CHP'li fondaş gazetecilerin neden ifadeye çağrıldığı ortaya çıktı!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk çetesine ilişkin soruşturmada ifadeleri alınacak fondaş gazeteciler, gizli tanığın ifadelerinden çıktı.
HANGİ FONDAŞ GAZETECİLER İFADE VERECEK?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında CHP'li yandaşı fondaş gazeteciler Soner Yalçın, Yavuz Oğhan, Şaban Sevinç, Batuhan Çolak, Ruşen Çakır ve Aslı Aydıntaşbaş'ın ifadelerinin alınması için emniyete yazı yazıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne" yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında şüpheliler Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak'ın üzerlerine atılı "yalan bilgiyi alenen yayma", "suç örgütüne yardım etme" suçlarından savunmalarının alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne talimat verildiği ifade edildi.
EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER
Açıklamada, ifade alma işlemlerinin emniyette gerçekleşeceği kaydedildi. Başsavcılığın talimatı üzerine sabah saatlerinde Yalçın, Oğhan, Sevinç ve Çolak, polis ekiplerince ifadeleri alınması için emniyete götürüldü.
ONGUN SÜREKLİ FİNANSE EDİYOR
İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör operasyonu kapsamında, İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un bazı gazetecileri sürekli olarak "finanse" ettiği iddia edilmişti.