Sudan'daki katliam ordusu ateşkese “evet” dedi! RSF, ABD’nin önerisini kabul etti

Sudan’da ordu ile BAE destekli paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasındaki çatışmalar 2023’ten bu yana sürüyor. RSF, ABD’nin insani yardım amaçlı ateşkes önerisini kabul ettiğini duyurdu. Birleşmiş Milletler verilerine göre, 40 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği ülkede 14 milyondan fazla kişi yerinden edildi, yüz binler açlıkla karşı karşıya.

Sudan'da ordu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında 2023'ten bu yana süren çatışmaların sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimler sürerken, RSF'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

BAE'nin paralı katliam ordusu RSF, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin insani yardım amaçlı ateşkes önerisini kabul ettiğini duyurdu. Açıklamada, ateşkesin uygulanmasına ilişkin detayların uluslararası gözlemcilerle koordinasyon içinde değerlendirileceği belirtildi.

14 milyon kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler verilerine göre, 2023'ten bu yana devam eden çatışmalarda 40 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Ülkede 14 milyondan fazla kişi yerinden edilirken, yaklaşık 375 bin kişinin açlık nedeniyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile BAE destekli Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, yoğun çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne geçti.

On binlerce sivilin kentten kaçtığı, HDK mensuplarının sivilleri zorla yerlerinden ettiği ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürdüğü görüntüler sosyal medyaya yansımıştı.

Uluslararası toplum, Sudan'da süren çatışmaların insani felakete dönüşmemesi için taraflara ateşkes çağrısını yineliyor.

Sudan’da neler oluyor? BAE’den RSF’ye kanlı destek: Soykırımın arka planıSudan’da neler oluyor? BAE’den RSF’ye kanlı destek: Soykırımın arka planı

