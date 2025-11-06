PODCAST CANLI YAYIN

New York Times yazdı: Vazgeçilmez Erdoğan

Batı Türkiye’nin stratejik önemini artık çok iyi kavradı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın son aylarda ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile yaptığı görüşmelere ve sonuçlarına dikkat çeken ABD gazetesi The New York Times, “Vazgeçilmez Erdoğan” başlıklı bir analiz yayımladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin dış politika hamleleri dünya gündeminden düşmüyor. ABD gazetesi The New York Times, "Vazgeçilmez Erdoğan" başlıklı bir analiz yayımladı ve Başkan Erdoğan'ın ABD'de Donald Trump ile görüşmesine dikkat çekti.

Başkan Erdoğan ve Trump, ReutersBaşkan Erdoğan ve Trump, Reuters

BAŞKAN ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİNİN ABD'YE BEDELİ

Başkan Erdoğan ile Trump'ın Beyaz Saray'daki görüşmesinin uzun zamandır beklendiğine dikkat çeken New York Times, "Uzun zamandır beklenen toplantının bedeli ağır olmuştu. Toplantı öncesinde Türkiye'nin Boeing uçakları ve F-16'lar satın alacağına dair haberler vardı ve Ankara, ABD mallarına uygulanan ek gümrük vergilerinin kaldırıldığını ve ABD'den 20 yıllık sıvılaştırılmış doğal gaz satın alma anlaşması imzalandığını duyurdu." ifadelerini kullandı.

New York Times Trump ile yaptıkları görüşmenin Başkan Erdoğan için ise ABD'den farklı olduğunu "İktidardaki gücünü daha da sıkılaştırması için gereken siyasi desteği ve ekonomik can damarını sağladığını" vurguladı.

Stermer ve Başkan Erdoğan, DHAStermer ve Başkan Erdoğan, DHA

ÖNCE TRUMP SONRA STARMER VE MERZ

Erdoğan'ın Trump'ın yanı sıra geçtiğimiz haftalarda İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile yaptığı görüşmelerin de benzer bir etkisi olduğunu vurgulayan New York Times, "Şu an gerçekçi politika zamanı ve dünya, Bay Erdoğan gibi güçlü ve faydalı adamlarla iş yapmaya hazır; bu, Türkiye ve diğer yerlerdeki demokrasi yanlısı seslerin mücadelesini kat kat zorlaştırsa bile." ifadelerini kullandı.

Merz ve Başkan Erdoğan, DHAMerz ve Başkan Erdoğan, DHA

"TÜRKİYE'NİN STRATEJİK DEĞERİ ARTIYOR"

Türkiye ile Avrupa birliği arasında imzalanan göç anlaşmasının Başkan Erdoğan'ın elini güçlendiğini vurgulayan New York Times, "O zamandan beri Türkiye'nin stratejik değeri giderek arttı" dedi ve şu ifadeleri kullandı:

Sayın Erdoğan, Rusya'nın 2022'de Ukrayna'ya yönelik kapsamlı işgalinden bu yana, Batı başkentleriyle iş birliğini derinleştirirken hem Rusya hem de Ukrayna ile iletişim kanallarını açık tutarak özellikle incelikli bir diplomatik çizgi izledi. Türk savunma şirketleri de Ukrayna için önemli tedarikçiler olarak ortaya çıktı.

Başkan Erdoğan Mısır'da Gazze masasında, EPABaşkan Erdoğan Mısır'da Gazze masasında, EPA

TRUMP'IN GELİŞİ, TÜRKİYE'NİN ÖNEMİ

New York Times, Trump'ın ikinci dönemi ile ABD'nin NATO'ya bağlılığında şüpheler oluştuğunu belirtirken "Türkiye burada hayati önem taşıyor." dedi.

SURİYE, LİBYA, KAFKASYA

ABD gazetesi Türkiye'nin Suriye'nin yanı sıra Libya ve Kafkasya'da da Avrupa için kritik önemine dikkat çekti ve "Avrupa için hayati bir ticaret ve ulaşım koridoru olan Güney Kafkasya'da, birçok Avrupa başkenti artık Azerbaycan'ı Ermenistan ile kalıcı bir barışa doğru itmede en etkili aracı olarak Türkiye'ye bakıyor." ifadelerini kullandı.

