CHP'li fondaş gazetecilerin neden ifadeye çağrıldığı ortaya çıktı!

Emrah Bağdatlı (Takvim.com.tr) İMAMOĞLU TALİMAT VERİR ONGUN VE BAĞDATLI ORGANİZE EDER Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan gizli tanık, mal varlığına el konulan İmamoğlu'nun en yakın adamı Medya A.Ş Başkanı Murat Ongun ile yardımcısı Emrah Bağdatlı'yı işaret ederek, "Murat Ongun, İmamoğlu'nun sadece medya ilişkileri değil tüm gayri resmi ilişkilerini de yürütür. Birine para verilecek ise bu Murat Ongun'un kontrol ve talimatları ile verilir. Murat Ongun bu talimatları en yakını olan Emrah Bağdatlı'ya iletir. Emrah gerek medyanın organize edilmesinde gerekse de herhangi bir iş için birine para verilmesinde para sevkiyatını yapar." iddiasında bulundu.

Bahar Feyzan (Sosyal medya)



İŞTE O İSİMLER: MURAT ONGUN SÜREKLİ FİNANSE EDER



Murat Ongun' un sürekli finanse ettiği gazeteciler olduğunu öne süren gizli tanık Meşe şu iddialarda bulundu:

"Bu gazetecilere para teslimini de Emrah yapar. Bahar Feyzan, İsmail Saymaz, Yavuz Oğan, Nevşin Mengü, Ruşen Çakır, Batuhan Çolak, Barış Pehlivan, Oda TV, Soner YALÇIN, Aslı Aydıntaşbaş, Nagehan alçı, Şaban Sevinç isimli kişi ve kurumları finanse eder. Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu ile de yakındır. Halk TV'ye finansman sağlar. Hatta Cafer MAHİROĞLU' nun boğazda yapmış olduğu binasına ruhsat dahi verdiler. Resmi olmayan bir harcama yapılacak, birisi satın alınacaksa ve bunun için bir bütçe oluşturulacaksa bu işleri Tuncay ve Fatih KELEŞ yapar. Ekrem İMAMOĞLU' nun bu konuda yaptığı toplantılara ikisi de katılır. Murat Ongun' da bu toplantılarda yer alır"