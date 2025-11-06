CHP'li İBB'deki yolsuzluğun medya ayağında yeni dalga! Çok sayıda gazeteciye ifade sonrası yurt dışına çıkış yasağı

CHP'li İBB'ye yolsuzluk soruşturmasının medya ayağına operasyon düzenlendi. Çok sayıda fondaş gazetecinin ifadesi alındı.
YURT DIŞI BİLETLERİ YANDI
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında ifadesi alınıp serbest bırakılan gazeteciler hakkında yurt dışına çıkış yasağı verildi.
Yurt dışında bulunan Aslı Aydıntaşbaş'ın ise ifadesinin alınamadığı öğrenildi.
SONER YALÇIN'IN İFADE İŞLEMİ TAMAMLANDI
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen gazeteci Soner Yalçın'ın ifade verme işlemleri tamamlandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürüten soruşturma kapsamında gazeteciler Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak'ın 'yalan bilgiyi alenen yayma' ve 'suç örgütüne yardım etme' suçlarından 'şüpheli' sıfatıyla ifadelerinin alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verildi. Emniyete getirilen Yavuz Oğhan, Şaban Sevinç ifade verme işlemleri tamamlanmasının ardından emniyetten ayrılmıştı. Soner Yalçın da işlemlerinin tamamlanmasının ardından emniyetten çıktı.
SAVCILIK İSİMLERİ AÇIKLADI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, Soner Yalçın, Yavuz Oğhan, Şaban Sevinç, Batuhan Çolak, Ruşen Çakır ve Aslı Aydıntaşbaş'ın ifadelerinin alınması için emniyete yazı yazıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne" yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında şüpheliler CHP yandaşı gazeteciler Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak'ın üzerlerine atılı "yalan bilgiyi alenen yayma", "suç örgütüne yardım etme" suçlarından savunmalarının alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne talimat verildiği ifade edildi.
Açıklamada, ifade alma işlemlerinin emniyette gerçekleşeceği kaydedildi.
Başsavcılığın talimatı üzerine sabah saatlerinde Yalçın, Oğhan, Sevinç ve Çolak, polis ekiplerince ifadeleri alınması için emniyete götürüldü.
YALAN BİLGİYİ ALENEN YAYMA SUÇU
Emniyete gönderilen talimat yazısında, şüpheliler Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak'ın soruşturma kapsamında "yalan bilgiyi alenen yayma" ile "bilerek ve isteyerek örgüte yardım etme" suçlarını işlediklerinin anlaşıldığı ifade edildi.
ONGUN VE BAĞDATLI İLE BİRLİKTE HAREKET ETTİLER
Bu kapsamda şüpheliler hakkında sosyal medya ve açık kaynak araştırmasında, örgüt elebaşı şüpheli Ekrem İmamoğlu hakkında ve suç örgütünün lehine paylaşımları tespit edildiği aktarılan yazıda, örgütün basın ayağını yürüten örgüt yöneticisi Murat Ongun ve onun emir, talimatıyla hareket eden Emrah Bağdatlı'yla birliktelikleri, MASAK raporlarındaki para hareketleri ve alınan ifadelerde bulunan haklarındaki iddialar kapsamında şüphelilerin ifadelerinin alınması ve evrakın acele gönderilmesinin istendiği belirtildi.
CHP'Lİ İBB'NİN MEDYA AYAĞI İFADEYE ÇEKİLECEK
Sabah saatlerinde CHP'li İBB'deki yolsuzluk çetesinin medya ayağına yönelik operasyon düzenlendi.
PARA HAREKETLERİ TESPİT EDİLDİ
Örgütün basın ayağını yürüttüğü iddia edilen Murat Ongun ve onun talimatıyla hareket eden Emrah Bağdatlı'nın MASAK raporlarındaki para hareketleri ve alınan ifadelerde yer alan haklarındaki iddialar bulunan gazeteci isimler tespit edildi.
Bu kapsamında çok sayıda CHP yandaşı gazetecinin "şüpheli" sıfatıyla ifadelerinin alınmasına karar verildi.