Reuters’tan Trump-Şara görüşmesi öncesi Suriye iddiası: ABD Şam’da askeri üs mü kuracak?

ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara’nın Beyaz Saray’da yapacağı görüşme öncesi İngiliz Reuters’tan dikkat çeken bir iddia geldi. Reuters ABD’nin Şam'daki bir hava üssünde askeri varlık kurmaya hazırlandığını iddia etti.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ABD Başkanı Donald Trump'ın pazartesi günü yapması beklenen görüşmeden önce İngiliz Reuters'tan flaş bir iddia geldi.

ABD ŞAM'DA ÜS MÜ KURUYOR?

Reuters, ABD'nin Suriye ile İsrail arasında Washington'ın aracılık ettiği bir güvenlik anlaşmasını mümkün kılmak için Şam'daki bir hava üssünde askeri varlık kurmaya hazırlandığını iddia etti.

İngiliz gazetesi ABD'nin daha önce kamuoyuna duyurulmayan planlarının diktatör Beşar Esad'ın geçen yıl devrilmesinin ardından Suriye'nin ABD ile stratejik olarak yeniden hizalanmasının bir işareti olduğunu öne sürdü.

Üs, İsrail ile Suriye arasında varılan saldırmazlık paktı kapsamında silahsızlandırılmış bölge oluşturması beklenen güney Suriye bölgelerinin girişinde yer alıyor. Bu anlaşma, Trump yönetiminin arabuluculuğunda gerçekleştiriliyor.

TRUMP-ŞARA GÖRÜŞMESİ ÖNCESİ KRİTİK İDDİA

Trump, pazartesi günü Beyaz Saray'da Suriye Devlet Başkanı Ahmed el Şara ile görüşecek. Bu, bir Suriye devlet başkanının gerçekleştireceği ilk ziyaret olacak.

Reuters, aralarında iki Batılı yetkili ve bir Suriye savunma yetkilisinin de bulunduğu üsteki hazırlıklara aşina altı kaynakla görüştü ve ABD'nin üssü olası bir İsrail-Suriye anlaşmasını izlemek için kullanmayı planladığını doğruladı.

PENTAGON VE ŞAM'DAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Pentagon ve Suriye Dışişleri Bakanlığı, planla ilgili yorum taleplerine henüz yanıt vermedi. Suriye Cumhurbaşkanlığı ve Savunma Bakanlığı da Suriye Enformasyon Bakanlığı aracılığıyla gönderilen planla ilgili sorulara hemen yanıt vermedi.

Suriyeli bir savunma yetkilisi, ABD'nin pistin kullanılabilir olduğundan emin olmak için askeri C-130 nakliye uçağıyla üsse uçtuğunu söyledi. Üssün girişlerinden birinde görevli bir güvenlik görevlisi, Reuters'a yaptığı açıklamada, Amerikan uçaklarının "test" kapsamında üsse indiğini söyledi. ABD askeri personelinin üsse ne zaman gönderileceği henüz belli değil.

