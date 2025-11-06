PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe Avrupa'da 294. sınavında! Tedesco Viktoria Plzen maçının 11'ini belirledi

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe zorlu Çekya deplasmanında Viktoria Plzen'e konuk olacak. Karşılaşma öncesi İtalyan teknik adam Domenico Tedesco Kanarya'nın 11'ini belirledi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe zorlu Çekya deplasmanında Viktoria Plzen'e konuk olacak. Saat 23.00'te başlayacak karşılaşma TRT 1'den yayımlanacak.

KANARYA ÇIKIŞINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Mücadeleyi Hollandalı hakem Allard Lindhout yönetecek. Ligde ve Avrupa'da oynadığı son maçları kazanan Fenerbahçe, Viktoria Plzen karşısında da kazanmak ve İtalyan teknik adam Domenico Tedesco yönetimindeki çıkışını sürdürmek istiyor.

Sarı-Lacivertliler'de, kadro dışı kararı bulunan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun dışında UEFA listesine bildirilen isimlerin tamamı karşılaşmada forma giyebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

Karşılaşma öncesi iki takımın muhtemel ilk 11'leri belli oldu.

V.PLZEN: Jedlicka, Paluska, Jemelka, Dweh, Spacil, Souare, Cery, Memic, Ladra, Durosinmi, Adu

FENERBAHÇE: Ederson, Semedo, Oosterwolde, Skriniar, Brown, Alvarez, Fred, Asensio, Oğuz, Szymanski, Talisca

KANARYA AVRUPA'DA 294. SINAVINDA

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında bugün Çekya'nın Viktoria Plzen ekibine konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 294. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında geride kalan 293 müsabakada 116 galibiyet ve 115 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 62 maçta rakipleriyle yenişemedi.

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında rakip fileleri 401 kez havalandırırken kalesinde 416 gol gördü.

"2" NUMARALI KUPADA 152. SINAV

Fenerbahçe, 2009-10 sezonuna kadar UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 151 karşılaşmada boy gösterdi.

Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelelerde 66 galibiyet elde ederken 47 maçı kaybetti, 38 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe, bu maçlarda 212 gol sevinci yaşarken kalesindeki 191 gole engel olamadı.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE ETKİLİ

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ismiyle oynanmaya başlandığı andan itibaren organizasyonda etkili performans ortaya koydu.

Sarı-lacivertliler, bu kulvarda 97 müsabakaya çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda 48 galibiyet elde eden Fenerbahçe, 28 beraberlik yaşarken 21 kez mağlup oldu.

Sarı-lacivertliler, rakip kalelere 140 gol attı, kalesinde 100 gol gördü.

AVRUPA KUPALARI PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon O G B M A Y
UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91
UEFA Avrupa Ligi 97 48 28 21 140 100
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme 42 15 13 14 62 51
UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70
Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11
UEFA Konferans Ligi 18 12 - 6 44 23
TOPLAM 293 116 62 115 401 416

