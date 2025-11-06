PODCAST CANLI YAYIN

CHP'li fondaş gazetecilerin neden ifadeye çağrıldığı ortaya çıktı!

CHP'li İBB'ye yönelik yolsuzlukta ifadeleri alınacak fondaş gazeteciler, soruşturma kapsamında bilgilerine başvurulan gizli tanığın ifadelerinden çıktı. Buna göre, "Meşe" kod adlı gizli mal varlığına el konulan İmamoğlu'nun en yakın adamı Medya A.Ş Başkanı Murat Ongun ile yardımcısı Emrah Bağdatlı'yı işaret etti. Bugün ifadeleri alınacak CHP yandaşı gazetecilerin haricinde Bahar Feyzan, İsmail Saymaz, Nevşin Mengü, Barış Pehlivan, Nagehan alçı, Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun da ismini vermişti.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk çetesine ilişkin soruşturmada ifadeleri alınacak fondaş gazeteciler, gizli tanığın ifadelerinden çıktı.

HANGİ FONDAŞ GAZETECİLER İFADE VERECEK?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında CHP'li yandaşı fondaş gazeteciler Soner Yalçın, Yavuz Oğhan, Şaban Sevinç, Batuhan Çolak, Ruşen Çakır ve Aslı Aydıntaşbaş'ın ifadelerinin alınması için emniyete yazı yazıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne" yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında şüpheliler Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak'ın üzerlerine atılı "yalan bilgiyi alenen yayma", "suç örgütüne yardım etme" suçlarından savunmalarının alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne talimat verildiği ifade edildi.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER

Açıklamada, ifade alma işlemlerinin emniyette gerçekleşeceği kaydedildi. Başsavcılığın talimatı üzerine sabah saatlerinde Yalçın, Oğhan, Sevinç ve Çolak, polis ekiplerince ifadeleri alınması için emniyete götürüldü.

Ekrem İmamoğlu ve Nevşin Mengü (Sosyal medya)Ekrem İmamoğlu ve Nevşin Mengü (Sosyal medya)

ONGUN SÜREKLİ FİNANSE EDİYOR

İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör operasyonu kapsamında, İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un bazı gazetecileri sürekli olarak "finanse" ettiği iddia edilmişti.

Emrah Bağdatlı (Takvim.com.tr)Emrah Bağdatlı (Takvim.com.tr)

İMAMOĞLU TALİMAT VERİR ONGUN VE BAĞDATLI ORGANİZE EDER

Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan gizli tanık, mal varlığına el konulan İmamoğlu'nun en yakın adamı Medya A.Ş Başkanı Murat Ongun ile yardımcısı Emrah Bağdatlı'yı işaret ederek, "Murat Ongun, İmamoğlu'nun sadece medya ilişkileri değil tüm gayri resmi ilişkilerini de yürütür. Birine para verilecek ise bu Murat Ongun'un kontrol ve talimatları ile verilir. Murat Ongun bu talimatları en yakını olan Emrah Bağdatlı'ya iletir. Emrah gerek medyanın organize edilmesinde gerekse de herhangi bir iş için birine para verilmesinde para sevkiyatını yapar." iddiasında bulundu.

Bahar Feyzan (Sosyal medya)Bahar Feyzan (Sosyal medya)

İŞTE O İSİMLER: MURAT ONGUN SÜREKLİ FİNANSE EDER

Murat Ongun' un sürekli finanse ettiği gazeteciler olduğunu öne süren gizli tanık Meşe şu iddialarda bulundu:

"Bu gazetecilere para teslimini de Emrah yapar. Bahar Feyzan, İsmail Saymaz, Yavuz Oğan, Nevşin Mengü, Ruşen Çakır, Batuhan Çolak, Barış Pehlivan, Oda TV, Soner YALÇIN, Aslı Aydıntaşbaş, Nagehan alçı, Şaban Sevinç isimli kişi ve kurumları finanse eder. Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu ile de yakındır. Halk TV'ye finansman sağlar. Hatta Cafer MAHİROĞLU' nun boğazda yapmış olduğu binasına ruhsat dahi verdiler. Resmi olmayan bir harcama yapılacak, birisi satın alınacaksa ve bunun için bir bütçe oluşturulacaksa bu işleri Tuncay ve Fatih KELEŞ yapar. Ekrem İMAMOĞLU' nun bu konuda yaptığı toplantılara ikisi de katılır. Murat Ongun' da bu toplantılarda yer alır"

İmamoğlu'nun Roma gezisi (Sosyal medya)İmamoğlu'nun Roma gezisi (Sosyal medya)

BÜYÜK KISMI ROMA GEZİSİNE GİTMİŞTİ

İmamoğlu geçtiğimiz yıl yurt dışı gezileri kapsamında Roma'ya gitmiş beraberinde 45 gazeteciyi götürmüştü.

Cafer Mahiroğlu (Takvim.com.tr)Cafer Mahiroğlu (Takvim.com.tr)

Gizli tanık iddiasında yer alan isimlerin büyük bir kısmı bu gezide yer almıştı.

İMAMOĞLU'NUN ROMA SEYAHATİ

İstanbul'un 2027 Avrupa Oyunları'na ev sahipliği yapmasına ilişkin mutabakat zaptı, İtalya'nın başkenti Roma'da 16 Mayıs 2024'te imzalandı. İmza töreni için Roma'ya giden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çok sayıda basın mensubu olmak üzere 73 kişiden oluşan kafile eşlik etti. İmamoğlu'nun sadece imza töreni için bu kadar büyük bir ekiple Roma'ya çıkarma yapması devletin tasarruf tedbirlerini açıkladığı günlerde tartışma konusu oldu. İmamoğlu ve yanındakilerin Roma'da kaldıkları Parco Dei Principi Grande Hotel'in tek gecelik fiyatının neredeyse 100 bin TL'yi bulduğu bildirilirken, geziye katılan CHP'li gazeteciler arasında Nevşin Mengü, İsmail Saymaz, Ruşen Çakır, Barış Pehlivan ve Ertuğrul Özkök de yerini aldı.

