Sudan'daki katliam ordusu ateşkese “evet” dedi! RSF, ABD’nin önerisini kabul etti

Sudan'da ordu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında 2023'ten bu yana süren çatışmaların sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimler sürerken, RSF'den dikkat çeken bir açıklama geldi. BAE'nin paralı katliam ordusu RSF, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin insani yardım amaçlı ateşkes önerisini kabul ettiğini duyurdu. Açıklamada, ateşkesin uygulanmasına ilişkin detayların uluslararası gözlemcilerle koordinasyon içinde değerlendirileceği belirtildi.

14 milyon kişi yerinden edildi Birleşmiş Milletler verilerine göre, 2023'ten bu yana devam eden çatışmalarda 40 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Ülkede 14 milyondan fazla kişi yerinden edilirken, yaklaşık 375 bin kişinin açlık nedeniyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.