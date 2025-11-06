Reuters’tan Trump-Şara görüşmesi öncesi Suriye iddiası: ABD Şam’da askeri üs mü kuracak?

Reuters, aralarında iki Batılı yetkili ve bir Suriye savunma yetkilisinin de bulunduğu üsteki hazırlıklara aşina altı kaynakla görüştü ve ABD 'nin üssü olası bir İsrail -Suriye anlaşmasını izlemek için kullanmayı planladığını doğruladı.

Trump, pazartesi günü Beyaz Saray'da Suriye Devlet Başkanı Ahmed el Şara ile görüşecek. Bu, bir Suriye devlet başkanının gerçekleştireceği ilk ziyaret olacak.

PENTAGON VE ŞAM'DAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Pentagon ve Suriye Dışişleri Bakanlığı, planla ilgili yorum taleplerine henüz yanıt vermedi. Suriye Cumhurbaşkanlığı ve Savunma Bakanlığı da Suriye Enformasyon Bakanlığı aracılığıyla gönderilen planla ilgili sorulara hemen yanıt vermedi.

Suriyeli bir savunma yetkilisi, ABD'nin pistin kullanılabilir olduğundan emin olmak için askeri C-130 nakliye uçağıyla üsse uçtuğunu söyledi. Üssün girişlerinden birinde görevli bir güvenlik görevlisi, Reuters'a yaptığı açıklamada, Amerikan uçaklarının "test" kapsamında üsse indiğini söyledi. ABD askeri personelinin üsse ne zaman gönderileceği henüz belli değil.