Haftanın maçında Trabzonspor ile G.Saray berabere kaldı. 24'te Sosa'nın yaptığı ortaya Mikel kafa vurdu. Top az farkla auta gitti. 42'de Trabzon yine etkili geldi. Pereira kale önünde Sörloth'a indirdi. Norveçli oyuncu topa dokunamadı. 43'te Belhanda ceza sahası içine girdikten sonra vurdu. Top dışarı çıktı.
SÖRLOTH DOKUNAMADI
50'de Sosa'nın kullandığı frikikte Sörloth topu kafayla ağlara gönderdi. 60'ta Jimmy içeri kadar girdi. Çevirdiği topu kale çizgisinden Hüseyin Türkmen çıkardı.
68'de Nwakeme'nin ortasına kale dibinde Sörloth dokunamadı.
TRABZON KAÇIRDI, ASLAN ATTI
69'da Nwakaeme ceza sahası içinden müsait pozisyonu kaçırdı. 86'da Sörloth, Muslera'yı geçemedi.
90'da Nagatomo şık vuruşla beraberliği getirdi. 90+2'de Sörloth, Muslera'yı geçemedi.
TOKAT SARI MI? KIRMIZI MI?
Dünkü maçın 26. dakikasında Ömer Bayram'ın Pereira'ya tokat attığı pozisyon futbol otoritelerini ikiye böldü. Bir kısım tokadın şiddetinin az olduğu gerekçesiyle sarı kartın doğru olduğunu savundu.
Bir grup ise kırmızı kart olduğunu belirtti.
SOSA ANTALYA'DA YOK
Trabzonspor'un Arjantinli yıldızı Jose Sosa, Galatasaray maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Fırtına'nın kaptanı Antalya'da yok.
TRABZON SKORU KORUYAMIYOR
Trabzon bu sezon öne geçtiği maçlarda 11 puan kaybetti. Bordo-Mavililer bu istatistikte Süper Lig'in lideri durumunda...
SÖRLOTH'TAN 8. GOL!
Trabzonspor'un Norveçli yıldızı Alexander Sörloth, Süper Lig'de 8. golünü attı.
14. MAÇTA BERABERE!
Trabzonspor ile Galatasaray tam 13 maç sonra berabere kaldı. Son 13 maçta iki takımdan biri kazanıyordu.
SÖRLOTH DOKUNAMADI
50'de Sosa'nın kullandığı frikikte Sörloth topu kafayla ağlara gönderdi. 60'ta Jimmy içeri kadar girdi. Çevirdiği topu kale çizgisinden Hüseyin Türkmen çıkardı.
68'de Nwakeme'nin ortasına kale dibinde Sörloth dokunamadı.
TRABZON KAÇIRDI, ASLAN ATTI
69'da Nwakaeme ceza sahası içinden müsait pozisyonu kaçırdı. 86'da Sörloth, Muslera'yı geçemedi.
90'da Nagatomo şık vuruşla beraberliği getirdi. 90+2'de Sörloth, Muslera'yı geçemedi.
TOKAT SARI MI? KIRMIZI MI?
Dünkü maçın 26. dakikasında Ömer Bayram'ın Pereira'ya tokat attığı pozisyon futbol otoritelerini ikiye böldü. Bir kısım tokadın şiddetinin az olduğu gerekçesiyle sarı kartın doğru olduğunu savundu.
Bir grup ise kırmızı kart olduğunu belirtti.
SOSA ANTALYA'DA YOK
Trabzonspor'un Arjantinli yıldızı Jose Sosa, Galatasaray maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Fırtına'nın kaptanı Antalya'da yok.
TRABZON SKORU KORUYAMIYOR
Trabzon bu sezon öne geçtiği maçlarda 11 puan kaybetti. Bordo-Mavililer bu istatistikte Süper Lig'in lideri durumunda...
SÖRLOTH'TAN 8. GOL!
Trabzonspor'un Norveçli yıldızı Alexander Sörloth, Süper Lig'de 8. golünü attı.
14. MAÇTA BERABERE!
Trabzonspor ile Galatasaray tam 13 maç sonra berabere kaldı. Son 13 maçta iki takımdan biri kazanıyordu.
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