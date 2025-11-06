Reuters’tan Trump-Şara görüşmesi öncesi Suriye iddiası: ABD Şam’da askeri üs mü kuracak?

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ABD Başkanı Donald Trump'ın pazartesi günü yapması beklenen görüşmeden önce İngiliz Reuters'tan flaş bir iddia geldi.
ABD ŞAM'DA ÜS MÜ KURUYOR?
Reuters, ABD'nin Suriye ile İsrail arasında Washington'ın aracılık ettiği bir güvenlik anlaşmasını mümkün kılmak için Şam'daki bir hava üssünde askeri varlık kurmaya hazırlandığını iddia etti.
İngiliz gazetesi ABD'nin daha önce kamuoyuna duyurulmayan planlarının diktatör Beşar Esad'ın geçen yıl devrilmesinin ardından Suriye'nin ABD ile stratejik olarak yeniden hizalanmasının bir işareti olduğunu öne sürdü.
Üs, İsrail ile Suriye arasında varılan saldırmazlık paktı kapsamında silahsızlandırılmış bölge oluşturması beklenen güney Suriye bölgelerinin girişinde yer alıyor. Bu anlaşma, Trump yönetiminin arabuluculuğunda gerçekleştiriliyor.