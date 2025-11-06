Nerede CHP orada kriz... Bodrum'da susuzluk İzmir'de çöp isyanı

CHP'nin kalelerinden Bodrum 'da su krizi yaşanırken İzmir de hem susuzluk hem çöp sorunu vatandaşı isyan noktasına getirdi.

Muğla'da yaşayan Çağatay Yavuz, 6 gündür evinde su akmadığını gerekçesiyle, 5 litrelik su ile Bodrum Belediye Meydanında duş alarak yaşadığı soruna tepki gösterdi (Fotoğraf: DHA)

Yavuz, gazetecilere, mahallesine bir süredir aralıklı olarak su verildiğini ancak 6 gündür hiç su akmadığını, saçkıran rahatsızlığının olduğunu ifade etti.

Uzun süredir ilçede su sıkıntısının yaşandığına da dikkati çeken Yavuz, yetkililerden, su sorununun bir an önce giderilip temel ihtiyaç olan suya ve hijyene kavuşmak istediklerini dile getirdi.

"TUVALET İHTİYACIMIZI BİLE KARŞILAYAMIYORUZ"

Yavuz, "Susuzluktan dolayı derdi olan, canı sıkılan bütün dostlarımız, bütün buradaki vatandaşlar için yapmak gereği hissettim. Artık burama kadar gelmişti. Normalde de sular aralıklı olarak yaz başından beri sürekli gidip geliyor ama beni bu raddeye getiren şey, son 6 gündür hiç su olmaması. Yani bakın, çok affedersiniz, tuvalet ihtiyacımızı bile karşılayamıyoruz. Burası Bodrum, güya Türkiye'nin göz bebeği, turizmin başkenti falan. Benim niyetim ne bağcıyı dövmek, ne de birilerine parmak sallamak; ama insanların bir cevap almaya hakkı var, ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.