Hasan İmamoğlu "şüpheli" sıfatıyla verdiği ifadede Beylikdüzü West Side'daki daireleri satın aldığını öne sürdü. Ancak West Side'ın proje ortakları, Murat Çalık'ın yönlendirmesiyle Adem Soytekin ve İmamoğlu'na "iskan rüşveti" karşılığı 7 daire 5 dükkan verildiğini itiraf etti. Tapuda 4 dairenin Hasan İmamoğlu adına kayıtlı olduğu belgelenirken 6 yıldır Uçar Ailesi'ne verilmeyen tapu akıllara geldi. Eşi Yaşar Uçar'ın Beylikdüzü'ndeki yolsuzluklar sonrası intihara sürüklendiğini TAKVİM'de anlatan Arzu Uçar "Mart 2019'dan bu yana tapu alamıyoruz" demişti. Nitekim proje müteaahitleri de "6 yıl geçmesine rağmen aileye daire alınmadı" diyor.

Giriş Tarihi:
"West Side" itirafları dosyada! Hasan İmamoğlu iskan rüşveti 4 daire aldı: Eşi intihara sürüklenen Arzu Uçar'a 6 yıldır tapu vermediler

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu ifade verdi.

Hasan İmamoğlu ifadesinde MASAK raporları ve para trafiğine ilişkin sorularda köşeye sıkıştı. Topu, Ekrem İmamoğlu'nun kasası Tuncay Yılmaz'a atıp "Her şeyden o sorumluydu" dedi.

2014 yılında başlanan 2019'da iskanı alınan West Side projesine ilişkin "İskan karşılığı rüşvet" itirafları da sorguda dikkat çeken en önemli detay oldu.



Hasan İmamoğlu ʺşüpheliʺ sıfatıyla ifade verdi

HASAN İMAMOĞLU VE TUNCAY YILMAZ PARALARI GERİ ALDI

West Side projesinin ortakları dönemin Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Murat Çalık'ın yönlendirmesiyle iskan karşılığı Adem Soytekin ve Hasan İmamoğlu'na daire ve dükkanlar verildiğini beyan etti. West Side ortakları "Dairelerin bedel ödemesi göstermelik olarak ortaklığımızın hesap havuzuna gönderilmiş sonrasında elden geri alınmıştır" diyerek Hasan İmamoğlu ve Tuncay Yılmaz'ın bizzat ofise gelip daire geri aldığını söyledi.

Hasan İmamoğlu'nun adına kayıtlı tapular

İfadesinde "İskan karşılığı rüşvet" itiraflarını reddeden Hasan İmamoğlu 4 daireyi satın aldığını öne sürdü. Bahse konu taşınmazlara ilişkin yapılan sorgulamalar neticesinde de 4 daire İmamoğlu'nun adına kayıtlı çıktı.

West Side ile ilgili tartışmalara yol açacak bir diğer skandal ise Uçar Ailesi'ne söz verilip verilmeyen tapu...

Proje ortakları, Beylikdüzü Belediye çalışanı Yaşar Uçar'ın intiharı sonrası belediye meclisinin kararıyla Uçar Ailesine daire alınacağını ancak herhangi bir para girişi olmadığı için tapu verilmediğini beyan etti.

İntihar eden Yaşar Uçarın eşi Arzu Uçar

ARZU UÇAR TAKVİM'DE AÇIKLAMIŞTI: 2019'DAN BU YANA TAPU VERİLMEDİ

Ekrem İmamoğlu'nun annesi Hava İmamoğlu'na "Senin oğlun benim çocuklarımı babasız bıraktı" diyerek veryansın eden Yaşar Uçar'ın eşi Arzu Uçar, konuya ilişkin Takvim.com.tr'ye konuşmuştu.

Uçar, "Ev işi biraz meşakkatli oldu. Bize söz verdi ama ev işi beklemeye girdi. Hatta Adem Soytekin'den de 100 bin TL almışlar o ev için. Şimdi kasa olarak bilinen. Bize gösterilen eve Mart 2019'da taşındık ancak bize hala ev verilmedi. Tapu işlemi yapılmıyor" demişti.

Hasan İmamoğlu'nun West Side sitesinin iskanı için 4 daire aldığı ifadelerde yer aldı

Mahkeme dosyasına giren West Side ifadeleri de bu durumu destekler nitelikte...

Hatırlanacağı üzere West Side projesindeki ortaklardan Beyaz İnşaat'ın sahibi Muzaffer Beyaz, Seyfi Beyaz, firma yetkilisi Engin Dülger, Mes Madencilik firma yetkilisi Erhan Ünal, Mutlu İnşaat'ın yetkilisi Oktay Hamzaoğlu ve Furkan Hamzaoğlu iskana karşılık Adem Soytekin ve Hasan İmamoğlu'na daireler verildiğini ifadesinde anlatmıştı.

West Side projesindeki ortaklardan itiraf: İskana karşılık Adem Soytekin ve Hasan İmamoğlu'na daireler verildi

West Side projesindeki ortaklardan Beyaz İnşaat'ın sahibi Muzaffer Beyaz: İskan ödemesini halletmesi için Adem Soytekin'e 7 dükkan 5 daire verildi. Bu projede 3 daire Hasan İmamoğlu'nun üzerine yapıldı. Mehmet Murat Çalık bina ruhsatı için 3 tane daireyi bu şekilde devretmemizi istedi. Daha sonra bu para proje yöneticileriyle kendilerine iade edildi.

"İMAMOĞLU BANA "BU DAİRELERİ İLERİDE AVUKATLARIM KULLANIR" DEDİ"

Muzaffer Beyaz, "Sen bu 1+1 daireleri ne yapacaksın?" diye Ekrem İmamoğlu'na soru sorduğunu; İmamoğlu'nun da "İleride avukatlarım kullanır" yanıtı verdiğini anlattı.

ADEM SOYTEKİN'E 7 DAİRE 5 DÜKKAN VERİLDİ, 4'Ü HASAN İMAMOĞLU'NA DEVREDİLDİ

West Side projesindeki ortaklardan Mes Madencilik firmasının yetkili Erhan Ünal: Adem Soytekin'in firması ASOY İnşaat'a belediye tarafından talep edilen tutara karşılık 7 dükkan 5 daire devri yapıldı. Bu dairelerden 4 tanesi Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na devredilmiştir. Dairelerin bedel ödemesi göstermelik olarak ortaklığımızın hesap havuzuna gönderilmiş sonrasında elden geri alınmıştır.

West Side projesindeki ortaklardan Beyaz İnşaat firmasının genel müdürü Engin Dülger: Ruhsat alma aşamasında Beylikdüzü Belediyesi'nin bazı talepleri oldu. Bu taleplerden bir kısmı Hasan İmamoğlu adına devredilmesi istendi.

West Side projesindeki ortaklardan itiraf: İskana karşılık Adem Soytekin ve Hasan İmamoğlu'na daireler verildi

"HASAN İMAMOĞLU OFİSE GELİP PARALARI ELDEN ALDI"

West Side projesindeki ortaklardan Beyaz İnşaat firmasının yetkilisi Seyfi Beyaz: Adem Soytekin belediye ile görüşüp taleplerin karşılanması için pazarlıklar yapardı. Bu görüşmelerden sonucunda toplam 10.000.000 TL karşılığında 7 dükkan 5 daire verdik. 3.500.000 TL bedeli çekle ödedik. Bahsettiğim 5 dairenin 3'ü ya da 4'ü Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu adına yapılmıştır. Bu devre istinaden ortaklığımıza ait bankas hesabına göstermelik para yatırıldı. Daha sonra bu para ofisimize gelinip elden teslim alınmıştır. Hatırladığım kadarıyla Tuncay Yılmaz ve Hasan İmamoğlu parayı elden teslim almaya gelen kişilerdir. Daireleri Hasan İmamoğlu'na devretmemizi isteyen kişi dönemin Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Murat Çalık'tır.

West Side projesindeki ortaklardan itiraf: İskana karşılık Adem Soytekin ve Hasan İmamoğlu'na daireler verildi

"YAŞAR UÇAR'IN AİLESİNE SÖZ VERİLDİ AMA TAPU VERİLMEDİ"

West Side projesindeki ortaklardan Mutlu İnşaat'ın yetkilisi Oktay Hamzaoğlu da ifadesinde dairelerin Adem Soytekin ve Hasan İmamoğlu'na iskan karşılığı nasıl verildiğini detaylıca anlattı.

Hamzaoğlu, Beylikdüzü Belediyesi çalışanlarından Yaşar Uçar'ın intiharı sonrası belediye meclisinin kararıyla Uçar Ailesine daire alınacağını ancak herhangi bir para girişi olmadığı için tapu verilmediğini söyledi.

İşte o ifadeler:

Adem SOYTEKİN üzerine aldığı bu daire ve işyerlerinden birinde şuanda CHP milletvekili olan Avukat Turan TAŞKIN kullanılmaktadır. Bu işyerini gerçek satışla mı yoksa farklı bir şekilde mi verildiği konusunda bir fikrim yoktur.

Bu dairelerin 4 tanesini (1+1) olanlarından Hasan İMAMOĞLU'na resmi satış olarak devri yapıldı. Resmi satış olarak yatan para ortaklık grubunun ve arsa sahibinin de içinde olduğu havuz hesabına yatırıldı. Daha sonra yatırılan bu para geri iade edildi. Fakat bu para kim tarafından nerede ve kime iade edildiğini bilmiyorum. Beyaz İnşaat çalışanları bu parayı götürmüş olabilir. Bu ilişkiyi Beyaz İnşaat yürüttü.

İskan aşamasında da ayrıca ortaklık grubundan 3.000.000 TL + KDV istediler. Nakit olarak ödeyemeyince bu talebi çek olarak karşılamak zorunda kaldık. Belediyeye bu işleyişi Asoy İnşaat üzerinden yürütüyordu.

Bu proje yapım aşamasında Belediye çalışanlarından biri intihar etmiş. Belediye meclisi karar alarak Belediyenin ailesine yardım toplama kararı almış. Bu yardım kampanyası sonunda ölenin ailesine West Side projesinden daire alınacağını söyledi. Ve aileye sitedeki bir daireye yerleştirildi. Aile herhangi bir kira ödemeden ortaklık grubuna ait bu dairede oturmaktadır. Hatta ailenin eşi ortaklık grubundan tapu talebinde bulunmuştur. Ortaklık da para girişi olmadığı için tapuyu vermemiştir.

West Side projesindeki ortaklardan itiraf: İskana karşılık Adem Soytekin ve Hasan İmamoğlu'na daireler verildi


"6 YIL GEÇMESİNE RAĞMEN AİLEYE DAİRE ALINMADI"

Mutlu İnşaat'tan Furkan Hamzaoğlu da West Side'dan 4 dairenin Hasan İmamoğlu adına geçirildiğini söyledi.

Hamzaoğlu, intihar eden Beylikdüzü Belediyesi çalışan Yaşar Uçar'ın ailesine söz verilen daire için 6 yıl geçmesine rağmen herhangi bir adım atılmadığını ifade etti.

İfadesinde şöyle konuştu:

Hatırlamadığım bir tarihte Beylikdüzü Belediyesinin muhasebe işlerine bakan kişi intihar etmişti. Belediye meclisi ise karar alarak ölenin ailesine destek olmak için yardım toplama kararı almıştı. Bunun sonrasında Adem Soytekin ölenin ailesine West Side'dan daire alınacağını, bunun için para toplandığını söyledi ve aileyi sitede bir daireye yerleştirdi. Ancak üzerinden yaklaşık 6 yıl geçmesine rağmen aileye daire alınmadı. Aile herhangi bir kira ödemeden dairede oturmaya devam etti. Aile için toplanan paraların nereye gittiğini bilmiyoruz. Ölenin eşi bizden tapuyu istedi ancak bizde ödeme yapılmadığı için tapuyu devredemeyeceğimizi belirttik. Biz belediyenin bize karşı tavır almaması için kadının bu zamana kadar oturmasına müsaade ettik.

Ekosistemin kök hücresine giriliyor! Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu ifade verdi

Ekosistem kasası Tuncay Yılmazın şaibeli para trafiği!

