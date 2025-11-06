PODCAST CANLI YAYIN

Katil varsa biz yokuz | Gazze Kasabı Netanyahu'dan Türkiye hazımsızlığı: İsrail'e ve siyonizme karşı çok düşmanca

Türkiye, iki yıl süren İsrail saldırılarıyla harabeye dönen Gazze’de hem diplomasi masasında hem de sahada aktif rol üstlendi. Başkan Erdoğan’ın öncülüğündeki diplomatik girişimler ateşkesi sağladı. Öte yandan Türkiye'nin gücü Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail Başbakanı Netanyahu'nun tüm ayarlarını bozdu. Katil Bibi Türkiye'nin kendilerine karşı muhalif bir tutum sergilediğini belirterek, "İsrail'e ve siyonizme karşı son yıllarda çok düşmanca bir tutum içindeler." ifadelerini kullandı.

Terör devletinin Başbakanı Netanyahu, Yahudi Haber Sendikası'na (JNS) verdiği röportajda, Gazze'de kabul edilen ateşkese ve Türkiye'nin İsrail'e yönelik tutumuna ilişkin konuştu.

"TÜRKİYE, İSRAİL'E VE SİYONİZME KARŞI ÇOK DÜŞMANCA"
İsrail'in Gazze'de ateşkesin kabul edilmesiyle ilk olarak esirleri geri almayı hedeflediğini savunan Netanyahu, Hamas'ın silahsızlandırılmasının ve yönetimde yer almamasının gerektiğini iddia etti.

Gazze’de enkaz kaldırma çalışmalarına katılan buldozerlerdeki Türk bayrakları İsrail’in tüm ayarlarını bozdu (AA)Gazze’de enkaz kaldırma çalışmalarına katılan buldozerlerdeki Türk bayrakları İsrail’in tüm ayarlarını bozdu (AA)

Netanyahu, Gazze'de görev alabilecek Uluslararası İstikrar Gücü'ne ilişkin, "ABD, bizim de hemfikir olacağımız şekilde olması gerektiği konusunda çok net. Uluslararası İstikrar Gücü çerçevesinde Gazze'ye girecek askeri güçler sadece bizim için kabul edilebilir olanlar olacak." iddiasında bulundu.

Türkiye'nin kendilerine karşı muhalif bir tutum sergilediğini vurgulayan Netanyahu, "İsrail'e ve siyonizme karşı son yıllarda çok düşmanca bir tutum içindeler." ifadesini kullandı.

Esirlerin serbest bırakılması konusundaki yardımları nedeniyle Katar'a teşekkür eden Netanyahu, Doha ile aralarında endişe duydukları konular olsa da, bu zorlukları aşarak olumlu bir işbirliği kurmak istediklerini dile getirdi.

Başkan Erdoğandan ikinci one minute çıkışı! Havada rest çekti: Netanyahu varsa biz yokuzBaşkan Erdoğandan ikinci one minute çıkışı! Havada rest çekti: Netanyahu varsa biz yokuz

Tel Aviv’in felaketi: İsrail bir haftadır Gazze’deki Türk bayraklarını konuşuyorTel Aviv’in felaketi: İsrail bir haftadır Gazze’deki Türk bayraklarını konuşuyor

