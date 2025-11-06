New York Times yazdı: Vazgeçilmez Erdoğan

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin dış politika hamleleri dünya gündeminden düşmüyor. ABD gazetesi The New York Times, "Vazgeçilmez Erdoğan" başlıklı bir analiz yayımladı ve Başkan Erdoğan'ın ABD'de Donald Trump ile görüşmesine dikkat çekti.

Başkan Erdoğan ve Trump, Reuters BAŞKAN ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİNİN ABD'YE BEDELİ Başkan Erdoğan ile Trump'ın Beyaz Saray'daki görüşmesinin uzun zamandır beklendiğine dikkat çeken New York Times, "Uzun zamandır beklenen toplantının bedeli ağır olmuştu. Toplantı öncesinde Türkiye'nin Boeing uçakları ve F-16'lar satın alacağına dair haberler vardı ve Ankara, ABD mallarına uygulanan ek gümrük vergilerinin kaldırıldığını ve ABD'den 20 yıllık sıvılaştırılmış doğal gaz satın alma anlaşması imzalandığını duyurdu." ifadelerini kullandı. New York Times Trump ile yaptıkları görüşmenin Başkan Erdoğan için ise ABD'den farklı olduğunu "İktidardaki gücünü daha da sıkılaştırması için gereken siyasi desteği ve ekonomik can damarını sağladığını" vurguladı.