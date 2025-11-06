CHP'li İBB'deki yolsuzluğun medya ayağında yeni dalga! Çok sayıda gazeteciye ifade sonrası yurt dışına çıkış yasağı

SAVCILIK İSİMLERİ AÇIKLADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, Soner Yalçın, Yavuz Oğhan, Şaban Sevinç, Batuhan Çolak, Ruşen Çakır ve Aslı Aydıntaşbaş'ın ifadelerinin alınması için emniyete yazı yazıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne" yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında şüpheliler CHP yandaşı gazeteciler Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak'ın üzerlerine atılı "yalan bilgiyi alenen yayma", "suç örgütüne yardım etme" suçlarından savunmalarının alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne talimat verildiği ifade edildi.

Açıklamada, ifade alma işlemlerinin emniyette gerçekleşeceği kaydedildi.

Başsavcılığın talimatı üzerine sabah saatlerinde Yalçın, Oğhan, Sevinç ve Çolak, polis ekiplerince ifadeleri alınması için emniyete götürüldü.



YALAN BİLGİYİ ALENEN YAYMA SUÇU

Emniyete gönderilen talimat yazısında, şüpheliler Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak'ın soruşturma kapsamında "yalan bilgiyi alenen yayma" ile "bilerek ve isteyerek örgüte yardım etme" suçlarını işlediklerinin anlaşıldığı ifade edildi.

ONGUN VE BAĞDATLI İLE BİRLİKTE HAREKET ETTİLER



Bu kapsamda şüpheliler hakkında sosyal medya ve açık kaynak araştırmasında, örgüt elebaşı şüpheli Ekrem İmamoğlu hakkında ve suç örgütünün lehine paylaşımları tespit edildiği aktarılan yazıda, örgütün basın ayağını yürüten örgüt yöneticisi Murat Ongun ve onun emir, talimatıyla hareket eden Emrah Bağdatlı'yla birliktelikleri, MASAK raporlarındaki para hareketleri ve alınan ifadelerde bulunan haklarındaki iddialar kapsamında şüphelilerin ifadelerinin alınması ve evrakın acele gönderilmesinin istendiği belirtildi.