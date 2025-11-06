PODCAST CANLI YAYIN

Nerede CHP orada kriz... Bodrum'da susuzluk İzmir'de çöp isyanı

CHP’li belediyelerde yönetim krizi büyüyor... Bodrum susuzluktan, İzmir ise çöpten nefes alamıyor. CHP’nin kalesi olarak bilinen Bodrum’da haftalardır su akmazken, bir vatandaş meydanda leğenle duş alarak tepkisini gösterdi. İzmir’de ise belediyeye kentsel dönüşüm vaadiyle tapularını veren Uzundere halkı, 15 yıldır ev beklerken mahallelerinin çöplüğe çevrilmesine isyan etti. "Sabahları çöp kokusundan dışarı çıkamıyoruz. Sabrımız taştı" diyen vatandaşlar, CHP’li Karabağlar Belediyesi’ni de ihmalle suçladı.

Cumhuriyet Halk Partili Belediyeler tarafından yönetilen il ve ilçelerdeki krizlerin ardı arkası kesilmiyor...

CHP'nin kalelerinden Bodrum'da su krizi yaşanırken İzmir de hem susuzluk hem çöp sorunu vatandaşı isyan noktasına getirdi.

TEPKİ İÇİN BODRUM MEYDANINDA DUŞ ALDI
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kişi, susuzluğa tepki göstermek amacıyla meydanda leğen içerisinde kovadan su dökerek saçını yıkadı.

CHP'nin olduğu yerde kriz bitmiyor: Bodrum susuzlukla mücadele içinde!

Muğla'da yaşayan Çağatay Yavuz, 6 gündür evinde su akmadığını gerekçesiyle, 5 litrelik su ile Bodrum Belediye Meydanında duş alarak yaşadığı soruna tepki gösterdi

Cevat Şakir Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Çağatay Yavuz, evinde bir süredir su akmamasına tepki için Bodrum Belediye Meydanı'nda eylem yaptı.

Yanına aldığı leğen, 5 litrelik su ve kovayla meydana gelen Yavuz, burada saçını köpükle yıkayıp kovayla su dökerek, sıkıntısını yetkililere duyurmaya çalıştı.

Muğla'da yaşayan Çağatay Yavuz, 6 gündır evinde su akmadığını gerekçesiyle, 5 litrelik su ile Bodrum Belediye Meydanında duş alarak yaşadığı soruna tepki gösterdi

Yavuz, gazetecilere, mahallesine bir süredir aralıklı olarak su verildiğini ancak 6 gündür hiç su akmadığını, saçkıran rahatsızlığının olduğunu ifade etti.

Uzun süredir ilçede su sıkıntısının yaşandığına da dikkati çeken Yavuz, yetkililerden, su sorununun bir an önce giderilip temel ihtiyaç olan suya ve hijyene kavuşmak istediklerini dile getirdi.

"TUVALET İHTİYACIMIZI BİLE KARŞILAYAMIYORUZ"
Yavuz, "Susuzluktan dolayı derdi olan, canı sıkılan bütün dostlarımız, bütün buradaki vatandaşlar için yapmak gereği hissettim. Artık burama kadar gelmişti. Normalde de sular aralıklı olarak yaz başından beri sürekli gidip geliyor ama beni bu raddeye getiren şey, son 6 gündür hiç su olmaması. Yani bakın, çok affedersiniz, tuvalet ihtiyacımızı bile karşılayamıyoruz. Burası Bodrum, güya Türkiye'nin göz bebeği, turizmin başkenti falan. Benim niyetim ne bağcıyı dövmek, ne de birilerine parmak sallamak; ama insanların bir cevap almaya hakkı var, ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki Uzundere Mahallesi'nde, kentsel dönüşüm alanının, ilçe belediyesi tarafından çöp toplama sahası olarak kullanılması vatandaşlar tepki gösterdi

İZMİR'DE İSYAN: SABRIMIZ TAŞTI
İzmir'in kent geneli susuzluk ile boğuşurken Karabağlar ilçesinde ise çöp krizi yaşanıyor.

CHP'li İzmir yine çöp içinde! Vatandaşlar isyanda: "Sabrımız taştı"

İzmir Çiğli'de su almak için çeşmede kuyruk oluşturan vatandaşlar

Uzundere Mahallesi'nde, kentsel dönüşüm alanının, ilçe belediyesi tarafından çöp toplama sahası olarak kullanılmasına bölgede yaşayanlar tepki gösterdi.

İZMİR'DE SU KESİNTİLERİ YAŞANIYOR

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kuraklık ve azalan su kaynaklarını gerekçe göstererek başlattığı planlı su kesintileri, 15 Kasım'a kadar uzatıldı.

CHP'Lİ BELEDİYE 15 YILDIR YAPMADI BİR DE ÇÖP YÜKLEDİ
Bir grup Uzundere kentsel dönüşüm mağduru, yanlıştan dönüşmesini istedi.

Uzundere Kentsel Dönüşüm Platformu Sözcüsü Eray Uslu, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 15 yıldır yapamadığı Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi'ni şimdi Karabağlar Uzundere halkının sırtına yeni bir yük olarak bindirmesi, artık sabrımızı taşırmıştır. Kentsel dönüşüm alanı olarak ilan edilen bölgelerin, bugün vahşi depolama alanı, katı atık depolama alanı haline getirilmesi, sadece kötü bir yönetim örneği değil, aynı zamanda Uzundere halkına yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Biz bu alanlarda hakkımız olan modern konutlar, sosyal alanlar, yeşil parklar beklerken, karşımıza çöp kamyonlarıyla gelmenizi kabul etmiyoruz" dedi.

Fotoğrafta: Ahmet Uslu

"SABAH MAHALEYİ ÇÖP KOKUSU SARIYOR"
Uzundere'de yaşayan ve kooperatif mağdurlarından olan Ahmet Uslu, "Belediye 15 senedir burada tapularımızı aldı. Evlerimiz yapılmıyor. Bizi perişan ettiler. Herkes kiraya döndü. Son olarak ise buraya çöp kamyonları ile getirilen çöpler boşaltılıyor. Milletin sağlığıyla oynuyorlar. Bir an evvel bu çöpleri buradan kaldırmalarını istiyoruz. Sabahları çöp kokusu bütün mahalleyi sarıyor" diye konuştu.

Fotoğrafta: Mevlüt Koçak

"SAĞLIĞIMIZI TEHDİT EDİYOR"
Uzundere Mahallesi'nde yaşayan Mevlüt Koçak (61), "Uzundere'de hak sahiplerinden birisiyim. Bundan 15 sene önce İzmir Büyükşehir Belediyesi geldi, tapularımızı aldı. Aradan 2 büyük deprem geçti. Bu da yetmedi, yıkılan evlerimizin yerine çöp dağlarını koyuyorlar. Sağlığımızı tehdit ediyorlar. Çoluk çocuğumuz hastalanmaya başladı. Etraf sinek, pislik kaynıyor. Bir an önce bizi evlerimize kavuşturmaları için yetkililere sesleniyoruz" dedi.

CHP’li Karabağlar Belediyesi’nden çevre skandalı! | Ev yapmadılar çöplük yaptılar!CHP’li Karabağlar Belediyesi’nden çevre skandalı! | Ev yapmadılar çöplük yaptılar!
CHP’li Karabağlar Belediyesi’nden çevre skandalı! | Ev yapmadılar çöplük yaptılar!

