuncay Yılmaz ve Hasan İmamoğlu parayı elden teslim almaya gelen kişilerdir. Daireleri Hasan İmamoğlu'na devretmemizi isteyen kişi dönemin Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Murat Çalık'tır.



"YAŞAR UÇAR'IN AİLESİNE SÖZ VERİLDİ AMA TAPU VERİLMEDİ"



West Side projesindeki ortaklardan Mutlu İnşaat'ın yetkilisi Oktay Hamzaoğlu da ifadesinde dairelerin Adem Soytekin ve Hasan İmamoğlu'na iskan karşılığı nasıl verildiğini detaylıca anlattı.



Hamzaoğlu, Beylikdüzü Belediyesi çalışanlarından Yaşar Uçar'ın intiharı sonrası belediye meclisinin kararıyla Uçar Ailesine daire alınacağını ancak herhangi bir para girişi olmadığı için tapu verilmediğini söyledi.



İşte o ifadeler:



Adem SOYTEKİN üzerine aldığı bu daire ve işyerlerinden birinde şuanda CHP milletvekili olan Avukat Turan TAŞKIN kullanılmaktadır. Bu işyerini gerçek satışla mı yoksa farklı bir şekilde mi verildiği konusunda bir fikrim yoktur.



Bu dairelerin 4 tanesini (1+1) olanlarından Hasan İMAMOĞLU'na resmi satış olarak devri yapıldı. Resmi satış olarak yatan para ortaklık grubunun ve arsa sahibinin de içinde olduğu havuz hesabına yatırıldı. Daha sonra yatırılan bu para geri iade edildi. Fakat bu para kim tarafından nerede ve kime iade edildiğini bilmiyorum. Beyaz İnşaat çalışanları bu parayı götürmüş olabilir. Bu ilişkiyi Beyaz İnşaat yürüttü.



İskan aşamasında da ayrıca ortaklık grubundan 3.000.000 TL + KDV istediler. Nakit olarak ödeyemeyince bu talebi çek olarak karşılamak zorunda kaldık. Belediyeye bu işleyişi Asoy İnşaat üzerinden yürütüyordu.

Bu proje yapım aşamasında Belediye çalışanlarından biri intihar etmiş. Belediye meclisi karar alarak Belediyenin ailesine yardım toplama kararı almış. Bu yardım kampanyası sonunda ölenin ailesine West Side projesinden daire alınacağını söyledi. Ve aileye sitedeki bir daireye yerleştirildi. Aile herhangi bir kira ödemeden ortaklık grubuna ait bu dairede oturmaktadır. Hatta ailenin eşi ortaklık grubundan tapu talebinde bulunmuştur. Ortaklık da para girişi olmadığı için tapuyu vermemiştir.